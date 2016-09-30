Збільшення квот ЄС на експорт агропродукції дозволить Україні отримати додатково $200 мільйонів - віце-прем'єр

Економічний ефект від можливого збільшення квот на експорт української агропродукції на ринок Європейського Союзу складе близько 200 мільйонів доларів, повідомила журналістам віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем'єр нагадала, що ЄС готовий збільшити квоту на експорт зернових, перероблених томатів, меду, соків. І, як підкреслила віце-прем'єр, лише збільшення експорту зернових складе близько 1 мільйона тонн.

"Ми вчора отримали пропозицію (про збільшення квот - УНІАН), і попередні оцінки нашого Мінагропроду говорять про 200 мільйонів доларів. Це тільки з агропродукції", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

За оприлюдненою пізніше інформації Єврокомісії, Україні запропонували збільшити експорт пшениці на 100 тисяч тонн у рік, кукурудзи - на 650 тисяч тонн, ячменю - на 350 тисяч тонн на рік. Збільшуються також квоти на експорт виноградного соку - до 500 тонн, вівса - до 4 тисяч тонн, оброблених томатів - до 5 тисяч тонн, продуктів переробки агропродукції - до 7,8 тисячі тонн, меду - до 3 тисяч тонн.

При цьому віце-прем'єр уточнила, що переговори стосовно інших експортних позиціях продовжаться.

"Мова йде про квоти, які нам важливо було б розширити. У чомусь ми отримали (позитивну відповідь - УНІАН), а в чомусь ринок ЄС надто чутливий. Нам було важливо отримати додаткові квоти на соки. І на виноградний отримали, на яблучний - ні. У них є свої інтереси, у нас свої. Квоти, коли вони будуть затверджені, діятимуть три роки, але це не означає, що ми зупинилися. Економіка ширша, ніж ті квоти, на яких ми зараз користуємось. У нас є питання просування наших сервісів, іншої продукції", - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія прийняла пропозицію українських виробників і висловила готовність збільшити квоти для експорту деяких видів української продукції на європейський ринок. Коментуючи рішення ЄК, єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем зазначала, що мова йде про зернових, оброблених томатах, меді, а також добривах, взуття, електронному обладнанні і деяких видах металопродукції.

Раніше вона повідомила, що квоти буде збільшено строком на три роки. Проте це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також держави-члени ЄС.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня поточного року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року зріс на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 6,5 мільярда доларів.