читать на русском
Назар Степорук
Огляд Star Wars Jedi: Survivor / фото Respawn

Неприємності в далекій-далекій Галактиці. Огляд гри Star Wars Jedi: Survivor

17:44, 07.05.2023
20 хв. 107

У 2019 році Star Wars Jedi: Fallen Order повернула віру в одиночні ігри у всесвіті "Зоряних війн". На цьому тлі сиквел серії про пригоди юного джедая Кела Кестіса викликав величезний ажіотаж. І як виявилося, не дарма — проєкт вийшов шикарним. Але все псує один великий нюанс.

Відразу питання: як зіпсувати гру, яка захоплює з перших хвилин і підтримує відчуття інтересу до фіналу? Адже зазвичай на такі проєкти фанати чекають щороку і звеличують їх у своїх відгуках. А потім вони входять в категорію кращих і отримують заслужені нагороди.

Відповідь знають автори ПК-версії The Last оf Us Part I. Так, йдеться про технічний стан. Незрозуміло, що в 2023 році сталося з розробниками, але переважна більшість великих релізів виходять зламаними. Не минула ця доля і Star Wars Jedi: Survivor — екшен з видом від третьої особи у всесвіті "Зоряних війн".

У попередніх матеріалах сиквел Fallen Order виглядав "цукеркою". Гра здавалася більшою, кращою і різноманітнішою за першу частину, яка в 2019 році отримала високі оцінки. І найприкріше, що очікування переважно виправдалися. Але порадити всім вже бігти в магазини і купувати Star Wars Jedi: Survivor не виходить. Тому сідайте на борт штурмовика УНІАН і тримайтеся міцніше. Спробуємо разом розібратися, що там змайструвала студія Respawn Entertainment.

Більше не падаван

Події Star Wars Jedi: Survivor починаються через п'ять років після сюжету Fallen Order. Головний герой Кел Кестіс змужнів і перетворився на справжнього лицаря-джедая. Весь цей час він боровся з Імперією, яка поширювала вплив Галактикою. Під керівництвом Со Герери протагоніст зі своєю командою повстанців знищував важливі вантажі, влаштовував засідки на кораблі, порушував логістику тощо. Під час однієї з вилазок на Корусант якраз і починається історія Star Wars Jedi: Survivor.

Сюжет гри цілком присвячений складному шляху Кела Кестіса, який він обрав для себе. Однак заглиблюватися в подробиці історії — це значить розкрити цікаві деталі. А в свіжому екшені навіть перша місія поставлена так, що краще пройти її самостійно і без зайвих спойлерів. Хоча головний поворот під час завдання передбачити можна.

Перша місія відразу викликає інтерес / скриншот

Спочатку сюжет розвивається досить неспішно. У зв'язку з обставинами головний герой осідає на планеті Кобо, де дізнається про певну "нову надію" в боротьбі проти Імперії. Її пошуки і стануть головним завданням лицаря-джедая в грі. При проходженні сценаристам вдається змалювати важливість основної цілі і вибудувати мотивацію рухатися вперед, незважаючи на будь-які перешкоди. Історія інтригує аж до кульмінації, а інтерес постійно підживлюється за рахунок нових деталей, сюжетних ходів і насиченості різними подіями. Оповідь абсолютно не провисає, хоча гра дає предостатньо приводів відхилитися на сторонні заняття.

Радує і більш дорослий тон сценарію в порівнянні з Fallen Order. Star Wars Jedi: Survivor заглиблюється в тему випробувань, які випали Кестісу. Молодий джедай навіть толком не пройшов навчання, а вже зіткнувся із загибеллю близької людини. І далі легше на стало — нові бої, нові виклики, нові втрати. Усередині головного героя зростає жага помсти Імперії, а ще злість, розчарування і почуття провини. Гра показує, як ці емоції змінили протагоніста за п'ять років і продовжують його трансформувати.

Постановка радує під час кожної місії / скриншот

Тема самопожертви і нестримного прагнення до цілі проходить червоною ниткою через оповідь. І цей підтекст добре впливає на загальні враження. Наскільки подорослішала історія в Survivor, відмінно ілюструють драматичні епізоди. Вони викликають щирі емоції, адже персонажі говорять зрозумілі і близькі простим людям істини — саме те, про що потрібно час від часу нагадувати.

Так, в оповіді немає глибоких смислів і несподіваних філософських висловлювань, але це і не потрібно. Star Wars Jedi: Survivor все ще залишається пригодою з фірмовою атмосферою "Зоряних війн", яка шикарно імплементована в історію. Сюжет просякнутий духом авантюризму і демонстрацією взаємовиручки, які доповнюються частою зміною місця дії. Ці елементи добре поєднуються з суворою боротьбою проти імперії та внутрішніми переживаннями Кела.

А яка в Star Wars Jedi: Survivor постановка. У заставках помітна якісна гра акторів і грамотне поєднання різних ракурсів. Правда, кінематографічні чорні смуги сподобаються не всім. Але це з лишком компенсується плавним переходом від роликів на рушії до геймплею. Така режисура повинна стати стандартом для дорогих сучасних блокбастерів.

Кінематографічні чорні смуги / скриншот

Про другорядних персонажів довго говорити не доведеться. Зустрічаються як нові обличчя, так і знайомі за Fallen Order. Всі вони чудово підібрані під місцеву атмосферу і доповнюють її. Центральні герої володіють певним характером і мотивацією, а їх дії не викликають питань. Правда, персонажів-функцій, які заслуговують більше екранного часу, теж вистачає.

Це перший, але не головний мінус. Основна проблема сюжету — його місце в каноні "Зоряних війн". Глобально помітно, як Respawn намагалася вписати історію в загальну оповідь франшизи і нічого не зламати. В результаті всі події, ніби проходять трохи осторонь, і не мають істотного значення. Фанатів це може засмутити, хоча такий результат був очевидний, знаючи ставлення Disney до сюжету. Решта недоліків пов'язані з дрібними моментами на рівні причіпок, тому в цілому від сюжету залишаються виключно позитивні враження.

Далека Галактика не розчарувала

Світ у Star Wars Jedi: Survivor змушує неодноразово затамувати подих. Настільки красивих і одночасно автентичних для всесвіту "Зоряних воєн" пейзажів не було ще ні в одній грі. Я натурально зупинявся і розглядав місцеві поселення, храми, залишки механізмів, занедбані аванпости та інше. Навіть у звичайних лісах можна знайти елементи оповіді через оточення.

У грі багате оточення / скриншот

Тут ось жителі облаштували собі житло, але були вигнані імперськими штурмовиками. А в іншому місці показано сліди діяльності дослідників печер. Любителям неспішного проходження з оглядом визначних пам'яток Star Wars Jedi: Survivor запропонує чимало "смакоти".

Зрівнятися з красою і атмосферою світу в грі здатний тільки вивірений дизайн. На кожній з планет локації сплітаються в закручений лабіринт з відкриттям коротких шляхів до місця відпочинку. У мене після перших годин виникла стійка асоціація з Bloodborne, а це найвища похвала. Правда, зрізки в Survivor знаходити набагато простіше, та й в цілому їх більше. Однак досліджувати хитросплетіння коридорів і арен надзвичайно цікаво. Тим більше, що в сиквелі з'явилися відкриті простори з можливістю подорожувати на їздових тварин. На своїх двох теж цілком реально вивчити кожну локацію, проте простіше скористатися пернатими друзями.

З точки зору дизайну світу, прогрес між Survivor та Fallen Order можна порівняти з God of War 2018 та Ragnarök. Масштаби зросли, а разом з ними і різноманітність. На локаціях часто зустрічаються унікальні перешкоди і просторові головоломки. Десь потрібно пройти через смертоносний пил, який швидко вбиває, в іншому місці — знайти спосіб розчистити прохід, наприклад, за допомогою куль, що вибухають. Останні притягуються до Кела, тому потрібно тримати дистанцію і вести їх до цілі.

Косметики предостатньо, можна навіть стати схожим на Енакіна Скайуокера / скриншот

Платформінг, який постійно використовується при подорожах планетами, теж знатно прокачали. У головного героя залишилися навички, які він вивчив в минулій частині. Сюди відносяться подвійний стрибок, біг по стінах і телекінетичні вміння Сили. Рішення чудове, адже це дозволило розробникам додати нові елементи і поглибити механіку.

Наприклад, нерідко в процесі подолання перешкод потрібно рухати кам'яні виступи і швидко по ним стрибати. Під час поїздок верхи протагоніст здатний здійснювати високий стрибок, а в окремих місцях сидять великі птахи, що замінюють глайдер. Але головне, що в плані загадок і платформінга гра постійно розвивається. З'являються нові можливості і елементи, які вносять ще більше різноманітності і підтримують інтерес до дослідження світу.

Хоча в цілому з мотивацією і так немає проблем. Fallen Order критикували, що вона майже не винагороджувала за пошук секретів. У сиквелі цю проблему виправили — в кожному закутку можна знайти скрині з одягом, бородами і зачісками для Кела, очки навичок, місцеву валюту для покупки косметики, кристали для підвищення запасу Сили і здоров'я, додаткові платформінгові і бойові випробування на час. А в добре захованих місцях зазвичай лежать додаткові капсули для лікування і пасивні таланти. Останні також можна купити або отримати під час проходження чуток — побічних активностей, які ведуть в необов'язкові області світу.

На Корусанті теж реалізована продумана система локацій / скриншот

Відвідані та доступні місця відображаються на зручній тривимірній карті, хоча є й приховані. Тут же показано заблоковані ділянки, куди вдасться потрапити тільки після отримання конкретних умінь. Так, елементи метроідванії з сиквела не зникли. А враховуючи наявність гідної мотивації для досліджень, повертатися на вже відвідані локації стало набагато приємніше.

І ось хочеться якось причепитися до реалізації світу, але не виходить. Окремі локації іноді здаються злегка порожніми. Але якщо гравцеві раптом захочеться уваги, то завжди можна повернутися в аванпост на Кобо. Це база Кела, де є безліч занять — від спілкування з NPC, у яких при просуванні сюжетом змінюються репліки, і прослуховування зібраної музики до вирощування рослин, колекціонування риб і участі в міні-грі. Остання — це автобатлер, де перемогти можна тільки методом наукового тикання, адже характеристики бійців не вказані.

Головний герой може запрошувати на свою базу персонажів, які відкривають нові функції. Тому в плані реалізації світу ставимо Star Wars Jedi: Survivor на високий п'єдестал до Bloodborne, God of War: Ragnarök і The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Карта дуже допомагає орієнтуватися на місцевості / скриншот

Джедай у всеозброєнні

Хотілося б у розмові про бойову систему створити інтригу, мовляв, ось тут якраз все неоднозначно. Але ні — Respawn знову впоралася на ура. Хоча гнітючі нюанси тут все ж є, на відміну від реалізації світу і його дослідження.

Базис битв в Star Wars Jedi: Survivor перекочував з Fallen Order, яка багато в чому надихалася Sekiro: Shadows Die Twice. Однак цю основу зміцнили, підтягнули і поглибили. У сиквелі у Кела є п'ять бойових стійок. Кожна з них дозволяє здійснити серію з декількох звичайних атак, але на цьому подібності закінчуються. Далі починаються особливості, які дозволяють виробити свій стиль бою і адаптуватися під ситуацію, що склалася.

Світловий меч в парі з бластером підходять для атаки ворогів з середньої дистанції. Парні клинки володіють найдовшою серією ударів і відкривають функцію автоматичного парирування. У важкій стійці, де використовується зброя з гардой, можна наносити потужні випади і пробивати блоки. А стандартний одиночний меч — це універсальний усереднений варіант.

В процесі добивання боса / скриншот

Від екіпірованої стійки залежать чотири характеристики головного героя — сила, захист, швидкість і дальність ураження. Параметри можуть служити орієнтиром для користувачів. Однак важливо також враховувати описані плюси і недоліки. Мобільність при використанні парних клинків компенсується низькою шкодою. Зворотна ситуація спостерігається під час застосування меча з гардой. А в універсальній стійці з однією зброєю немає явних особливостей, які дозволили б отримати перевагу в бою.

Для захисту використовується ривок і блок. Останній дозволяє виконувати парирування, якщо активувати його вчасно. Постійно стояти в обороні не вийде: у Кела, як і у всіх супротивників, є шкала стійкості. Якщо вона падає до нуля, то протагоніст на якусь мить втрачає рівновагу. А коли смужка спустошується у ворогів, то з'являється можливість завдати шкоди або взагалі здійснити добивання в залежності від кількості здоров'я. Щоб збити недругу стійкість, необхідно проводити успішні парирування. Часу для цього дається достатньо. Удари в блок теж її знімають, але процес занадто довгий.

Доповнюється бойова система навичками Сили — конфузією і телекінезом. Перша дозволяє ненадовго взяти ворога під контроль, щоб той бився на боці Кела, а друга — притягувати і відштовхувати об'єкти або противників. Жбурляти штурмовиків з обриву або відправляти гранати назад в дроїдів ніколи не набридає. З Силою пов'язана й окрема шкала, яка заповнюється в боях і дозволяє уповільнити час на кілька секунд. Цього вистачає приблизно на одну серію атак.

Цього ворога потрібно вчасно штовхати телекінезом / скриншот

Розвивається бойова система за рахунок прокачування. Тут все досить просто: за вбивства ворогів і сканування точок інтересу, яке виконує вічний напарник Кела BD-1, додається досвід. Як тільки смужка заповнюється, з'являється очко навичок. Його можна витратити на придбання умінь у восьми гілках — по одній на кожну зі стійок, дві присвячені Силі, а третя відповідає за захисні характеристики.

Накопичений досвід втрачається після смерті. Тоді гравець повинен бігти на місце загибелі і підбирати його. В процесі повністю відновлюються шкали здоров'я і Сили, що особливо корисно в боях з босами. Цей елемент навіть стає частиною тактики в деяких битвах. А ось за очки навичок можна не боятися, адже вони зберігаються після загибелі.

Система смерті в Star Wars Jedi перекочувала з серії Dark Souls. У Fallen Order її називали зайвим рудиментом, і це в цілому було справедливо. Але в Survivor з'явилося більше зручності, тому що точки медитації завжди знаходяться поруч, довго бігати локаціями не доводиться, а невелике покарання за загибель мотивує вдосконалювати свої навички.

Всього доступно 25 талантів / скриншот

Доповнюється система прокачування талантами, розкиданими по світу. Це пасивні надбавки до різних характеристик — шкоди, часу на парирування, швидкості тощо. Кількість слотів під такі надбавки обмежена, але вона збільшується при проходженні. Правда, найкорисніші таланти можуть займати відразу дві або три комірки.

В цілому прокачування виконано добротно. Воно дозволяє і збільшити характеристики героя, і відкриває нові можливості. Наприклад, в гілці парних клинків є вміння, що відповідають за кидки мечів і контратаки. Якщо гравець освоїть набуті здібності, навчиться їх правильно застосовувати в конкретний момент, то відчує, як став сильнішим. І це хороший показник, коли разом з головним героєм вдосконалюється користувач.

До різноманітності ворогів теж немає ніяких питань. Глобально противники діляться на два типи — гуманоїди і звірі. Однак кожна з категорій включає безліч видів недругів. Наприклад, серед дроїдів є швидкі бійці, які постійно переміщаються і атакують ривками, камікадзе з гранатами, стрілки ракетами та інші.

У ворогів нерідко є особливості, наприклад, стрибок з ударом об землю і подальшою хвилею, хват або різкий неблокуємий випад. Але ефективна тактика бою існує завжди. Снаряди лазерів і ракети Кел може відбивати у ворогів звичайним парируванням і телекінезом. А якщо місцеві єті хапають героя, то потрібно встигнути виконати серію QTE, щоб відрубати звірові руку. Це приємні нюанси, які поглиблюють бойову систему, мотивують діяти нестандартно і вивчати ворогів навпроти. Їх ще довго можна перераховувати.

Цей єті любить хапати Кала / скриншот

Наприклад, я майже відразу виявив, що при використанні стандартної стійки удар з розвороту в протилежну сторону подовжує серію легких атак. А анімації Кела при комбінуванні ближнього бою і телекінезу змінюються в залежності від етапу, на якому була використана Сила. Більшість гравців пропустять ці дрібниці, але вони показують, з якою любов'ю Respawn опрацьовувала бойову систему.

Правда, не всі рішення студії вийшли вдалими. Боси — це, як і в Fallen Oreder, слабка сторона гри. Вони або занадто легкі, або дратують до жаху через величезні хітбокси і удари, які віднімають все здоров'я. Хто взагалі придумав повернути в сиквел дратівливого Огдо Богдо з першої частини? Ще й в додаткове випробування засунули відразу двох цих противних ящерів. Три години довелося маятися, а контролер був близький до польоту в найближчу стіну. Загалом, баланс у боях з босами слабкий.

Добре хоч змінити складність можна в будь-який момент. Я пройшов гру на середній, і часом доводилося потіти, причому проблема не завжди була в моїх кривих руках. Вороги також не соромляться атакувати Кела, поки той валяється на землі. А якщо користувач натиснув кнопку атаки, то скасувати анімацію ніяк не можна. Ні блок, ні ухилення не переривають удар. І це дратує в битвах, де у противника завжди є пріоритет. Навіть якщо гравець вчасно побачить випад у відповіть, система не дозволить відреагувати, адже Кел виконує атаку. В результаті виникає необхідність чітко контролювати кількість натискань на клавішу удару, а інакше доведеться отримувати "дешеву" шкоду.

Битися верхи не можна / скриншот

Перераховані недоліки моментами погіршуються враження, але анітрохи не переважують переваги. Бої в Star Wars Jedi: Survivor — це візуальний бенкет, приправлений величезною кількістю можливостей і варіативністю. Битви здатні кинути виклик і випробувати навички користувача. Але при цьому шляхів для перемоги завжди предостатньо. Нові арени і вороги з'являються аж до фіналу разом зі зростаючим бойовим арсеналом Кела і посиленням самого гравця. Протягом трьох десятків годин бої викликають азарт і запал, а більшого і не побажаєш. Ну хіба що розчленування гуманоїдів, але тут вже залишається тільки змиритися.

Якби не одна неприємність

Star Wars Jedi: Survivor — це дуже красива гра з високою деталізацією світу. Всі текстури відмінно опрацьовані, візуальні ефекти виконано на висоті, а освітлення задає потрібну атмосферу. Зверху на графічну пишність накладається стилістика, яка вміло балансує між реалізмом і фантастичністю. В результаті проєкт виглядає, як автентична частина "Зоряних війн".

Корусант заворожує / скриншот

Про музику так само приємно відгукнутися не вийде. Головна тема хороша, а ось бойові мелодії і ембієнти в цілому прісні і фонові. Нічого, що запам'ятовується, вухам вичленувати не вдалося. Але це суща дрібниця в порівнянні з технічним станом гри.

Ось ми і підібралися до головної проблеми, яка зіпсувала Star Wars Jedi: Survivor. Описую свою досвід: на релізі в режимі "продуктивність" на PlayStation 5 кадрова частота постійно стрибала, причому у випадкових місцях. Падіння були істотними — до 30-40 кадрів/сек. Текстури нерідко довантажувалися нальоту, а місцями спостерігалися заїкання картинки і візуальні "артефакти", пов'язані з взаємодією освітлення з поверхнями.

І все це в грі без відкритого світу. Так, на Кобо доступна величезна територія, але одна локація не виправдовує настільки суттєві проблеми. Ще й "пляшкові горлечка" з протискуванням у вузьких проходах для завантаження наступної локації нікуди не поділися.

У грі реалізована велика енциклопедія з докладним описом кожного ворога / скриншот

А найгірше, що мій досвід навіть не описує весь спектр проблем. Люди розповідали, як стикалися з критичним багом, який ламав проходження, і про безуспішні спроби запустити гру. Зараз Respawn випустила перший патч. Він виправив частину проблем — підвищив продуктивність, знизив кількість багів і падінь кадрової частоти. Але Star Wars Jedi: Survivor все ще потребує значного полірування.

Підсумок

Вийшло прикро. Survivor — це за вирахуванням кількох дрібниць саме та гра, яку хочеться порадити купувати. Відмінний сюжет, різноманітна і видовищна бойова система з крупицею виклику, шикарний дизайн світу, що дає багато приводів для досліджень — заради такого можна і знижок не чекати.

Однак технічний стан все псує. Потрібні патчі, після яких весь описаний в огляді захват стане дійсно актуальним. Коли гру полагодять, обов'язково долучіться або хоча б візьміть на олівець. Це рідкісний проєкт, де вдається відчути себе учасником справжньої пригоди, та ще й у всесвіті "Зоряних війн".

Оцінка: 9 з 10 (7 з 10, поки не полагодять).

Назар Степорук

Зоряні війниігрикомп'ютерні ігривідеоігриPlayStationXboxSteam
google newsУНІАН в Google News
завантаження...
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся