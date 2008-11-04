ЄС хоче розширити кредитування проектів в Центральній Азії

Брюссель. 4 листопада. УНІАН. Рада міністрів з економічних та монетарних справ ЄС надала гарантії Європейському інвестиційному банку (ЄІБ) на операції з кредитування проектів у країнах Центральної Азії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради.

Згідно з рішенням, Рада міністрів гарантувала покриття видатків ЄІБ у випадку неповернення кредитів, виданих на проекти в Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Турменістані та Узбекистані.

З урахуванням складної фінансової ситуації в Киргизстані та Таджикистані, Рада міністрів висловилася за те, щоб проекти, фінансовані ЄІБ для цих країн, були, передусім проектами донорськими, а не кредитними.

Передбачається, що основна діяльність ЄІБ в країнах Центральної Азії щодо кредитування має сконцентруватися навколо проектів з розвитку енерговидобувальної галузі та транспортної інфраструктури для транспортування енергоресурсів.