За словами екс-глави Білого дому, демократи виберуть "видатного кандидата".

Колишній президент США Барак Обама не підтримав кандидатуру Камали Гарріс як кандидата від Демократичної партії на посаду нового глави Білого дому. Про це повідомляє New York Post.

За словами Обами, демократи натомість оберуть неназваного "видатного кандидата".

"Найближчими днями ми будемо плавати в незвіданих водах. Але в мене є надзвичайна впевненість, що лідери нашої партії зможуть створити процес, з якого вийде видатний кандидат", — сказав Обама. Відео дня

Видання нагадує, що деякі демократи побоюються, що Гарріс може ще більше зменшити шанси партії протистояти 78-річному Дональду Трампу на виборах 5 листопада.

"Я вважаю, що бачення Джо Байдена великодушної, процвітаючої та об’єднаної Америки, яка надає можливості кожному, буде повністю продемонстровано на з’їзді Демократичної партії в серпні. І я очікую, що кожен із нас буде готовий нести це послання надії та прогресу вперед у листопаді та далі", – зазначив Обама.

Він підкреслив, що разом зі своєю дружиною Мішель висловлює "любов і вдячність" Джо Байдену та його супрузі Джилл за те, що "вони так вміло та сміливо вели нас у ці небезпечні часи — та за їхню відданість ідеалам свободи та рівності, на яких ця країна була заснована".

Автор додає, що Обама залишається одним із найбільш шанованих лідерів серед демократів, і відсутність його підтримки Гарріс може зашкодити її кандидатурі та непрямо заохотити нових кандидатів.

Ймовірне висунення Камали Гарріс кандидатом у президенти США

Напередодні чинний президент США Джо Байден після виходу з президентських перегонів заявив, що визначився, хто буде кандидатом у президенти США замість нього. За його словами, він "цілком підтримує" кандидатуру віце-президента Камали Гарріс.

Як сказав Байден, звертаючись до членів Демократичної партії, "настав час об’єднатися і перемогти Трампа, давайте зробимо це".

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