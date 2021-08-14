10 відомих ігор, де є Україна та українці. Від Call of Duty до Fallout та GTA

Донецьк і Чорнобиль в Call of Duty, Руслана в GTA, спецагенти в Ужгороді та вітчизняні роботи-танки в Metal Gear. На честь тридцятої річниці незалежності нашої країни УНІАН відібрав десятку найцікавіших і несподіваних відеоігор, в яких згадується Україна або українці.

Насправді Україну та українців досить важно зустріти серед тисяч найрізноманітніших відеоігор усіх часів. Найчастіше винятком стають вітчизняні проекти, але далеко не всі. Проте засмучуватися не варто. Ми відібрали 10 найбільш відомих ігор, де можна побувати у віртуальній Україні або ж зустріти персонажів-українців. Список вийшов досить несподіваним і гарантовано здивує вас.

10. Серія Syphon Filter

До Days Gone розробники з Bend Studio встигли відзначитися серією шутерів від третьої особи з елементами стелса Syphon Filter. Проекти франшизи двічі відправляли користувачів на територію України.

У першій частині було аж три місії, події яких розгортаються в Ужгороді. Головна мета на цих завданнях – вбивство вчених в таборі небезпечного терориста і пошук союзників. А в четвертій грі серії, Syphon Filter: The Omega Strain, є рівень в Києві, де потрібно перешкодити чеченським злочинцям здійснити ядерний удар по Москві. Так, раніше розробники не боялися зачіпати гострі політичні теми у своїх проектах.

9. Metal Gear Rising: Revengeance

У світі високих технологій слешера Metal Gear Rising: Revengeance для України теж знайшлося місце. При проходженні гри користувачі в ролі Райдена доведеться зустрітися з роботами-танками марки "ГРАД".

Багато джерел вказують, що згадані міні-боси створені в Росії, але це помилкове твердження. Виробником техніки в Metal Gear Rising вказано "Конструкторське бюро машинобудівного заводу Л. І. Вишневецького в Дніпропетровську". Так що саме наші співгромадяни розробили машини, які доставили Райдену чимало проблем.

8. Prey (2017 рік)

Знайти згадку про Україну в перезапуску Prey 2017 року досить важко. В одному із завдань гравець отримає доручення вбити Луку Голубкіна.

Дорогою до нього потрібно скористатися ліфтом, біля якого лежить бомба. Якщо її підірвати і вижити, то активується цікава розмова. Мітчелл подзвонить головному герою і здивується, що той зміг вціліти. А потім ворог заявить: "Ми в Україні навчилися робити міни з залізяк TranStar". Саме так називається китайська мегакорпорація у всесвіті Prey – одна з найвпливовіших в Сонячній системі. Мабуть, у віртуальній версії нашої батьківщини цю компанію не дуже шанують.

7. Remember Me

Майже на самому початку гри головна героїня Нілін зустрічається з Ольгою Сєдовою – мисливицею за головами і українкою за походженням. Її вважають ледь не найкращою у своїй професії.

Разом з чоловіком Давидом, який теж народився в Україні, вони зуміли заарештувати 37 ерротеррорістов на території Новопарижа. Чоловік з дружиною на диво ефективно працювали в парі, а завдяки своїй швидкості вони отримували перевагу над усіма суперниками. У Remember Me Ольга діє самостійно, оскільки у Давида, згідно з чутками, стався розлад пам'яті. Без напарника дівчина стала більш жорстокою, що проявляється в боях з ворогами.

6. Payday 2

Влад – етнічний українець, який у Payday 2 носить прізвисько... "Українець". Серйозно? У розробників з фантазією певно трапився збій, але не будемо сильно обурюватися. Давайте краще подивимося, яку роль ігротворці виділили нашому співвітчизнику.

У грі він виступає замовником пограбувань, а в одному з останніх доповнень, Ukrainian Prisoner Heist, Влада навіть доведеться рятувати. Члени тріади "Золотий Кинджал" взяли його в полон, щоб отримати цінну інформацію. Однак українці стійкі хлопці. Влад дочекався, коли прибуде його команда, і нічого не розповів. Детальніше про нашого співвітчизника можна дізнатися з серіалу Payday: The Web-Series – приквела до другої частини.

5. Fallout: New Vegas

Прямі згадки України в Fallout: New Vegas відсутні, але в грі є лейтенант Горобець. У проекті він показаний професійним снайпером і турботливим командиром, який очолює перший розвідувальний батальйон армії Республіки.

Персонаж завжди незворушний і намагається прислухатися до власних підлеглих. Формально лейтенант Горобець вважається громадянином Нової Каліфорнійської Республіки – вигаданої держави у всесвіті Fallout. Тут він народився, але його пращури були українськими іммігрантами, так що згадка йде у залік.

4. Deus Ex: Mankind Divided

Одним з головних суперників Адама Дженсена в Deus Ex: Mankind Divided став Віктор Марченко. Він народився біля Запоріжжя в сім'ї бідних залізничних робітників. Персонаж не отримав повної шкільної освіти, а вважав за краще працювати в бригаді з пошуку сланцевого газу на сході України.

Марченко встиг відсидіти термін у Лук'янівській в'язниці, але за якою статтею, невідомо. Протягом дванадцяти років про нього нічого не було чутно, аж раптом персонаж з'явився у Празі і зумів зайняти високу посаду в коаліції із захисту прав модифікованих. Завдяки фізичній силі та аугментаціям антагоніст зміг на рівних боротися з Дженсеном.

3. GTA IV

Четверта частина знаменитої серії GTA просякнута східноєвропейським колоритом. Це цілком логічний крок, адже головний герой гри, Ніко Беллік, народився в Югославії.

І щоб підкреслити атмосферу, розробники з Rockstar Games додали в Grand Theft Auto IV радіостанцію Vladivostok FM. За назвою одразу зрозуміло, що вона транслює шлягери російських виконавців. Однак в списку є й Руслана зі своєю піснею "Дикі танці". Більш того, саме українська виконавиця стала діджеєм на радіостанції, тож якщо є охота її можна регулярно чути в GTA IV.

2. Серія Call of Duty

Серед усіх популярних ігрових франшиз від західних розробників в Call of Duty Україна з'являється найчастіше. Вперше її показали ще в United Offensive, де користувачів відправляли до Харкова часів Другої світової війни і наказували звільнити місто. Про місії в Прип'яті з Modern Warfare напевно чули всі гравці. Ці завдання вважаються одними з найцікавіших у шутері.

У MW2 користувачі теж відвідували зону відчуження біля ЧАЕС, а в MW3 Україна показана через призму спогадів Юрія. Ще Чорнобиль був присутній у Black Ops та Black Ops Cold War.

Ну і доречно згадати Warzone, адже Верданськ майже повністю списано з понівеченого війною Донецька.

1. Серія S.T.A.L.K.E.R.

Хіба ж ми могли поставити на перше місце щось інше? Саме завдяки S.T.A.L.K.E.R. в ігровому співтоваристві значно піднявся інтерес до Зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС. Проекти серії відмінно змішували реальну атмосферу з фантастикою, яка властива жанру постапокаліпсис.

Окремо варто відзначити детальну демонстрацію Прип'яті та інших локацій у франшизі. Навіть зараз, попри досить застарілу графіку, в S.T.A.L.K.E.R. можна із задоволенням вивчати оточення на території зони. Сподіваємося в майбутньому продовженні цей аспект буде реалізовано на такому ж високому рівні.

Назар Степорук

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter