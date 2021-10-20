У ролику розробники розповіли про всі аспекти Sherlock Holmes Chapter One.

Українська студія Frogwares продовжує підживлювати інтерес до своєї нової гри — Sherlock Holmes Chapter One. Команда випустила черговий трейлер проекту, в якому розповіла про його основні аспекти.

Спочатку в ролику розкривається сюжетна зав'язка і причина приїзду Шерлока Холмса на середземноморський острів Кордона. Потім відео показує, як це — бути детективом в Sherlock Holmes Chapter One. Під час розслідування злочинів головному герою потрібно шукати докази. Протагоніст повинен детально оглядати предмети, фотографувати об'єкти і спілкуватися з персонажами.

Щоб зробити умовиводи і побачити приховані зачіпки, гравцям знадобиться активувати спеціальний режим. Він забарвлює екран в сірий колір і дозволяє прийти до важливих висновків. На них наштовхують думки Холмса, які відображаються у вигляді написів на місцевості. Нерідко детективу доведеться проникати в заборонені локації. Для цього необходно переодягатися і наносити грим. Схожа механіка була присутня в попередніх проектах Frogwares про знаменитого британського слідчого.

Детальніше про Sherlock Holmes Chapter One

Нова частина Sherlock Holmes з підзаголовком Chapter One розповість про молодого, 21-річного Шерлока Холмса. Він прибув на острів Кордона, щоб розслідувати таємницю смерті своєї матері.

Дії гри відбуваються у відкритому світі, де можна не тільки виконувати сюжетні квести, а й вивчати місцевість і братися за інші розслідування.

Всього в Chapter One буде 5 основних і більше 30 додаткових завдань. На проходження всієї гри піде близько 50 годин.

У Sherlock Holmes Chapter One реалізовано кілька кінцівок. Вони залежать від того, кого звинуватить користувач. Гра не дає підказок на цей рахунок: висновки доведеться робити на основі особистих спостережень. Такий підхід вважається однією з особливостей проекту.

Sherlock Holmes Chapter One вийде 16 листопада 2021 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Версії для PS4 і Xbox One затримаються на кілька тижнів.

Автор: Назар Степорук