Люди, які переживають значні перепади рівня цукру в крові через кілька годин після їжі, відчувають себе більш голодними. Через це вони споживають протягом дня на сотні кілокалорій більше, ніж інші.
Це показали результати дослідження, пише 24 канал з посиланням на Nature.
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Дослідники два тижні поспіль збирали дані про рівень цукру у 1070 осіб. Аналізи у добровольців збирали після сніданку й одного з наступних прийомів їжі.
В рамках експерименту всі учасники їли на сніданок кекси з однаковою кількістю кілокалорій, але з різним вмістом білків, жирів, вуглеводів і клітковини.
Також люди носили системи безперервного моніторингу рівня глюкози, контролю активності й сну. Вони записували рівень голоду і концентрації всі два тижні.
Виходячи з результатів науковці зробили висновок, що причина постійного відчуття голоду – в перепадах цукру в крові через кілька годин після їжі.
У нормі рівень підвищується і тримається в перші дві години після їжі. Але у деяких людей в ці дві години він спочатку швидко падав нижче вихідного рівня, а потім різко повертався. Виявилося, що такі люди сильніше відчувають голод і їдять частіше за інших. Вони з'їдають в середньому на 312 кілокалорій більше, ніж люди без перепадів цукру.
Науковці відзначили, що це явище частіше зустрічається у чоловіків і залежить від метаболізму, активності та щоденного раціону. Дослідники думають, що правильний підбір продуктів може знизити відчуття голоду.
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