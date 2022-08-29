Найсмачніші сніданки можуть завдати шкоди організму.

Сніданок не дарма називають головним прийомом їжі – сніданком можна задати тон цілому дню, і саме від нього залежить, коли і яким саме буде обід. Так, якщо ви виберете самі низькокалорійні продукти, то необов'язково схуднете, але, швидше за все, будете думати про перекус чи обід набагато швидше, ніж якби ваш прийом їжі був збалансованим.

Як не дивно – найкорисніші сніданки для схуднення саме збалансовані, тобто мають містити і білки, і жири, і вуглеводи. Примітно, що ще у 2018 році американський дієтолог Челсі Емер з колегами назвав піцу кращим сніданком, ніж традиційні для жителів США пластівці.

Тому, якщо ставите собі питання, що найкраще їсти на сніданок, щоб схуднути, – не ведіться на виверти маркетологів та не віддавайте перевагу знежиреним продуктам.

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Найкорисніші сніданки на кожен день – як почати день з правильного харчування

Якщо ви хочете тримати себе у формі й не нашкодити організму, запам'ятайте просте правило – не починайте день з солодкого. Солодкий сніданок лише розжене ваш апетит, не кажучи вже про те, що солодощі провокують різкий викид інсуліну (гормон підшлункової залози) та ще й можуть зіпсувати зовнішній вигляд – не секрет, що вони провокують появу прищів.

Запам'ятовуємо – корисні сніданки для схуднення, підтримки форми, набору маси та інших цілей – несолодкі.

Які шкідливі продукти на сніданок

Борошняні нецільнозернові вироби (тости, бутерброди, булки, вафлі, млинці, торти, грінки)

Мало білка, багато вуглеводів і, не виключено, – порція трансжирів – ось чим вас можуть "зарядити" борошняні вироби. Якщо захопитеся такими сніданками, можете не лише погладшати, а й отримати проблеми з серцево-судинною системою.

Соки, смузі, нежирний йогурт

Можна подумати, що і смузі, і соки, і нежирний йогурт – мало того, що нешкідливі, так ще й корисні продукти. Можливо, в невеликих кількостях і точно не на сніданок.

У соках і смузі міститься забагато клітковини і фруктози – організм з ними не розбиратися, і через це можна набрати зайву вагу.

Нежирний йогурт – неприродний продукт, в ньому часто багато цукру і консервантів.

Куплена гранола, пластівці, мюслі, каші швидкого приготування

Яєчня зі смаженою картоплею чи з беконом

У самих яйцях є чимало холестерину, а якщо додати до них ще й продукти, які містять жири чи наситилися ними під час приготування – вдасться явно шкідливий продукт.

А які корисні сніданки? Правильне харчування – це зовсім нескладно. Знаючи, що їсти не можна, нескладно скласти меню на перший прийом їжі. Тут можна дати волю своїй фантазії. Пам'ятайте – у харчуванні чи не головним є різноманіття.

Часто цікавляться, що найкорисніше на сніданок? Найкориснішими продуктами можна назвати довгі вуглеводи – каші, а також продукти, які багаті клітковиною. Каші допоможуть організму зарядитися енергією, якої вистачить надовго, а завдяки клітковині не буде проблем з очищенням організму природним шляхом. Джерелом клітковини є морква, брюссельська капуста, спаржа, броколі та зелений горошок.

Смачні та корисні сніданки – рецепти прості на кожен день:

Омлет зі спаржею і помідорами;

Вівсянка на воді. У кашу можна додати горіхи, несолодкий йогурт, або їсти її з відвареним чи тушкованим м'ясом і овочами/салатом;

Домашня буженина, цільнозерновий хліб та овочі.

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