Гройсман проситиме ЄС збільшити квоти на українську аграрну продукцію

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у ході зустрічей з європейськими чиновниками поставить питання збільшення квот Євросоюзу на українську агарну продукцію, передбачених Угодою про асоціацію.

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Про це голова уряду заявив на засіданні уряду в середу.

“Я це питання ставив із єврокомісаром (із питань розширення та політики добросусідства - УНІАН) Ганом, питання збільшення квот на українську продукцію там, де це можливо. Завтра буду ставити це питання. Ми стоїмо на цій позиції", - сказав він.

У свою чергу, міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий відзначив необхідність збільшення квот для покращення експортного потенціалу країни.

"Я прошу вас (Гройсмана - УНІАН) регулярно ставити це питання", - сказав глава Мінагропроду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що Україна розраховує вже у вересні отримати додаткові торговельні преференції від Європейського Союзу щодо вітчизняної продукції.

Наприкінці червня Кутовий заявив, що українській стороні вдалося переконати представників Європейського Союзу в тому, що квоти на аграрну продукцію, яка поставляється на ринок ЄС, не є постійними цифрами і їх можна переглянути в бік збільшення.

Квоти на експорт сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, передбачені Угодою про асоціацію, є тарифними і означають лише обсяг товарів, який може бути поставлений без мит.

У 2015 році Україна експортувала деякі продукти, перевищивши квоти - приміром, мед (минулого року Україна перевищила свою тарифну квоту по цьому продукту в чотири рази), сік (тарифну квоту перевищено в сім разів), кукурудзу (тарифну квоту перевищено майже в 20 разів).