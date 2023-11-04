Експерт пояснила, чи може вживання йогурту допомогти вашим зусиллям щодо схуднення.

Експерти відзначили, що коли люди сідають на дієту в бажанні привести свою вагу в норму, то звертають увагу на йогурт, який позиціонується як "здорова" закуска або легкий сніданок.

Але дієтологи попередили, що багато різновидів йогурту містять підозрілу кількість цукру, пише Eatthis.com. Спеціаліст зі спортивної дієтології Емі Гудсон підтвердила, що йогурт може бути "корисним доповненням" до будь-якого здорового харчування або дієти через його вражаючу поживну користь. Однак, в першу чергу важливо зрозуміти, як цей продукт вписується в дієту.

Йогурт містить пробіотики. Багато сортів йогурту містять "живі активні культури", також відомі як пробіотики. "Ці корисні бактерії можуть підтримувати здоровий мікробіом кишечника, що пов'язано з кращим контролем ваги та кращим травленням", - пояснила Гудсон.

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Він багатий поживними речовинами. Гудсон зазначила, що йогурт наповнений необхідними поживними речовинами, такими як вітамін D, кальцій і вітаміни групи В. "Кальцій може відігравати певну роль у регулюванні маси тіла та жировому обміні", - сказала вона.

Він універсальний. Ви можете їсти йогурт різними смачними способами, а можливості для корисних начинок безмежні. Використання ягід з додаванням натурального меду або горіхів і насіння разом з йогуртом надасть додаткову поживність. "Ці добавки можуть збільшити вміст клітковини в сніданку, що ще більше сприяє насиченню", - пояснила Гудсон. "На сніданок йогурт можна змішати з вівсяними пластівцями, використовувати в якості начинки для цільнозернових млинців і змішати зі смузі", - рекомендувала фахівець.

Гудсон розповіла, що при вживанні йогурту для схуднення і в рамках дієти слід вибирати несолодкий йогурт, щоб уникнути доданого цукру. Крім того, слід до нього додавати горіхи, насіння або фрукти, які містять клітковину і поживні речовини.

Йогурт може сприяти досягненню цілей схуднення п'ятьма способами:

1. Йогурт має високий вміст білка.

Йогурт є джерелом високоякісного білка, який надовго змусить відчувати себе ситим, тим самим зменшуючи бажання перекусити нездоровими закусками або переїдати перед наступним прийомом їжі. "Білок відомий своїм насичуючим ефектом. Білок допомагає зберегти і наростити м'язову масу, що важливо для здорового обміну речовин", - пояснила Гудсон.

2. Низька калорійність.

Незалежно від того, чи обираєте ви нежирний або жирний йогурт, ваш вибір буде досить низькокалорійним, що робить його ідеальним для тих, хто хоче контролювати споживання калорій.

3. Допоможе контролювати апетит.

Ці смачні вершкові ласощі також допоможуть впоратися з гормонами голоду. "Білки і жири в йогурті допомагають регулювати гормони голоду, такі як грелін і лептин, які допомагають контролювати апетит і зменшують бажання перекусити нездоровою і калорійною їжею", - розповіла дієтолог.

4. Покращує травлення.

Багато сортів йогурту містять живі пробіотичні культури, які сприяють "здоровому мікробіому кишечника", пояснила Гудсон. "Збалансований мікробіом кишечника пов'язаний з поліпшенням травлення і може відігравати роль у контролі ваги".

5. Допомагає контролювати рівень цукру в крові.

За словами фахівця, поєднання жиру та білка в йогурті може допомогти контролювати рівень цукру в крові. Це знижує ймовірність несподіваних енергетичних збоїв і бажання насолодитися солодкою і калорійною їжею.

Користь йогурту

Фахівцям давно відомі корисні властивості йогура. Зокрема, вони відзначили, що йогурт – один з найпопулярніших кисломолочних продуктів на сьогодні. А все тому, що крім своїх смакових якостей, цей продукт також робить благотворний вплив на здоров'я людини.

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