Кандидатка у президенти наголосила, що мати Тіма Волза в команді – "чудово".

Чинна віцепрезидентка США і кандидатка на пост президента від Демократичної партії Камала Гарріс офіційно назвала свого кандидата у віцепрезиденти.

Ним став губернатор Міннесоти Тім Волз. Відповідну заяву Гарріс зробила на своїй сторінці у соцмережі X.

"Я з гордістю повідомляю, що я попросила Тіма Волза бути моїм напарником. Будучи губернатором, тренером, учителем і ветераном, він допомагає таким працюючим сім’ям, як його. Чудово мати його в команді", – написала Гарріс Відео дня

Що передувало

Про те, що Камала Гарріс обрала Тіма Волза своїм кандидатом у віцепрезиденти нещодавно повідомили у ЗМІ. Зазначалося, що він протягом 12 років працював у Конгресі, представляючи консервативно налаштований сільський округ, в якому домінують республіканці.

Але останніми днями Волз зробив кілька заяв проти Республіканської партії, зокрема став автором "мемної" фрази про Трампа і його напарника Венса – губернатор Міннесоти назвав їх "дивними чуваками".

Примітно, що невдовзі після того, як інформація про обрання Волза зʼявилася у ЗМІ, команда Трампа почала його атакувати. У штабі республіканця вважають, що вибір Волза допоможе їм аргументувати, що Гарріс є радикальним лібералом.

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