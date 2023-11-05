Дієтологи також назвали, який суп, серед усього розмаїття є, найкориснішим

Різні супи займають більшу частину меню багатьох з нас і багато хто його їсть щодня. У зв'язку з цим фахівці пояснили, що відбувається з організмом, якщо їсти це блюдо щодня.

В першу чергу покращиться здоров'я кишківника, зазначили дієтологи, пише Eatthis. "Овочевий суп багатий клітковиною, що чудово підходить для травлення та насичення, а багато овочів містять пребіотичну клітковину, яка може допомогти живити корисні бактерії в кишківнику", - пояснила дієтолог Меггі Міхальчик.

"Суп може бути важливим джерелом білка, особливо якщо його готують на кістковому бульйоні", - додала дієтолог Елізабет Уорд.

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А включення в страву нежирних джерел білка, таких як курка, риба або тофу, також може підвищити відчуття ситості.

Також фахівці відзначили, що деякі супи можуть володіти лікувальними властивостями. Так курячий суп має протизапальну дію, особливо при застудах. Вчені з'ясували, що такий суп має "лікувальну активність".

Фахівці відзначили, що при всій різноманітності супів, науково підтверджено, що найкориснішим є овочевий. Такі супи багаті мінералами, вітамінами і біологічно активними рослинними сполуками, які приносять користь здоров'ю. Вони відмінно насичують і сприяють стабільному водному балансу організму. Дієтологи додали, що згідно з дослідженнями, суп може викликати більше відчуття ситості, ніж тверда їжа. Дослідження навіть показали, що суп сприяє схудненню, підтримці нормальної ваги та зниженню ризику ожиріння.

Дієтолог Тобі Амідор у зв'язку з цим зазначила, що "якщо це суп на основі бульйону з великою кількістю овочів і бобів, це відмінний спосіб отримати клітковину, вітаміни-антиоксиданти А і С і калій".

При цьому важливо відзначити, що іноді з'їдаючи супу в якості основного блюда, людина може не наїстися. Дієтологи пояснили, що деякі супи не дуже ситні, якщо в них не вистачає основного макроелемента, наприклад, білка, складних вуглеводів, що може привести до недостатнього харчування і надмірних перекусів.

Також експерти попередили, що супи, приготовані з густими вершками замість бульйону, можуть виявитися калорійними бомбами, і вони, як правило, містять велику кількість насичених жирів - не тих, які корисні для серця.

При всьому цьому дієтологи зійшлися на думці, що домашній суп, а не замовлений в ресторані або куплений в магазині, завжди є найкращим варіантом для здоров'я. Дієтологи радять вибирати для приготування ідеального корисного супу в домашніх умовах нежирне джерело білка, складні вуглеводи, овочі і бульйонну основу.

Користь овочів

Вчені давно закликають включати у свій раціон побільше овочів і фруктів, особливо тим, хто хоче тримати під контролем свою вагу. Вони відзначають, що користь для здоров'я від вживання овочів важко переоцінити.

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