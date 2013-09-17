Ходорковський, Статкевич та Сноуден серед номінантів на премію Сахарова

Брюссель. 17 червня. УНІАН. Російський бізнесмен Михайло Ходорковський, колишній кандидат в Президенти Білорусі Микола Статкевич та американець Едвард Сноуден — серед претендентів на цьогорічну премію Сахарова.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, презентація номінантів на отримання премії відбулася 16 вересня на спільному засіданні Комітетів з питань закордонних справ, з питань розвитку та Підкомітету з питань прав людини Європарламенту.

Представники одразу трьох політичних груп — народних партій, Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів та ліберальних партій — висунули номінантом на отримання премії правозахисницю з Пакистану Малалу Юсафзай, яка з 11-річного віку веде боротьбу за освіту жінок, свободу та самовизначення.

Група об'єднаних лівих Європарламенту висунула номінантом на премію Сахарова Едварда Сноудена, який розкрив деталі масових стежень США за громадянами своєї країни та інших країн світу, в тому числі ЄС.

42 депутати Європарламенту висунули на премію Сахарова двох ефіопських журналістів — Рейот Алему та Ескіндер Нега, які перебувають у в'язниці за обвинуваченням у тероризмі після того, як оприлюднили критичну статтю щодо уряду.

42 депутати Європарламенту на чолі з Мареком Мігальські висунули на отримання премії Сахарова три кандидатури одночасно: колишнього кандидата в Президенти Білорусі Миколу Статкевича, активіста руху “Молодий фронт” Едуарда Лобова та президента правозахисного центру “Вясна” Алеся Бяляцького.

Група з 41 депутата на чолі з представником “зелених” Вернером Шульцем висунули на отримання премії Сахарова російського бізнесмена, який зараз перебуває у в'язниці, Михайла Ходорковського.

Крім того, на премію висунуті “Чоловік, що стоїть” - мирна акція мовчазного протесту в Туреччині, а також проект CNN - “Припинення сучасного рабства”.

30 вересня Комітети з питань закордонних справ та розвитку та Підкомітет з питань прав людини Європарламенту на спільному засіданні визначать троїх фіналістів, після чого, лауреат буде обраний на засіданні Конференції президентів Європарламенту 10 жовтня в Страсбурзі.

Щорічна премія Сахарова вручається за визначний внесок у захист прав людини у світі.