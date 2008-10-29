Ющенко: країни НАТО врахують ”толерантність України” до демократії

Донецьк. 29 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що представники країн-членів НАТО візьмуть до уваги «толерантність України до демократичних цінностей» під час розгляду питання надання нашій державі Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції у Донецьку після форуму «Україна-Польща», відповідаючи на запитання журналістів, наскільки вплине внутрішньополітична ситуація в Україні на надання їй ПДЧ в НАТО.

Президент зазначив, що важливо не лише не допустити виникнення кризових ситуацій, оскільки вони можуть виникати в різних країнах, а важливо те, через які механізми їх вирішують.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що в країнах Європейського Союзу також часто виникають кризові ситуації і часто змінюються уряди. Ї

«Я переконаний, що Україна демонструє велику толерантність до демократичних цінностей», - сказав В.ЮЩЕНКО, говорячи про шляхи виходу з політичної кризи в Україні.

«Я думаю, що це буде взято до уваги, коли розглядатимуть (країни-члени НАТО – УНІАН) і внутрішньополітичну ситуацію (в Україні – УНІАН)», - підкреслив Президент України.