Україна підписала угоду з ЄІБ про виділення 200 мільйонів євро кредиту на транспорт

Один з основних кредиторів муніципальних проектів приватного сектору економіки України - Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписав угоду з Міністерством інфраструктури України про виділення 200 млн євро кредиту, які підуть на оновлення і модернізацію міського пасажирського транспорту в 20 містах країни.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду було підписано сьогодні міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном і віце-президентом ЄІБ Вазілом Гудаком у присутності прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Як зазначив глава українського уряду перед підписанням документа, цей проект є дуже важливим для українських міст і дасть можливість оновити муніципальний транспорт, зокрема і трамвайний тролейбусний парки.

У свою чергу віце-президент ЄІБ також підкреслив важливість цього інфраструктурного проекту для українських міст.

«Цей проект важливий для нас з кількох причин: дуже важливо фінансувати якомога більше проектів на місцевому рівні, щоб вони мали відношення до людей на місцях», - сказав Гудак.

Згідно з прес-релізом, розданим у ході заходу, загальна вартість проекту модернізації міського транспорту становить 400 млн євро, 200 з яких виділить під держгарантії ЄІБ строком до 22 років і пільговим періодом сплати тіла кредиту до 5 років. А джерелом співфінансування виступить Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і місцеві бюджети.

Перший етап реалізації проекту планують реалізувати в Києві, Білій Церкві, Івано-Франківську, Кіровограді, Луцьку, Львові, Одесі, Сумах, Тернополі, Харкові та Чернігові.

Фінансування проекту ЄІБ планується здійснити 15 траншами протягом 5 років, а повертатимуть кредит виключно за кошти місцевих бюджетів.