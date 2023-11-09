Однак дієтоліги не радять засмучуватися з цього приводу і пояснили чому.

Нерідко вихідні, проведені в режимі відпочинку, призводять до набору пари сотень зайвих грамів. Однак, дієтологи не радять засмучуватися з цього приводу.

Дієтолог Тейлор Грассо зазначила, що коли ви набираєте вагу за два дні, вам слід скептично ставитися до показника на вагах, пише Bestlifeonline. "Щоб набрати один фунт жиру, потрібно з'їсти на 3500 калорій більше звичайного", - пояснила Грассо і додала, що це дуже багато калорій.

При цьому фахівець зазначила, що збільшення ваги насправді може бути викликане декількома ключовими звичками, які стають більш вираженими на вихідних. На думку дієтолога, є чотири основні причини набору ваги у вихідні дні.

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1. Ви їли більше натрію, ніж зазвичай. За словами Грассо, перша звичка, яка може привести до збільшення ваги на вихідних - це вживання продуктів, що містять більше натрію. Це може призвести до затримки води, в результаті чого ваги почнуть підніматися, але фактично ви не наберете жир. Крім того, що ви помітите зайві грами на вагах, ви також можете помітити здуття живота або набряк.

Хоча ця ситуація навряд чи призведе до довгострокового набору ваги, важливо відзначити, що дієти з постійним високим вмістом натрію з часом викликають збільшення кількості жиру.

2. Ви їли більше вуглеводів, ніж зазвичай. Грассо зазначила, що збільшення вуглеводів також може бути причиною збільшення ваги у вихідні дні, і що це не викликає занепокоєння.

"Вуглеводи самі по собі не призводять до набору ваги. Вживання будь-якої їжі в надлишку потенційно може призвести до набору ваги", - пояснила вона. "Вуглеводи розпадаються на глюкозу, яка потім зберігається в м'язах у вигляді глікогену, а глікоген утримує воду. Тому, якщо ви виявите, що споживаєте більше вуглеводів у вихідні, ви, ймовірно, будете утримувати більше води", - зазначила вона.

3. Ви вживали більше алкоголю, ніж зазвичай. Вам також слід подумати, чи вживали ви більше алкоголю на вихідних, ніж протягом тижня. Якщо так, то це, безумовно, може бути причиною вашого дводенного набору ваги.

Грассо пояснила, що це тому, що алкоголь може спричинити зневоднення організму. За словами дієтолога, оскільки тіло намагається протидіяти цьому ефекту, воно може затримувати воду, через що ви відчуваєте себе "запаленим і роздутим".

4. Нормальні функції вашого тіла коливаються. За словами Грассо, природні функції та ритми тіла також можуть спричинити тимчасову зміну ваги. Вона зазначила, що жінки зазвичай набирають вагу до або під час менструації, і що навіть один-два дні зменшення частоти відвідування туалету можуть призвести до збільшення ваги як у чоловіків, так і у жінок.

Фахівець зазначила, що для уникнення коливань ваги на вихідних, краще пити багато води, їсти білок, фрукти і овочі.

Поради дієтологів

Дієтологи розповіли, які продукти слід споживати частіше, а яких уникати, щоб швидше заснути і довго і міцно спати вночі.

Крім того, дієтолог відповіла, чи може вживання йогурту допомогти схуднути.

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