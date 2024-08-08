Байден висловив сумніви в тому, що передача влади в разі програшу Трампа пройде мирно.

Президент Джо Байден оцінив можливі дії Дональда Трампа в разі його поразки на майбутніх президентських виборах у США і висловив сумніви в тому, що передача влади відбудеться мирно. Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

Під час виборів 2020 року Трамп також відмовився визнати свою поразку і поставив під сумнів легітимність результатів виборів. Байден, відповідаючи на запитання, чи думає він що в разі повторного програшу Трампа на виборах року відбудеться мирна передача влади в січні 2025 року, сказав, що зовсім у цьому не впевнений.

"Він (Трамп) говорить те, що говорить. Ми не сприймаємо його всерйоз. Він говорить серйозно, всі ці слова про те, що "якщо ми програємо, то буде кривава бійня, це будуть вкрадені вибори. Подивіться, що вони намагаються зробити зараз у місцевих виборчих округах, де люди підраховують голоси", - зазначив він, маючи на увазі, що республіканці намагаються поставити там своїх людей.

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Як свідчать соцопитування, віцепрезидент США Камала Гарріс мінімально, але стабільно випереджає Дональда Трампа за симпатіями виборців. Так, на загальнонаціональному рівні Камала Гарріс має підтримку 50% виборців, а Дональд Трамп - 49%. У так званих хитких штатах, які зазвичай і вирішують результат електоральної битви між кандидатами в президенти США, поки що спостерігається повний паритет: обидва кандидати мають по 50% підтримки місцевих виборців.

Також ми розповідали, що республіканці та демократи ніяк не можуть домовитися про дебати між Трампом і Гарріс. Республіканці хочуть дебатувати на прихильному до них телеканалі Fox, тоді як демократи наполягають на старій домовленості щодо "нейтрального" каналу ABC.

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