Рейтинги Гарріс падали протягом усього президентства Байдена.

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів і подальша підтримка Камали Гарріс поклали край більш ніж тритижневим суперечкам демократів щодо того, чи відповідає їхній кандидат поставленим завданням. Але це також ознаменувало останній етап стрімкого злету Гарріс, 59-річної доньки іммігрантів, яка в разі обрання стане першою жінкою-президентом США, пише Financial Times.

Зазначається, що віце-президент має на прицілі номінацію від Демократичної партії, але її політичні навички залишаються під питанням. Також залишається незрозумілим, які правила встановить Національний комітет Демократичної партії, щоб забезпечити заміну Байдену до Національного з'їзду, який відбудеться в наступному місяці. Проте підтримка Байдена виводить Гарріс на лідируючі позиції в боротьбі за номінацію і президентство. Вона може стати не лише першою жінкою-президентом, але й першою американкою азійського походження і лише другим чорношкірим президентом після Обами.

Що відомо про Гарріс

Дочка матері-індіанки та батька-американця з Ямайки Гарріс провела своє раннє дитинство в Окленді, штат Каліфорнія. Її батьки розлучилися, коли вона була маленькою, тому її та сестру Майю виховувала мати, дослідниця раку. Гарріс закінчила Університет Говарда, а потім здобула юридичну освіту в Каліфорнійському університеті в Гастінгсі і стала прокурором.

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Призначення Гарріс на посаду віце-президента увінчало стрімкий злет політичними щаблями, який розпочався, коли її обрали окружним прокурором Сан-Франциско у 2003 році. Сім років по тому вона була обрана генеральним прокурором Каліфорнії. Вона була переобрана на цю посаду в 2014 році, а через два роки після цього була обрана до Сенату США.

На посаді генерального прокурора Гарріс познайомилася з Дугласом Емхоффом, корпоративним юристом, за якого вийшла заміж у 2015 році, ставши мачухою для його двох дорослих дітей. Емхофф був постійним учасником передвиборчої кампанії Байдена в останні місяці.

У 2020 році Гарріс з великим ентузіазмом і фанфарами розпочала власну кампанію з висунення кандидатури на посаду президента США від Демократичної партії. Але її кампанія не змогла злетіти – прогресивні діячі висловили невдоволення тим, що вона працювала "жорстким" прокурором. Вісім місяців по тому Байден обрав її своїм напарником, охарактеризувавши тодішнього сенатора як "безстрашного борця за маленьку людину та одного з найкращих державних службовців країни".

Промахи на посаді віце-президента

За словами журналістів, на посаді віце-президента Гарріс почала з важкого старту. Їй доручили складне завдання – боротися з причинами нелегальної імміграції до США. Таким чином вона стала асоціюватися з однією з найбільших проблем Байдена.

Одну з найгірших оцінок на посаді вона отримала під час інтерв’ю NBC News у червні 2021 року, коли її запитали, чому вона не відвідала південний кордон США. Вона відповіла, що поїде "колись", але додала, що також не була в Європі.

Рейтинги Гарріс падали протягом усього президентства Байдена. Навіть існували припущення, що Байден може викреслити її з виборчого списку, щоб підвищити свої шанси на переобрання. Представники Білого дому кажуть, що він ніколи не розглядав таку можливість.

Політичні обставини також дали її кар'єрі друге дихання. Після того, як у 2022 році Верховний суд США скасував конституційне право на аборт, Гарріс стала провідним голосом Білого дому в захисті репродуктивних свобод та інших питань, таких як контроль над зброєю, які надихають життєво важливу частину електорату демократів.

Оскільки ставлення Байдена до війни в Газі розділило Демократичну партію, Гарріс підтримала політику Білого дому, але з дещо більш критичним поглядом: "Враховуючи величезні масштаби страждань у Газі, необхідно негайно припинити вогонь", – заявила вона в одному зі своїх найбільш рішучих виступів.

Шлях до президентства

Зовсім недавно, на тлі паніки Демократичної партії щодо віку Байдена багато законодавців, донорів і впливових діячів почали придивлятися до Гарріс по-новому, йдеться у статті.

Багато партійних інсайдерів вважають, що Гарріс має набагато більше потенціалу для того, щоб стати лідером. Вона все ще стоїть перед серйозною боротьбою, як за номінацію від своєї партії, так і за перемогу над Трампом у листопаді. Але наразі віце-президент заручилася підтримкою колишніх і можливих майбутніх суперників, оскільки демократи прагнуть об'єднатися навколо єдиного кандидата.

Вихід Байдена з перегонів

Висування Гарріс як нового кандидата у президенти підтримали у телефонному режимі усі 50 голів Демократичної партії. Всього за неділю посадовиця планувала зробити близько 200 дзвінків законодавцям.

Джо Байден ухвалив рішення про вихід з президентської гонки ще за день до оголошення про це – в суботу, 20 липня. Як дізнались журналісти, перебуваючи у своєму будинку на узбережжі та лікуючись від коронавірусу, Байден почав усвідомлювати, що боротьба за президентське крісло для нього закінчилась.

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