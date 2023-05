Неприємності в далекій-далекій Галактиці. Огляд гри Star Wars Jedi: Survivor

У 2019 році Star Wars Jedi: Fallen Order повернула віру в одиночні ігри у всесвіті "Зоряних війн". На цьому тлі сиквел серії про пригоди юного джедая Кела Кестіса викликав величезний ажіотаж. І як виявилося, не дарма — проєкт вийшов шикарним. Але все псує один великий нюанс.

Відразу питання: як зіпсувати гру, яка захоплює з перших хвилин і підтримує відчуття інтересу до фіналу? Адже зазвичай на такі проєкти фанати чекають щороку і звеличують їх у своїх відгуках. А потім вони входять в категорію кращих і отримують заслужені нагороди.

Відповідь знають автори ПК-версії The Last оf Us Part I. Так, йдеться про технічний стан. Незрозуміло, що в 2023 році сталося з розробниками, але переважна більшість великих релізів виходять зламаними. Не минула ця доля і Star Wars Jedi: Survivor — екшен з видом від третьої особи у всесвіті "Зоряних війн".

У попередніх матеріалах сиквел Fallen Order виглядав "цукеркою". Гра здавалася більшою, кращою і різноманітнішою за першу частину, яка в 2019 році отримала високі оцінки. І найприкріше, що очікування переважно виправдалися. Але порадити всім вже бігти в магазини і купувати Star Wars Jedi: Survivor не виходить. Тому сідайте на борт штурмовика УНІАН і тримайтеся міцніше. Спробуємо разом розібратися, що там змайструвала студія Respawn Entertainment.

Більше не падаван

Події Star Wars Jedi: Survivor починаються через п'ять років після сюжету Fallen Order. Головний герой Кел Кестіс змужнів і перетворився на справжнього лицаря-джедая. Весь цей час він боровся з Імперією, яка поширювала вплив Галактикою. Під керівництвом Со Герери протагоніст зі своєю командою повстанців знищував важливі вантажі, влаштовував засідки на кораблі, порушував логістику тощо. Під час однієї з вилазок на Корусант якраз і починається історія Star Wars Jedi: Survivor.

Сюжет гри цілком присвячений складному шляху Кела Кестіса, який він обрав для себе. Однак заглиблюватися в подробиці історії — це значить розкрити цікаві деталі. А в свіжому екшені навіть перша місія поставлена так, що краще пройти її самостійно і без зайвих спойлерів. Хоча головний поворот під час завдання передбачити можна.

Спочатку сюжет розвивається досить неспішно. У зв'язку з обставинами головний герой осідає на планеті Кобо, де дізнається про певну "нову надію" в боротьбі проти Імперії. Її пошуки і стануть головним завданням лицаря-джедая в грі. При проходженні сценаристам вдається змалювати важливість основної цілі і вибудувати мотивацію рухатися вперед, незважаючи на будь-які перешкоди. Історія інтригує аж до кульмінації, а інтерес постійно підживлюється за рахунок нових деталей, сюжетних ходів і насиченості різними подіями. Оповідь абсолютно не провисає, хоча гра дає предостатньо приводів відхилитися на сторонні заняття.

Радує і більш дорослий тон сценарію в порівнянні з Fallen Order. Star Wars Jedi: Survivor заглиблюється в тему випробувань, які випали Кестісу. Молодий джедай навіть толком не пройшов навчання, а вже зіткнувся із загибеллю близької людини. І далі легше на стало — нові бої, нові виклики, нові втрати. Усередині головного героя зростає жага помсти Імперії, а ще злість, розчарування і почуття провини. Гра показує, як ці емоції змінили протагоніста за п'ять років і продовжують його трансформувати.

Тема самопожертви і нестримного прагнення до цілі проходить червоною ниткою через оповідь. І цей підтекст добре впливає на загальні враження. Наскільки подорослішала історія в Survivor, відмінно ілюструють драматичні епізоди. Вони викликають щирі емоції, адже персонажі говорять зрозумілі і близькі простим людям істини — саме те, про що потрібно час від часу нагадувати.

Так, в оповіді немає глибоких смислів і несподіваних філософських висловлювань, але це і не потрібно. Star Wars Jedi: Survivor все ще залишається пригодою з фірмовою атмосферою "Зоряних війн", яка шикарно імплементована в історію. Сюжет просякнутий духом авантюризму і демонстрацією взаємовиручки, які доповнюються частою зміною місця дії. Ці елементи добре поєднуються з суворою боротьбою проти імперії та внутрішніми переживаннями Кела.

А яка в Star Wars Jedi: Survivor постановка. У заставках помітна якісна гра акторів і грамотне поєднання різних ракурсів. Правда, кінематографічні чорні смуги сподобаються не всім. Але це з лишком компенсується плавним переходом від роликів на рушії до геймплею. Така режисура повинна стати стандартом для дорогих сучасних блокбастерів.

Про другорядних персонажів довго говорити не доведеться. Зустрічаються як нові обличчя, так і знайомі за Fallen Order. Всі вони чудово підібрані під місцеву атмосферу і доповнюють її. Центральні герої володіють певним характером і мотивацією, а їх дії не викликають питань. Правда, персонажів-функцій, які заслуговують більше екранного часу, теж вистачає.

Це перший, але не головний мінус. Основна проблема сюжету — його місце в каноні "Зоряних війн". Глобально помітно, як Respawn намагалася вписати історію в загальну оповідь франшизи і нічого не зламати. В результаті всі події, ніби проходять трохи осторонь, і не мають істотного значення. Фанатів це може засмутити, хоча такий результат був очевидний, знаючи ставлення Disney до сюжету. Решта недоліків пов'язані з дрібними моментами на рівні причіпок, тому в цілому від сюжету залишаються виключно позитивні враження.

Далека Галактика не розчарувала

Світ у Star Wars Jedi: Survivor змушує неодноразово затамувати подих. Настільки красивих і одночасно автентичних для всесвіту "Зоряних воєн" пейзажів не було ще ні в одній грі. Я натурально зупинявся і розглядав місцеві поселення, храми, залишки механізмів, занедбані аванпости та інше. Навіть у звичайних лісах можна знайти елементи оповіді через оточення.

Тут ось жителі облаштували собі житло, але були вигнані імперськими штурмовиками. А в іншому місці показано сліди діяльності дослідників печер. Любителям неспішного проходження з оглядом визначних пам'яток Star Wars Jedi: Survivor запропонує чимало "смакоти".

Зрівнятися з красою і атмосферою світу в грі здатний тільки вивірений дизайн. На кожній з планет локації сплітаються в закручений лабіринт з відкриттям коротких шляхів до місця відпочинку. У мене після перших годин виникла стійка асоціація з Bloodborne, а це найвища похвала. Правда, зрізки в Survivor знаходити набагато простіше, та й в цілому їх більше. Однак досліджувати хитросплетіння коридорів і арен надзвичайно цікаво. Тим більше, що в сиквелі з'явилися відкриті простори з можливістю подорожувати на їздових тварин. На своїх двох теж цілком реально вивчити кожну локацію, проте простіше скористатися пернатими друзями.

З точки зору дизайну світу, прогрес між Survivor та Fallen Order можна порівняти з God of War 2018 та Ragnarök. Масштаби зросли, а разом з ними і різноманітність. На локаціях часто зустрічаються унікальні перешкоди і просторові головоломки. Десь потрібно пройти через смертоносний пил, який швидко вбиває, в іншому місці — знайти спосіб розчистити прохід, наприклад, за допомогою куль, що вибухають. Останні притягуються до Кела, тому потрібно тримати дистанцію і вести їх до цілі.

Платформінг, який постійно використовується при подорожах планетами, теж знатно прокачали. У головного героя залишилися навички, які він вивчив в минулій частині. Сюди відносяться подвійний стрибок, біг по стінах і телекінетичні вміння Сили. Рішення чудове, адже це дозволило розробникам додати нові елементи і поглибити механіку.

Наприклад, нерідко в процесі подолання перешкод потрібно рухати кам'яні виступи і швидко по ним стрибати. Під час поїздок верхи протагоніст здатний здійснювати високий стрибок, а в окремих місцях сидять великі птахи, що замінюють глайдер. Але головне, що в плані загадок і платформінга гра постійно розвивається. З'являються нові можливості і елементи, які вносять ще більше різноманітності і підтримують інтерес до дослідження світу.

Хоча в цілому з мотивацією і так немає проблем. Fallen Order критикували, що вона майже не винагороджувала за пошук секретів. У сиквелі цю проблему виправили — в кожному закутку можна знайти скрині з одягом, бородами і зачісками для Кела, очки навичок, місцеву валюту для покупки косметики, кристали для підвищення запасу Сили і здоров'я, додаткові платформінгові і бойові випробування на час. А в добре захованих місцях зазвичай лежать додаткові капсули для лікування і пасивні таланти. Останні також можна купити або отримати під час проходження чуток — побічних активностей, які ведуть в необов'язкові області світу.

Відвідані та доступні місця відображаються на зручній тривимірній карті, хоча є й приховані. Тут же показано заблоковані ділянки, куди вдасться потрапити тільки після отримання конкретних умінь. Так, елементи метроідванії з сиквела не зникли. А враховуючи наявність гідної мотивації для досліджень, повертатися на вже відвідані локації стало набагато приємніше.

І ось хочеться якось причепитися до реалізації світу, але не виходить. Окремі локації іноді здаються злегка порожніми. Але якщо гравцеві раптом захочеться уваги, то завжди можна повернутися в аванпост на Кобо. Це база Кела, де є безліч занять — від спілкування з NPC, у яких при просуванні сюжетом змінюються репліки, і прослуховування зібраної музики до вирощування рослин, колекціонування риб і участі в міні-грі. Остання — це автобатлер, де перемогти можна тільки методом наукового тикання, адже характеристики бійців не вказані.

Головний герой може запрошувати на свою базу персонажів, які відкривають нові функції. Тому в плані реалізації світу ставимо Star Wars Jedi: Survivor на високий п'єдестал до Bloodborne, God of War: Ragnarök і The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Джедай у всеозброєнні

Хотілося б у розмові про бойову систему створити інтригу, мовляв, ось тут якраз все неоднозначно. Але ні — Respawn знову впоралася на ура. Хоча гнітючі нюанси тут все ж є, на відміну від реалізації світу і його дослідження.

Базис битв в Star Wars Jedi: Survivor перекочував з Fallen Order, яка багато в чому надихалася Sekiro: Shadows Die Twice. Однак цю основу зміцнили, підтягнули і поглибили. У сиквелі у Кела є п'ять бойових стійок. Кожна з них дозволяє здійснити серію з декількох звичайних атак, але на цьому подібності закінчуються. Далі починаються особливості, які дозволяють виробити свій стиль бою і адаптуватися під ситуацію, що склалася.

Світловий меч в парі з бластером підходять для атаки ворогів з середньої дистанції. Парні клинки володіють найдовшою серією ударів і відкривають функцію автоматичного парирування. У важкій стійці, де використовується зброя з гардой, можна наносити потужні випади і пробивати блоки. А стандартний одиночний меч — це універсальний усереднений варіант.

Від екіпірованої стійки залежать чотири характеристики головного героя — сила, захист, швидкість і дальність ураження. Параметри можуть служити орієнтиром для користувачів. Однак важливо також враховувати описані плюси і недоліки. Мобільність при використанні парних клинків компенсується низькою шкодою. Зворотна ситуація спостерігається під час застосування меча з гардой. А в універсальній стійці з однією зброєю немає явних особливостей, які дозволили б отримати перевагу в бою.

Для захисту використовується ривок і блок. Останній дозволяє виконувати парирування, якщо активувати його вчасно. Постійно стояти в обороні не вийде: у Кела, як і у всіх супротивників, є шкала стійкості. Якщо вона падає до нуля, то протагоніст на якусь мить втрачає рівновагу. А коли смужка спустошується у ворогів, то з'являється можливість завдати шкоди або взагалі здійснити добивання в залежності від кількості здоров'я. Щоб збити недругу стійкість, необхідно проводити успішні парирування. Часу для цього дається достатньо. Удари в блок теж її знімають, але процес занадто довгий.

Доповнюється бойова система навичками Сили — конфузією і телекінезом. Перша дозволяє ненадовго взяти ворога під контроль, щоб той бився на боці Кела, а друга — притягувати і відштовхувати об'єкти або противників. Жбурляти штурмовиків з обриву або відправляти гранати назад в дроїдів ніколи не набридає. З Силою пов'язана й окрема шкала, яка заповнюється в боях і дозволяє уповільнити час на кілька секунд. Цього вистачає приблизно на одну серію атак.

Розвивається бойова система за рахунок прокачування. Тут все досить просто: за вбивства ворогів і сканування точок інтересу, яке виконує вічний напарник Кела BD-1, додається досвід. Як тільки смужка заповнюється, з'являється очко навичок. Його можна витратити на придбання умінь у восьми гілках — по одній на кожну зі стійок, дві присвячені Силі, а третя відповідає за захисні характеристики.

Накопичений досвід втрачається після смерті. Тоді гравець повинен бігти на місце загибелі і підбирати його. В процесі повністю відновлюються шкали здоров'я і Сили, що особливо корисно в боях з босами. Цей елемент навіть стає частиною тактики в деяких битвах. А ось за очки навичок можна не боятися, адже вони зберігаються після загибелі.

Система смерті в Star Wars Jedi перекочувала з серії Dark Souls. У Fallen Order її називали зайвим рудиментом, і це в цілому було справедливо. Але в Survivor з'явилося більше зручності, тому що точки медитації завжди знаходяться поруч, довго бігати локаціями не доводиться, а невелике покарання за загибель мотивує вдосконалювати свої навички.

Доповнюється система прокачування талантами, розкиданими по світу. Це пасивні надбавки до різних характеристик — шкоди, часу на парирування, швидкості тощо. Кількість слотів під такі надбавки обмежена, але вона збільшується при проходженні. Правда, найкорисніші таланти можуть займати відразу дві або три комірки.

В цілому прокачування виконано добротно. Воно дозволяє і збільшити характеристики героя, і відкриває нові можливості. Наприклад, в гілці парних клинків є вміння, що відповідають за кидки мечів і контратаки. Якщо гравець освоїть набуті здібності, навчиться їх правильно застосовувати в конкретний момент, то відчує, як став сильнішим. І це хороший показник, коли разом з головним героєм вдосконалюється користувач.

До різноманітності ворогів теж немає ніяких питань. Глобально противники діляться на два типи — гуманоїди і звірі. Однак кожна з категорій включає безліч видів недругів. Наприклад, серед дроїдів є швидкі бійці, які постійно переміщаються і атакують ривками, камікадзе з гранатами, стрілки ракетами та інші.

У ворогів нерідко є особливості, наприклад, стрибок з ударом об землю і подальшою хвилею, хват або різкий неблокуємий випад. Але ефективна тактика бою існує завжди. Снаряди лазерів і ракети Кел може відбивати у ворогів звичайним парируванням і телекінезом. А якщо місцеві єті хапають героя, то потрібно встигнути виконати серію QTE, щоб відрубати звірові руку. Це приємні нюанси, які поглиблюють бойову систему, мотивують діяти нестандартно і вивчати ворогів навпроти. Їх ще довго можна перераховувати.

Наприклад, я майже відразу виявив, що при використанні стандартної стійки удар з розвороту в протилежну сторону подовжує серію легких атак. А анімації Кела при комбінуванні ближнього бою і телекінезу змінюються в залежності від етапу, на якому була використана Сила. Більшість гравців пропустять ці дрібниці, але вони показують, з якою любов'ю Respawn опрацьовувала бойову систему.

Правда, не всі рішення студії вийшли вдалими. Боси — це, як і в Fallen Oreder, слабка сторона гри. Вони або занадто легкі, або дратують до жаху через величезні хітбокси і удари, які віднімають все здоров'я. Хто взагалі придумав повернути в сиквел дратівливого Огдо Богдо з першої частини? Ще й в додаткове випробування засунули відразу двох цих противних ящерів. Три години довелося маятися, а контролер був близький до польоту в найближчу стіну. Загалом, баланс у боях з босами слабкий.

Добре хоч змінити складність можна в будь-який момент. Я пройшов гру на середній, і часом доводилося потіти, причому проблема не завжди була в моїх кривих руках. Вороги також не соромляться атакувати Кела, поки той валяється на землі. А якщо користувач натиснув кнопку атаки, то скасувати анімацію ніяк не можна. Ні блок, ні ухилення не переривають удар. І це дратує в битвах, де у противника завжди є пріоритет. Навіть якщо гравець вчасно побачить випад у відповіть, система не дозволить відреагувати, адже Кел виконує атаку. В результаті виникає необхідність чітко контролювати кількість натискань на клавішу удару, а інакше доведеться отримувати "дешеву" шкоду.

Перераховані недоліки моментами погіршуються враження, але анітрохи не переважують переваги. Бої в Star Wars Jedi: Survivor — це візуальний бенкет, приправлений величезною кількістю можливостей і варіативністю. Битви здатні кинути виклик і випробувати навички користувача. Але при цьому шляхів для перемоги завжди предостатньо. Нові арени і вороги з'являються аж до фіналу разом зі зростаючим бойовим арсеналом Кела і посиленням самого гравця. Протягом трьох десятків годин бої викликають азарт і запал, а більшого і не побажаєш. Ну хіба що розчленування гуманоїдів, але тут вже залишається тільки змиритися.

Якби не одна неприємність

Star Wars Jedi: Survivor — це дуже красива гра з високою деталізацією світу. Всі текстури відмінно опрацьовані, візуальні ефекти виконано на висоті, а освітлення задає потрібну атмосферу. Зверху на графічну пишність накладається стилістика, яка вміло балансує між реалізмом і фантастичністю. В результаті проєкт виглядає, як автентична частина "Зоряних війн".

Про музику так само приємно відгукнутися не вийде. Головна тема хороша, а ось бойові мелодії і ембієнти в цілому прісні і фонові. Нічого, що запам'ятовується, вухам вичленувати не вдалося. Але це суща дрібниця в порівнянні з технічним станом гри.

Ось ми і підібралися до головної проблеми, яка зіпсувала Star Wars Jedi: Survivor. Описую свою досвід: на релізі в режимі "продуктивність" на PlayStation 5 кадрова частота постійно стрибала, причому у випадкових місцях. Падіння були істотними — до 30-40 кадрів/сек. Текстури нерідко довантажувалися нальоту, а місцями спостерігалися заїкання картинки і візуальні "артефакти", пов'язані з взаємодією освітлення з поверхнями.

І все це в грі без відкритого світу. Так, на Кобо доступна величезна територія, але одна локація не виправдовує настільки суттєві проблеми. Ще й "пляшкові горлечка" з протискуванням у вузьких проходах для завантаження наступної локації нікуди не поділися.

А найгірше, що мій досвід навіть не описує весь спектр проблем. Люди розповідали, як стикалися з критичним багом, який ламав проходження, і про безуспішні спроби запустити гру. Зараз Respawn випустила перший патч. Він виправив частину проблем — підвищив продуктивність, знизив кількість багів і падінь кадрової частоти. Але Star Wars Jedi: Survivor все ще потребує значного полірування.

Підсумок

Вийшло прикро. Survivor — це за вирахуванням кількох дрібниць саме та гра, яку хочеться порадити купувати. Відмінний сюжет, різноманітна і видовищна бойова система з крупицею виклику, шикарний дизайн світу, що дає багато приводів для досліджень — заради такого можна і знижок не чекати.

Однак технічний стан все псує. Потрібні патчі, після яких весь описаний в огляді захват стане дійсно актуальним. Коли гру полагодять, обов'язково долучіться або хоча б візьміть на олівець. Це рідкісний проєкт, де вдається відчути себе учасником справжньої пригоди, та ще й у всесвіті "Зоряних війн".

Оцінка: 9 з 10 (7 з 10, поки не полагодять).

