S.T.A.L.K.E.R. 2 я тобі дав, і у шляхетність грати не буду. Про ставлення розробників до українських гравців

Чому розробники найвідомішої української гри показують на весь світ трейлери російською мовою? Чи правда, що чутки про тестування S.T.A.L.K.E.R. 2 Моргенштерном є непорозумінням? Навіщо розробники неправильно переклали англійською назву українського міста. А головне, чому вони не хочуть про все це говорити? Розбираємося в нашому матеріалі.

S.T.A.L.K.E.R – одна з небагатьох ігор, що стала без перебільшення культовою на всьому пострадянському просторі. І ми дуже пишаємося тим, що її зробили в Україні. А ось розробники довгоочікуваного S.T.A.L.K.E.R. 2, мабуть, ні. Принаймні, якщо с=дивитися на їхні вчинки. Починаючи з російськомовного трейлера на міжнародній виставці E3, неправильного написання підзаголовка Chernobyl, заяви Моргенштерна про те, що він тестуватиме гру, і закінчуючи повним небажанням авторів спілкуватися з українською пресою.

Давайте розберемося, чому так відбувається. Це банальне непорозуміння або ж студії GSC Game World дійсно начхати на українську аудиторію?

Клубок суперечностей

Цього року GSC Game World почала активно просувати S.T.A.L.K.E.R. 2. Але з кожною дією розробників, з кожним трейлером і публічним висловлюванням з'являється все більше суперечностей. І у нас безумовно накопичилося багато питань, на які хотілося б отримати відповіді. Однак студія вперто не хоче спілкуватися. Причому не тільки з нами, але й з іншими українськими медіа. За три місяці неодноразових спроб налагодити діалог, я отримав від PR-менеджера GSC Захара Бочарова лише одну відповідь про те, що зараз у нього дуже багато інтерв'ю. При спробі домовитися про зручний час, день і місяць для спілкування, відповіді не отримав. Втім, і численних інтерв'ю від інших видань я теж не побачив. Крім одного, яке Бочаров дав російському порталу DTF, де він, власне, і працював раніше. Про це ми поговоримо трохи нижче. Можливо просто у PR-менеджера "Сталкера" дійсно немає часу навіть на повідомлення відповісти. Але чомусь є час обговорити у Facebook дерев'яний постер з логотипом гри. Напевно, це важливіше ...

Отже о суперечностях. Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 пролунав рік тому. Це був півторахвилинний ролик без слів, проте з однією дуже важливою деталлю. Її можна розглядати на колбі "Жовтий 11". У ній плаває мутант, а на склі дуже дрібним шрифтом написано уривок з поеми "Катерина" Тараса Шевченка. Приємна великодка. Досить витончено. Але на цьому "заяви" розробників закінчуються.

Вже у червні 2021-го, через місяць після напруженої ситуації з військами РФ біля кордонів України, на виставці E3 студія показує другий повноцінний трейлер ... російською мовою. Тобто, українцям ледве помітний напис на колбі з мутантом, а всьому світу трейлер російською? І це в такий час! Ліпсінк, кажуть розробники, записувався російською, ось і вирішили такий варіант озвучки презентувати усьому світу. "Вирішили, що так буде атмосферніше" — додає Захар Бочаров в інтерв'ю DTF. Іронія в тому, що саме якість озвучення і не сподобалося багатьом глядачам, які подивилися трейлер.

Чому я взагалі чіпляюся до цих деталей? А тому що сама ситуація виглядає так, ніби розробники добровільно дозволяють присвоїти свої досягнення комусь іще. Просто почитайте коментарі під другим трейлером "Сталкера". Там люди досить серйозно доводять, що студія хоч і українська, але роблять гру росіяни. Ну це ж просто якісь коментатори на YouTube, чого їх слухати? Адже так? Не зовсім. Все це результат поганого позиціонування, коли розробники самі чітко не заявляють про себе. До чого це призводить? Наприклад, до того, що видання GameSpot публикует трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, підписуючи так: "постапокаліптичний хорор і шутер від першої особи, дії якого розгортаються в Росії". І лише через місяць, після звернення розробників і десятків коментарів із зауваженнями, видання "перенесло" місце дії гри в Україну.

Тобто розробникам і фанатам довелося доводити західному виданню, що Чорнобиль знаходиться в Україні. Звичайно, можна все звалити на некомпетентних журналістів з "трійкою" по географії. Але саме їх тут зрозуміти можна: гра від якоїсь східноєвропейської студії, у трейлері говорять російською... Може варто було більш конкретно визначити, де знаходиться студія, і де відбуваються події гри?

Але якщо в цій ситуації розробники ще хоч якось спробували виправити становище, далі їм вже було байдуже. На виставці E3 другий S.T.A.L.K.E.R. отримав підзаголовок – Heart of Chernobyl. Українці в Мережі обурилися, чому транслітерацію робили з російської мови? Адже за правилами UNCSGN та UNGEGN, групи експертів ООН з географічних назв, транслітерація населених пунктів повинна проводитися тільки з державної мови тієї країни, де і розташований населений пункт. Тобто потрібно було написати Chornobyl, а не Chernobyl. Чому зробили інакше? Розробники ніяк не прокоментували цей момент. До слова, у Твіттері навіть хештег ChornobylNotChernobyl з'явився.

Ще одне питання без офіційної відповіді, це причетність Моргенштерна до тестування гри. Нагадаємо, що цей російський артист внесений до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Торік, виступаючи в Одесі, він назвав день жалоби з нагоди пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу "йо**ною показухою". В цьому році Моргенштерн в подкасті Данили Поперечного заявив, що буде тестувати S.T.A.L.K.E.R. 2. Звісно, українським шанувальникам гри таке не сподобалося. На справедливе обурення була отримана іронічний відповідь: "Ми ще не коментували нічого з цього приводу, а вже пішли образи", — написав Захар Бочаров у Твіттері.

І найцікавіше тут те, що у підсумку PR-відділ GSC Game World так нічого офіційно й не прокоментував. В результаті хоч якось пролити світло на цю ситуацію вдалося українському блогеру OldBoi, який поспілкувався з двома іншими співробітниками студії, Євгеном Базаровим і Максимом Ткаченко, ком'юніті-менеджерами GSC. Вони пояснили, що сталося непорозуміння. І що з Моргенштерном у них немає жодних домовленостей.

Зрозуміло, що навіть у випадку відтсутності жодних домовленостей, PR-службі студії подібні інфоприводи вигідні. Але якою ціною? Адже не прокоментувати ситуацію офіційно, у своїх соціальних мережах або на сайті, це вже неповага до українських гравців.

Створюється враження, що GSC Game World – це не згуртована команда розробників, а величезна корпорація з офісами у різних часових поясах, і проблемами з комунікацією. Але ж це не так. Написати виданню про те, щоб виправити опис до ролика або дати коментар на болючу тему – не відніме багато часу. А в ті рідкісні моменти, коли розробники все ж спілкуються з пресою (зрозуміло, що не з української), то ллють занадто багато води. Ось у тому ж інтерв'ю DTF журналіст задає питання про те, хто пише діалоги в S.T.A.L.K.E.R. 2, оскільки в трейлері вони здалися надто театральними. На що Бочаров дає вичерпну відповідь: "Пишуть сценаристи і нарратівщікі – так само, як і в інших компаніях". Але це все одно що на питання: "Хто вбив Кеннеді?" відповісти: "Вбивця". Невже не можна було дати хоч трохи конкретики? Наприклад, що одним з наративних дизайнерів S.T.A.L.K.E.R. 2 працює Сергій Тен, який відповідав раніше за сценарій The Sinking City. Так ми хоча б матимемо уявлення про те, на якому рівні будуть реалізовані сюжет і діалоги. До слова Тен з командою нарратівних дизайнерів у Frogwares дуже якісно підходив до написання англомовного сценарію The Sinking City, опрацьовуючи різні діалекти та інше.

Тож не бачу жодних причин, чому потрібно було це приховувати. Тим більше, що вся інформація є у відкритому доступі.

Ложка меду?

Поряд з англійської та російською озвучкою у S.T.A.L.K.E.R. 2 будет ще й українська. Ви скажете, що ось він, головний маркер того, як GSC піклується про українських геймерів. Адже зробити повноцінну локалізацію ще однією мовою коштує грошей, а отже студія розраховує на цей ринок або принаймні віддає данину поваги. І у цьому є зерно істини. От тільки попросити українських акторів проговорити репліки українською та російською – це не й те ж саме, що знайти інших акторів для локалізації англійською, наприклад. Тобто сил буде витрачено менше. І з урахуванням всіх вищеописаних фактів, українська озвучка тепер виглядає не як позиція розробників, а як кістка, кинута гравцям, мовляв, щоб не влаштовували скандал, що українська гра вийде без локалізації рідною мовою.

Схожим чином виглядають і різні пристрої, які судячи з усього, у грі на усіх мовах матимуть українські назви. Як, наприклад, "Гілка", про яку з виразною "Ґ" у вимові розповідав московський піарник "Сталкера" у щоденниках розробників.

Чи потріно взагалі розробникам показувати, що S.T.A.L.K.E.R. 2 – це українська гра?

В ігровій індустрії на перший погляд не заведено ділити ігри на приналежність до певної держави. Загалом тому, що у великих компаніях працюють фахівці з різних країн. Ніхто ж не каже, що Assassin's Creed – це французька гра. Так, Ubisoft – французька компанія, але у неї є безліч дочірніх студій у багатьох куточках світу, навіть в Україні.

З іншого боку, ми всі прекрасно розуміємо, що Genshin Impact – це китайська гра, The Witcher 3 – польська, а Final Fantasy – японська. Причому остання належить до цілого жанру, названому на честь країни, мова про JRPG, японські рольові ігри. Більш того, нещодавно на церемонії відкриття Олімпіади в Токіо оркестр з гордістю грав музичні композиції з культових ігор, створених у Японії.

Виходить, все ж є приклади, коли світова громадськість чітко розуміє, де була створена гра. Навіть, якщо у тих студіях були співробітники з інших країн. Більш того, такі приклади є й в Україні: згадати хоча-б ачівку "Декомунізація" у Metro Exodus, яку дають за руйнування пам'ятника Леніну. Або ж вступні титри до гри Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, які студія Frogwares присвятила Небесній сотні. Причому розробники пожертвували контрактом з російським видавництвом "СофтКлаб", але не стали прибирати напис.

Зрозуміло, ніхто не говорить про те, що персонажі S.T.A.L.K.E.R. 2 мусять носити вишиванки та виспівувати під гітару біля вогнища український гімн. Але хоча б можна чітко позначити свою позицію щодо болючих тем для українців. Тим більше, що на це є запит від аудиторії.

Так, розробники спілкуються з ком'юніті, періодично видаючи нову порцію шифрів. Але це розраховано винятково на людей вже знайомих з серією. А якщо поглянути на останні дослідження українського ринку, проведені компанією NielsenIQ, то виявиться, що S.T.A.L.K.E.R. навіть не входить до топ-20 найбільш відомих ігор серед українських геймерів. Отже одних шифрів замало. Зрозуміло, що GSC Game World хоче максимально абстрагуватися від політики і просто зробити гарну гру. Але зовсім ігнорувати рідний ринок – неправильно.

Сергій Коршунов

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