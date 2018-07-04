У МОЗ заявили, що дівчинка впала у кому не через отруєння у дитячому таборі на Київщині

Стан дівчинки оцінюють як стабільно важкий.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що дівчинка, яка відпочивала у оздоровчому закладі санаторного типу "Славутич" на Київщині, де отруїлися понад десяток дітей, потрапила у кому не через отруєння.

Про це йдеться у повідомленні міністерства у Facebook.

"Стан дитини, яка перебуває в НДСЛ “ОХМАДИТ” стабільний, важкий. Він не пов’язаний з отруєнням", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Причини тяжкого стану дитини у міністерстві не повідомили.

Як повідомляв УНІАН, у дитячому спортивному таборі на Київщині зафіксували випадок масового отруєння дітей. 11 вихованців потрапили до медичного ізолятору табору. Ще одна дитина, 8-річна дівчинака, впала у кому та була госпіталізована до реанімації.

За фактом отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.