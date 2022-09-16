Після щільних сніданків апетит людини був помітно менший, що може полегшити дотримання дієти.

Щільний сніданок і легка вечеря можуть допомогти схуднути, зменшуючи апетит протягом дня.

Вчені поставили експеримент, точно контролюючи харчування його учасників, щоб порівняти вплив щільного сніданку і щільної вечері, повідомляє Бі-бі-сі.

Група вчених з Абердинського університету виявила, що кількість спалюваних калорій після найбільш щільного прийому їжі за день у людей було однаковим, незалежно від часу. А ось після щільних сніданків апетит був помітно менший, що може полегшити дотримання дієти.

Відео дня

Дослідники вивчали світ "хронохарчування" - як засвоєння їжі залежить від ритмів біологічного годинника. Є припущення, що вечір - не підходящий час для їжі, тому що біологічний годинник переміщує метаболізм в бік сну.

В експерименті взяли участь 30 добровольців. Більше двох місяців їм щодня готували їжу, в сумі сніданок, обід і вечеря становили близько 1700 калорій в день.

Протягом одного місяця вони їли щільний сніданок, що включав майже половину денної норми калорій, потім досить скромно обідали і за вечерею їли зовсім небагато. Наступний місяць добровольці їли ввечері більше, ніж вранці.

Метаболізм людей точно вимірювався за допомогою води з подвійним маркуванням - вона більш щільна, ніж звичайна вода, і її можна відстежувати, коли вона виходить з організму.

Результати, опубліковані в журналі Cell Metabolism, показали, що час щільного прийому їжі не впливає на кількість спалених калорій, швидкість метаболізму в стані спокою або кількість скинутої ваги. Ключова відмінність полягала в рівні апетиту, який пригнічував щільний сніданок. Професор Олександра Джонстон вважає, що це відкриття може мати вирішальне значення в реальному світі, де кількість доступної їжі не контролюється.

"Дослідження показують, що для контролю апетиту щільний сніданок найкращий", - каже вона. - Якщо ви можете почати свій день зі здорового великого сніданку, ви з більшою ймовірністю збережете рівень фізичної активності і збережете контроль над апетитом до кінця дня".

Сніданки в дослідженні включали смузі, йогурти, яйця, сосиски і гриби, і всі вони містили багато білка, який дає відчуття ситості.

Незрозуміло, чому щільний сніданок знижує апетит. Дослідники відзначили, що все набагато складніше, ніж просто повний шлунок вранці, а сон - на порожній.

За словами професора Джонстон, існують припущення, що апетит і система винагороди мозку більш точно налаштовані на перший прийом їжі за день, оскільки він перериває нічне голодування.

Однак, більшість людей харчуються в іншому режимі.

"Люди намагаються максимально виспатися, і вранці у них немає часу на те, щоб приготувати і з'їсти більше їжі, і тому за замовчуванням вони їдять більше ввечері", - пояснила професор Джонстон.

Вчені зараз досліджують, що трапляється, коли люди, що працюють вночі, їдять в середині ночі, і намагаються встановити, чи повинні люди їсти відповідно до хронотипу (будь то "жайворонок" або "сова").

"Якщо ви думаєте про зміну вашої дієти, подумайте про час, коли ви голодні і можете дозволити собі перекусити", - сказав доктор Дуейн Меллор, дієтолог з Астонського університету. - Якщо це відбувається вранці, то може допомогти більш щільний сніданок. Точно так же, якщо ви любите поїсти ввечері, замість щільного сніданку може допомогти більш щільна вечеря і невеликі перекушування протягом дня".

Як повідомляв УНІАН, названо найнебезпечніші сніданки, і що варто їсти вранці.

Вас також можуть зацікавити новини: