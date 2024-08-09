Місцем проведення стане телеканал ABC.

Кандидати у президенти США віцепрезидентка Камала Гарріс і ексочільник країни Дональд Трамп нарешті домовились щодо проведення дебатів.

Місцем проведення стане телеканал ABC, про що він повідомив у соцмережі Х. Дебати пройдуть 10 вересня.

"ABC News проведе дебати кандидатів у президенти, які відповідають вимогам, 10 вересня на ABC. Віцепрезидентка Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC", - зазначається у твіті.

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Як повідомляв УНІАН, Гарріс мінімально, але стабільно випереджає Дональда Трампа за симпатіями виборців. Це підтвердило й нове соціологічне опитування, проведене на замовлення CBS News.

Трамп погодився провести дебати з Камалою Гарріс після того, як вона заявила, що "готова" прийняти його виклик.

Нещодавно Гарріс прийняла рішення щодо кандидата у віцепрезиденти. Йдеться про губернатора Міннесоти Тіма Волза.

Politico вважає, що Трамп і Гарріс можуть здивувати Україну. Хоча обидва кандидати раніше окреслили свою стратегію щодо війни в Україні, насправді, публічні заяви і Дональда Трампа, і Камали Гарріс не обов’язково відображають те, як вони справді будуть діяти.

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