Порятунок асоціації Україна-ЄС: в Євросоюзі стартують переговори щодо ратифікації угоди Нідерландами

Цей документ ратифікували усі країни ЄС, крім Нідерландів, передає Польське радіо.

Нова декларація має допомогти у вирішенні цієї проблеми.

Угода про асоціацію Україна-ЄС, у тому числі її частина про вільну торгівлю, вже діє. Її тимчасово впровадили у життя, бо в Брюсселі погодилися не чекати на завершення ратифікації.

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Клопотів із цим процесом в усіх країнах не було, однак проблеми з’явилися у Нідерландів, де парламент погодився ратифікувати документ, але під час квітневого референдуму громадяни цієї країни висловилися проти угоди. Тепер прем’єр-міністр Нідерландів, не бажаючи блокувати документ, запропонував долучити до нього додаткову декларацію, із якою повинні погодитися усі країни. І саме щодо цього питання нині розпочнуться перемовини.

У декларації хочуть наголосити, що угода про асоціацію не є вступним етапом до членства України в Євросоюзі, цей документ не пов’язаний зі збільшенням фінансової підтримки для Києва та з автоматичним відкриттям євросоюзного ринку праці для українців.

Уряд в Гаазі має надію, що документ вдасться узгодити до саміту країн ЄС у грудні 2016 року.