Call of Duty про Другу світову війну і український Шерлок Холмс. 10 найцікавіших ігор листопада

Поточний рік видався бідним на великі Ігрові релізи, проте листопад можна сміливо назвати винятком. Користувачів чекають продовження іменитих серій, претендент на кращу гонку в світі і блокбастер від українських розробників. УНІАН вибрав найцікавіші ігри цього місяця і детально розповів про них у добірці.

В ігровій індустрії склалася традиція, що найбільші проекти в році з'являються в листопаді. Цей місяць вабить видавців і розробників з двох причин. Перша — підвищення активності користувачів. Так склалося, що восени люди грають частіше і більше, а на листопад припадає пік їх захопленості. І якщо проект вийде в цьому місяці, то у нього будуть вищі шанси прославитися серед широкої аудиторії і стати фінансово успішним. Друга причина — свята в США. Напередодні Дня подяки 25 листопада жителі Штатів зазвичай закуповуються подарунками, що теж сприяє продажам.

У поточному році традиція мала всі шанси порушитися. Через пандемію та інші проблеми багатьом розробникам довелося посунути свої релізи на більш пізні терміни. Це призвело до того, що в 2021-му з'явилося мало великих проектів, і листопад цілком міг обійтися без блокбастерів. На щастя, окремі студії встигли доробити свої знамениті ігри, завдяки чому аудиторія отримає продовження двох популярних серій шутерів, претендента на кращу гонку всіх часів і нові пригоди Шерлока Холмса від українських авторів.

Про ці та інші релізи УНІАН розповів у сьогоднішньому матеріалі. Представляємо увазі читачів десятку найцікавіших інтерактивних проектів листопада. Давайте розберемося, які з ігор обов'язково варто додати в особисту бібліотеку.

Call of Duty: Vanguard (5 листопада)

Ні пандемія, ні інша напасть нездатна перервати налагоджений конвеєр по щорічному випуску нової частини Call of Duty. Але користувачів це цілком влаштовує. Вони отримують захоплюючу одиночну кампанію, мультиплеєр з різними режимами і змагання з масовим знищенням зомбі. Згаданий "джентльменський комплект" з'явиться і у свіжій Call of Duty: Vanguard.

Продовження найпопулярнішої серії шутерів відзначиться антуражем Другої світової війни і кінематографічною кампанією, де гравці візьмуть участь у боях на різних фронтах, включаючи Сталінград. Мережева складова зможе похвалитися 20 картами на старті і новим режимом "Битва чемпіонів". А відстріл зомбі, як і у випадку з Black Ops Cold War, запропонує містичну історію. Контенту предостатньо, так що фанатам динамічних командних перестрілок в листопаді буде чим зайнятися.

Forza Horizon 5 (9 листопада)

Краща серія аркадних гонок готується поповнитися п'ятою частиною. І не думайте, що ми приплели цей титул заради ефектності. Forza Horizon дійсно проїхалася по конкурентам і затьмарила їх як за якістю виконання, так і за масштабом. Четверта частина франшизи пропонувала взяти участь у різноманітних змаганнях на території Великобританії. А події продовження розгортаються в Мексиці.

Користувачі будуть їздити по величезному деталізованому світу, який включає купу біомів і динамічну систему погодних умов. Кількість змагань і додаткових активностей зросла, а автопарк стане найбільшим в історії серії. Судячи з заявлених особливостей і попередніх оглядів, Forza Horizon 5 виявиться новим королем свого жанру. Чи виправдає проект настільки високі надії, дізнаємося зовсім скоро.

Jurassic World Evolution 2 (9 листопада)

В один день з Forza Horizon 5 вийде Jurassic World Evolution 2 — друга частина серії містобудівних симуляторів про створення власного "Парку юрського періоду". Проект запропонує звести величезний розважальний комплекс, зайнятися селекцією динозаврів і пройти різномасті випробування.

Продовження обіцяє продемонструвати більш реалістичну поведінку доісторичних ящерів у порівнянні з першою частиною. А ще в ньому буде оригінальний сюжет, події якого розгортаються після фільму "Світ юрського періоду 2". В цілому Jurassic World Evolution 2 виглядає акуратним сиквелом, що виправляє основні недоліки попередника.

Bright Memory: Infinite (11 листопада)

У 2020 році китайський розробник-одинак створив Bright Memory — дуже красиву суміш шутера і екшену. Це була коротка гра, де користувачі в ролі дівчини на ім'я Шелія протистояли терористичній організації. Остання намагалася заволодіти технологією для воскресіння мертвих. Проект запам'ятався поєднанням ближнього бою з активними вміннями і стрільби. Гравці могли виконувати безліч видовищних комбінацій, за рахунок чого бої абсолютно не приїдалися.

Всі ці ідеї отримали розвиток в Infinite — розширеній версії Bright Memory. Творець проекту не став міняти сюжет, але додав багато різного контенту, наприклад, з'явилося більше видів супротивників, зброї і здібностей. Ще важливо відзначити, що тривалість гри теж зросла, і тепер вона не сприймається, як видовищне технодемо. Bright Memory: Infinite — це повноцінний екшен з елементами шутера, який цілком може стати відкриттям року для багатьох користувачів.

Grand Theft Auto: the Trilogy — The Definitive Edition (11 листопада)

Клод, Томмі і Сі-Джей знову в справі. Герої повертаються в поліпшені Ліберті-Сіті, Вайс-Сіті і Лос-Сантос, щоб повторити свої кримінальні подвиги. А ось нові пригоди за участю знаменитих персонажів, на жаль, не передбачені. Grand Theft Auto: the Trilogy — це збірка ремастерів GTA III, Vice City і San Andreas.

Проекти забезпечать виключно графічними і технічними поліпшеннями. Вони отримають більш деталізовані моделі персонажів і оточення, текстури високої роздільної здатності, м'які тіні, підтягнуте згладжування, управління в дусі п'ятої частини і так далі. Для користувачів, які давно хотіли пройти класичні GTA, але лякалися їх зовнішнього вигляду, оновлені версії стануть відмінним рішенням.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (11 листопада)

Тільки не кажіть, що у вас вже є Skyrim. Ну ось навіщо ви сказали? Тепер доведеться купувати ще раз, адже всевидюче око керівника Bethesda Game Studios Тодда Говарда, спостерігає за всіма геймерами. І якщо хоч хтось не придбає нове видання Skyrim, то The Elder Scrolls VI ніколи не вийде. Ну добре, жарти в сторону. Версія Anniversary Edition приурочена до десятої річниці з моменту релізу знаменитої екшен-RPG. У неї включили п'ятсот одиниць контенту з Creation Club — магазину, де продаються користувацькі модифікації.

Так, ви все правильно зрозуміли: квести, спорядження, локації, режими і механіки, які додадуть в Anniversary Edition, розробили ентузіасти. Напевно Bethesda якось домовилася з ними, але сама студія для ювілейного видання нічого нового не створила. Як до цього ставитися, кожен вирішить самостійно. У будь-якому випадку, номінальний привід повернутися в Скайрім все ж з'явиться.

Shin Megami Tensei V (12 листопада)

У власників Nintendo Switch в листопаді буде окремий привід для радості. Вони зможуть спробувати ексклюзив Shin Megami Tensei V. Це японська рольова гра з покроковою бойовою системою і постапокаліптичним антуражем. У проекті користувачам належить досліджувати альтернативну версію Токіо і взяти участь в епохальній битві між ангелами і демонами.

Геймплей Shin Megami Tensei V включає подорожі по світу, спілкування з персонажами і бійки. Останні, крім покрокового режиму, мають безліч особливостей. Наприклад, критичні удари відкривають додаткові ходи, а шкала "Магацухі", яка поступово заповнюється під час сутички, дає доступ до особливих умінь. Завдяки ретельно прописаному сюжету і якісному геймплею гра повинна подарувати десятки годин задоволення.

Sherlock Holmes Chapter One (16 листопада)

Українська студія Frogwares готується частково переосмислити свою знамениту ігрову серію про пригоди Шерлока Холмса. Розробники представлять історію про молодого, 21-річного детектива, який відправився на середземноморський острів Кордону. Тут головний герой повинен розслідувати таємничу смерть своєї матері. Допомагати Холмсу буде його загадковий друг Джонатан, а ось Ватсон в Sherlock Holmes Chapter One не фігурує. Користувачі також вільні відволікатися на другорядні квести, які реалізовані у відкритому світі.

Під час кожного розслідування детективу доведеться вивчати місцевість, шукати докази, переодягатися для проникнення на заборонену територію і битися. Frogwares збільшила кількість механік в порівнянні з попередніми частинами і потрудилася над їх виконанням. Ведення справ стало більш комплексним і реалістичним. А ще в Sherlock Holmes Chapter One буде відчуватися важливість прийнятих рішень, адже ніхто не скаже, чи правильні висновки зробив гравець.

Battlefield 2042 (19 листопада)

Цього року в Call of Duty: Vanguard буде серйозний конкурент по цеху в особі Battlefield 2042. Розробники з DICE постаралися створити воістину масштабний змагальний шутер, події якого розгортаються в недалекому майбутньому. Гравці перевтіляться в спеціалістів зі знищених країн, що працюють на США і Росію в проксі-війні. Проект включає кілька режимів з різними типами змагань. Основний з них підтримує битви за участю до 128 осіб. Правда, тільки на ПК, PS5 і Xbox Series.

"Небезпечна зона" являє собою командне змагання з елементами королівських битв. А Portal — це пісочниця, де дозволяється створювати різні розваги зі зброєю, локаціями і транспортом з минулих частин Battlefield. Розробники зуміли реалізувати режими, які гарантують охоплення всіх любителів шутерів. Таке рішення може стати ключовим фактором у боротьбі з Call of Duty.

Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl (19 листопада)

Закінчимо третім перевиданням зі списку. Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl — це оновлені версії ігор Pokemon Diamond & Pearl, які вийшли в 2007 році на платформі Nintendo DS. Тепер їх випустять вдруге, але вже з переліком поліпшень.

До нововведень відносяться можливість змінити свою групу покемонів в будь-який момент пригоди, настройка зовнішності персонажа, автоматичні збереження і так далі. А ось історія і базовий геймплей не зміняться. Користувачі як і раніше будуть ловити кишенькових монстрів, прокачувати їх і брати участь в битвах.

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