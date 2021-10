10 речей, які допоможуть врятувати серію Far Cry

Far Cry 6 вийшла нерівною грою і показала, що знаменита серія Ubisoft відверто стагнує. Їй терміново потрібні нововведення, а інакше франшиза ризикує задихнутися. Ми в УНІАН помислили над тим, які поліпшення допоможуть врятувати Far Cry з критичного становища, і поділилися думками в свіжому матеріалі.

"Революція без еволюції", "Менш, ніж революційна", "Далека від революції" — саме такими заголовками супроводжувалося багато оглядів Far Cry 6 від журналістів, в тому числі наш. Навіть у хвалебних рецензіях стверджувалося, що грі не вистачає нововведень. Шутер задихається під тиском заїжджених ідей і не намагається хоч як-небудь виділитися на тлі попередніх частин. Вся ідентичність Far Cry 6 полягає в антуражі та історії, але і до неї є питання. Через такий підхід шоста частина здатна сподобатися лише затятим фанатам серії. Всім, кому хочеться випробувати до болю знайомий геймплей в новому оточенні.

Якщо Ubisoft продовжить дотримуватися старих традицій і напрацювань, то потенційна Far Cry 7 відхопить ще більше критики. Навіть прихильні до франшизи журналісти не зможуть сказати, що перевірена роками формула як і раніше працює. А публіка почне голосніше вимагати змін, і заглушити її буде неможливо. Серію потрібно терміново рятувати, і редакція УНІАН з цим повністю згодна. Ми проаналізували останні частини Far Cry і виділили десять речей, які здатні вивести франшизу зі стагнації. Детальніше про них читайте нижче.

10. Прибрати грінд

Вимога проста, але реалізувати її складніше, ніж здається. У Far Cry вистачає однотипних завдань, де необхідно зачистити область або зібрати вказану кількість конкретних предметів. Такі доручення потрібно як мінімум зробити необов'язковими випробуваннями для людей, які хочуть провести в грі більше часу. Але краще просто позбутися грінда і замінити його місіями з різноманітною постановкою і невеликими історіями.

У Assassin's Creed Valhalla вже зробили крок в цю сторону і розкидали по карті чимало захоплюючих квестів. Вони підкуповують варіативністю ситуацій, в які занурюють гравця. А ще такі місії містять ємні розповіді, що сильніше мотивує їх виконувати. Подібні доручення можуть стати прекрасною заміною грінда в Far Cry.

9. Додати різнопланові активності

Ця пропозиція безпосередньо пов'язана з попередньою, але вона більш об'ємна. Невеликі завдання на манер Assassin's Creed Valhalla можуть стати однією з активностей в Far Cry. Однак всипати такими місіями всю карту не вийде — у сценаристів просто не вистачить ідей. Їх потрібно чергувати з іншими заняттями, і робити це грамотно. Тут варто взяти приклад з доповнення "Острів Ікі" до Ghost of Tsushima. При проходженні добавки створюється відчуття, що активності майже не повторюються. Розробники досягли такого ефекту завдяки різноманітності занять і їх акуратному розташуванню на карті.

Наприклад, поки скачеш від одного випробування лучників до іншого, встигаєш подивитися спогади головного героя, скупатися в гарячому джерелі, скласти хокку і заспівати на флейті біля котячого притулку. Цей прийом потрібно взяти на озброєння розробникам Far Cry, тим більше що основа вже є. Нехай пошуки скарбів і аванпости залишаються, але до них потрібно додати ще хоча б п'ять видів активностей. А потім вдумливо розподілити їх по світу з урахуванням дизайну локацій і потенційних маршрутів пересування гравців.

8. Зменшити масштаби світу

Останні десять років Ubisoft намагається створювати гігантські відкриті світи. Причина цього рішення досить банальна і називається "маркетинг". У рекламі проекту зручно говорити: "Ми підготували найбільшу карту в серії". Це створює враження масштабу. Ось тільки на практиці величезні світи лише додають незручностей. Як ми з'ясували, Ubisoft має проблеми з наповненням відкритих просторів цікавими активностями. А якщо їх немає, то на гігантській карті утворюється порожнеча. В результаті цілі розташовуються в два рази далі, ніж в попередній частині.

Спочатку подорожі можна сприймати, як спосіб вивчити околиці і роботу художників. Але коли п'ятий раз їдеш три кілометри по знайомій дорозі, дивитися по сторонах зовсім не хочеться. Розміри Far Cry потрібно терміново урізати на користь більшої концентрації подій. Тоді світ навколо буде здаватися живим, а відчуття масштабу заради масштабу зникне.

7. Змінити аванпости

Закриємо тему активностей обговоренням аванпостів. Ubisoft ніколи від них не відмовиться, і з цим потрібно просто змиритися. Але самі по собі застави ворогів не можна назвати чимось поганими. Вони сприймаються, як справжнє зло, коли зустрічаються на кожному кроці і зроблені за шаблоном. Щоб розвіяти ці забобони, необхідно зменшити кількість аванпостів і попрацювати над їх дизайном.

Розробникам з Ubisoft варто подивитися на The Last of Us Part II, де є багато битв в різних умовах. Одна сутичка відбувається посеред щільної забудови, друга — на відносно відкритій арені, третя — в будівлі з декількома поверхами. У кожному випадку потрібно підлаштовуватися під дизайн місцевості і виробляти відповідну тактику. Якщо зробити аванпости в Far Cry за аналогічним принципом, то більшість людей з радістю прийметься їх зачищати.

6. Виправити подачу сюжету

Far Cry ніколи не виділялася якоюсь глибокою історією. Ігри серії чіпляли протистояннями з харизматичними лиходіями. Але це ширма, яка приховувала численні проблеми сюжету. У шостій частині багато людей вирішили відкрити завісу і побачили не найприємніше видовище. Вони зіткнулися зі слабкою режисурою, шаблонною подачею з поділом на етапи і передбачуваним розвитком подій.

За підсумком, історію визнали одним з головних недоліків Far Cry 6. Сьома частина більше не зможе прикритися яскравим образом антагоніста. Грі потрібен міцний і ретельно пропроцьований сюжет з обгрунтованим розвитком подій і різноплановими ситуаціями, в яких буде діяти користувач. І поки не схоже, що сценаристи "шістки" зуміють написати таку історію.

5. Відмовитися від молодіжного нальоту

Сюжет у Far Cry завжди мав серйозну основу. У четвертій і шостій частинах гравці боролися проти несправедливої влади, в п'ятій — билися з сектою і релігійним фанатизмом, а в Primal — виживали в доісторичну епоху. Але Ubisoft також намагається сісти і на другий стілець. Компанія вже вкотре поєднує серйозність з молодіжним, підлітковим нальотом.

Наприклад, повстанці в Far Cry 6 святкують чи не кожну перемогу і влаштовують барбекю. Кажете, люди померли? Та плювати, головне — є привід повеселитися. Такий підхід створює дикий дисонанс і робить сюжет далеким від реалістичного. Кивки молодій аудиторії не приведуть ні до чого хорошого і лише продовжать псувати історію в Far Cry.

4. Краще прописати персонажів

Кинемо черговий камінь в сюжетний город. На цей раз він пов'язаний з погано прописаними персонажами. Вони здаються плоскими і недостатньо мотивованими, що погіршує враження від історії. Частково проблема пов'язана з вищезгаданими спробами зробити Far Cry модною і молодіжною. Герої постійно хочуть показати, наскільки вони сучасні і круті.

Їх безглузда поведінка перетворює боротьбу проти диктатури або секти в цирк на кінній тязі. Партизанська атмосфера миттєво розвіюється, а занурення ламається. Far Cry повинна слідувати своїй серйозній основі і демонструвати відповідних персонажів з прописаними характерами. Конфлікти між ними мають стати одним із стовпів історії.

3. Перестати боятися політики

У 2017 році влада Болівії розкритикувала Ubisoft за сюжет Ghost Recon: Wildlands. Керівництву країни не сподобалася, що в грі показують боротьбу з місцевими наркоторговцями. Мабуть, конфлікт сильно налякав французьке видавництво, адже з тих пір воно намагається всіляко дистанціюватися від політики в своїх проектах. Far Cry 6 в цьому плані не стала винятком. Розробники спочатку заявили, що показують вигадані події на неіснуючому острові Яра.

Однак потім Ubisoft вимарали в критиці, і компанія включила задню. Вона почала розповідати, що Far Cry 6 все-таки пов'язана з політикою, адже в проекті піднімаються складні теми. На ділі ж сюжет виявився лакмусовим папірцем без гострих висловлювань. Початкова заява була правдивою, і це стало черговим приводом для розчаровання. Far Cry повинна обов'язково відростити ікла і не боятися обговорювати різну проблематику. Це допоможе значно посилити її серйозну основу.

2. Взаємодія з оточенням

Переходимо до стрільби, з якою в Far Cry пов'язано найменше недоліків. Перше зауваження до шутерної механіки буде дрібним і стосується взаємодії з оточенням. Щоб битви відчувалися більш варіативними і тактичними, розробникам слід придумати нові способи взаємодії з оточенням.

Наприклад, реалізувати руйнацію стін і пастки в джунглях. Ці елементи будуть мотивувати гравців експериментувати і значно поліпшать враження від перестрілок.

1. Відмова від рольових елементів

А ось це зауваження до шутерної механіки куди більш істотне, ніж перше. У Far Cry New Down розробники спробували впровадити в серію рольові елементи. Прикрутили ворогам рівні, реалізували прокачування і розділили зброю за якістю. Ідея виявилася невдалою — проект перетворився на посередній лутер-шутер, де вбивство супротивників не приносить насолоди. Рішення розробників не сподобалося нікому, але елементи RPG чомусь пролізли в шосту частину, хоч і в меншій кількості.

Ubisoft слід відмовитися від них і повернути Far Cry її класичний шутерний геймплей — з вагомим арсеналом зброї, яка по-різному відчувається в руках. А якщо так хочеться додати модифікації, то будь ласка. Нехай вони впливають на швидкість перезарядки і віддачу, але без всіляких цифр — тільки на рівні відчуттів. В цьому плані найкраще орієнтуватися на Far Cry 3.

Назар Степорук

