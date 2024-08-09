За даними Ipsos, демократка виперджає кандидата від Республіканської партії вже на 5 відсотків.

Віце-президент США, ймовірна кандидат від Демократичної партії на виборах Камала Гарріс збільшила відрив від свого суперника-республіканця, екс-глави Білого дому Дональда Трампа в електоральних симпатіях американських виборців. Про це свідчать результати опитування Ipsos, результати якого публікує Reuters.

Згідно з даними соціологів, Гарріс має 42% підтримки виборців проти 37% у Трампа. Таким чином, демократка збільшила свою перевагу у порівнянні з опитуванням Reuters/Ipsos 22-23 липня, яке показало, що вона випереджала Трампа на 37-34%.

При цьому в окремому опитуванні Гарріс випереджає Трампа з відривом 42% до 40% у семи штатах, де на минулих виборах у 2020 році демократи й республіканці отримали майже однакову кількість голосів.

Відео дня

Також зазначається, що загальнонаціональне опитування 2045 дорослих американців, проведене 2-7 серпня, показало, що 4% опитаних підтримали незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого, порівняно з 10% у липні.

Вибори у США 2024 - останні новини

Камала Гарріс та Дональд Трамп домовились щодо дебатів та призначили дату. Місцем проведення стане телеканал ABC, дебати пройдуть 10 вересня.

Також УНІАН повідомляв, що Камала Гарріс офіційно назвала свого кандидата у віцепрезиденти. Ним став губернатор Міннесоти Тім Волз.

Вас також можуть зацікавити новини: