Для цього потрібно лише уважно досліджувати оточення.

Битви в Star Wars Jedi: Survivor вимагають від користувачів уважності і певних навичок. Особливо це стосується боїв проти босів. Окремі головгади здатні завдати чимало неприємностей. Сюди відноситься і Ранкор — гігантський печерний троль, який вбиває з двох або трьох ударів. Цей бос є одним із найскладніших, але нещодавно гравці виявили легкий спосіб перемогти його. І що найприємніше, хитрість підготували розробники.

Бій проти Ранкора розгортається на великій арені. Зазвичай під час складних битв немає часу розглядати оточення, але в цьому випадку необхідно зробити виняток. Завдяки вивченню локації окремі користувачі виявили кістки. За допомогою Сили їх можна жбурнути в горлянку Ранкору. Бос подавиться і буде нерухомо стояти кілька секунд. Цього часу достатньо для нанесення серії ударів.

У ролику від відвідувача Reddit під псевдонімом dyllgates показано застосування описаної тактики. Навколо Ранкора розкидано три-чотири кістки. Якщо використати кожну з них, то можна безпечно зняти босові істотну частину здоров'я.

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Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Події другої частини франшизи розгортаються через п'ять років після історії Fallen Order. Кел Кестіс перетворився з падавана на повноцінного джедая, який намагається вижити і протистояти Імперії на краю Галактики.

Бойова система в грі відсилає до Sekiro: Shadows Die Twice. Існують різні типи ударів, комбінацій та парирування, що дозволяє вивести ворога з рівноваги та здійснити критичну атаку.

Світ в проекті побудований за принципами метроідванії. Користувачі зможуть повертатися в уже відвідані місця, щоб за допомогою нових навичок пробиратися в раніше недоступні області.

Star Wars Jedi: Survivor вийде 28 квітня на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S.

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