Україна вичерпала майже всі квоти ЄС на безмитний експорт сільгосппродукції

Про це повідомив директор департаменту міжнародного співробітництва Міністерства аграрної політики та продовольства Олександр Романовський на круглому столі в рамках спільного проекту УНІАН та Представництва ЄС «#EUkrаine».

«У нас вибрано квоти на мед, овес, цукор, крупи, зокрема ячмінь, солод, оброблені томати. До речі, оброблені томати є перспективним продуктом, який користується попитом на європейському ринку. Також вичерпані квоти на виноградні та яблучні соки, ми також можемо нарощувати (поставки – УНІАН). Також вичерпані квоти щодо курятини, пшениці, кукурудзи та майже на 100% вибрано квоту на ячмінь», – сказав він.

За словами Романовського, невичерпаними через складнощі сертифікації є лише квоти щодо м'ясної продукції, а також щодо інших несуттєвих груп товарів.

«Невибраними залишаються квоти щодо м'ясної продукції, за винятком курятини, а також деякі квоти, приміром, на гриби, часник. Основні великі квоти Україна вибирає постійно й демонструє хороші показники. Зокрема, можна згадати той же цукор, який ми почали експортувати, і він користується попитом. Це продукція з великою доданою вартістю, і це важливо для наших виробників», – зазначив він.

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Водночас, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Тарас Висоцький, присутній на круглому столі, підкреслив, що темпи використання українськими аграріями квот на безмитний експорт будуть зростати.

«Процес потрапляння української аграрної продукції на ринок ЄС може займати від року до п'яти років, але однозначно ця нелегка справа виходить в українських аграріїв, виходить успішно. Я більш ніж упевнений, що цей темп продовжиться й більшість квот будуть вичерпуватися й надалі», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія прийняла пропозицію українських виробників і висловила готовність збільшити квоти на безмитний експорт деяких видів продовольчих товарів, продукції хімічної галузі та промисловості на європейський ринок.

За словами єврокомісара з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом, квоти буде збільшено строком на три роки. Однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також держави – члени ЄС.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня поточного року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року зріс на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, становивши 6,5 млрд дол.