Комаровський рекомендував побільше вживати в їжу різноманітних овочів і фруктів.

Основою здорового харчування є овочі, фрукти, цільнозернові і корисні білки.

Наочну схему виклав у себе в Інстаграм кандидат медичних наук і педіатр Євген Комаровський. Він дав поради, що краще їсти тим, хто дотримується принципів здорового харчування.

Зокрема, він порадив використовувати рослинні олії, такі як оливкова, рапсова, соняшникова, для салатів і приготування їжі. А уникати варто вершкового масла і транс-жирів.

"Чим більше овочів і чим вони різноманітніші, тим краще. Крім картоплі в будь-якому вигляді. Вживайте в їжу більше різноманітних за виглядом і кольором фруктів", - зазначив фахівець.

Читайте також"Можна пити кока-колу": Комаровський розказав про допомогу при харчовому отруєнні (відео)

Також він рекомендував пити воду, чай або каву, без цукру або з мінімальним його додаванням. А ось вживання молока варто обмежити 1-2 порціями в день, а соку - однією невеликою склянкою. При цьому солодких напоїв зовсім варто уникати.

"Їжте різні цільнозернові продукти. Наприклад, хліб, макарони, цільну пшеницю і неочищений рис. Обмежте очищені зерна - білий рис і хліб", - пояснив Комаровський.

Відносно корисних білків Комаровський порадив вибирати рибу, боби, птицю і горіхи. При цьому потрібно обмежити сир, червоне м'ясо, а ковбас, бекону та інших перероблених м'ясних продуктів краще уникати.

Вас також можуть зацікавити новини: