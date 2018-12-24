Завідувач відділу грипу та ГРВІ Центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Артемчук: Допомагає захиститися від грипу тільки вакцинація, усі інші методи є недієвими

Кілька днів тому була опублікована заява ЦГЗ про те, що наразі епідемії грипу в Україні немає. Коли на вашу думку, її варто чекати?

За даними минулого тижня, епідеміологічний поріг по Україні зріс на 6,7%, що означає середню інтенсивність епідемічної активності грипу. Тобто говорити про епідемію ще рано, але це вже вказує на епідемічний підйом захворюваності. Він очікуваний, типовий, як зазвичай і відбувається у цю пору року. Зокрема, у 9 областях України – Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській, Київській (крім Києва), Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Одеській - підвищені епідеміологічні пороги. За нашими прогнозами, епідемії слід чекати у січні та лютому. Але за рахунок того, що в січні багато зимових свят, штучно рівень захворюваності знизиться, тому що люди від’їздять. Відповідно, наша звітність порушується і таким чином піде вниз. Але з початком робочих днів ми знову можемо очікувати перевищення показників.

Яким чином зараз контролюється кількість хворих на грип та застуду та на якому етапі, зазвичай, оголошується про епідемію грипу?

Є єдина цифра епідемічного порогу в Україні – цей показник рахується напередодні кожного епідемічного сезону спеціальним методом на основі багаторічних даних про захворюваність. В нас 7 років захворюваності, ми рахуємо спеціальною програмою і визначаємо епідемічний поріг по всій Україні. На цей рік ця цифра становить 518 на 100 000 населення. У кожного регіону чи області ця цифра своя. Зараз показник рівня інтенсивності епідемічного підйому – по Україні 553, тобто перевищення на якраз ті майже 7 відсотків. Загалом говорити про епідемію можна буде, коли цей показник досягне рівня 649 – це така своєрідна середня межа. І коли епідеміологічний поріг досягне цієї відмітки, то тоді вже можна буде вводити обмежувальні заходи, скасовувати масові події. Але рішення про оголошення карантину приймає безпосередньо місцева влада – вони мають дані моніторингу захворюваності, бачать, що діти не відвідують школи по причині грипу та ГРВІ, і на підставі цього і приймають рішення.

Раніше ви озвучували інформацію, що в Україні цього сезону прогнозують три штами грипу. Чи спостерігається вже зараз циркуляція вірусів і який із них превалює?

Вже чотири тижні поспіль в Україні циркулює вірус грипу. Саме грип, а не респіраторні віруси, бо вони зазвичай циркулюють на початку сезону. Це зазвичай аденовіруси, риновіруси. Починаючи з 46 тижня, вже циркулюють саме віруси грипу і в них переважає вірус A (H3N2) («Сингапур»). Так як було раніше прогнозовано, так і трапилось – дійсно, він переважає у циркуляції. Цей вірус грипу здебільшого вражає маленьких діток до 5 років та людей похилого віку.

Щодо вірусу грипу типу «Сингапур», то раніше читала, що його група ризику, окрім людей похилого віку – люди з патологіями. Про які саме патології йдеться та на що варто звернути увагу у разі початкової стадії захворювання?

Дуже важливо звертати увагу на стан свого здоров’я та першочергово вакцинуватися людям із серцево-судинними захворюваннями (ішемічна хвороба серця), людям з діабетом, хронічними легеневими захворюваннями, бронхіальною астмою. Усі ці патології вимагають дуже уважного ставлення до себе, тому що у випадках захворювання на грип можливі ускладнення, які можуть призвести до смерті. До речі, жінка, яка померла від грипу, мала ішемічну хворобу серця.

Наразі в Україні вже є два підтверджених випадки смерті від грипу. Чи вдалося встановити який саме штам викликав летальні випадки?

З початку епідемічного сезону зафіксовано чотири летальні випадки від грипу та ГРВІ. Два з них – саме від ГРВІ (від риновірусу та від короновірусу). Це маленькі діти 1 та 7 місяців, обидва вони сталися у Одеській області. Інші два випадки – від грипу A(H3N2) – це дівчинка 9 років і 62-річна жінка сталися у Харківській області.

Про випадок загибелі немовляти від ГРВІ. Відомо, що однією з причин стало те, що батьки дитини не звернулися до лікарів. За яких умов вже варто викликати лікаря, аби уникнути таких наслідків?

Люди не зверталися до лікарів в усіх чотирьох летальних випадках - що від грипу, що від ГРВІ. Але що стосується немовлят, які не можуть сказати батькам, що їм погано. Тому батьки мають бути дуже уважними. І якщо їх діти захворіли, то батьки, перш за все, мають звертати увагу на лихоманку у дитини, коли вона млява, відмовляється їсти. Це дуже небезпечно і треба одразу невідкладно викликати карету «швидкої», бо стан маленької дитини може погіршитися в одну мить. Старших дітей це теж стосується, бо дівчинка 9 років померла у кареті «швидкої» - вона лікувалася амбулаторно і коли викликали «швидку», то у лікарні тільки провели реанімаційні заходи, які на жаль, вже не були успішними і лікарям лишилося тільки констатувати біологічну смерть. Звісно, якщо людина скаржиться на погане самопочуття, то обов’язково треба звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням. Але, якщо людина піде у поліклініку до лікаря, то вона може наразити себе на небезпеку бути зараженим, бо люди стоять у чергах і це є такий собі «розплідник» інфекції.

Тому за найменшої нагоди бігти до лікарні також не треба. Зараз у кожного є сімейний лікар, педіатр, тому треба спочатку зателефонувати йому, повідомити про симптоми. І він вже прийме рішення – чи звертатися у лікарню чи порадить лікування на дому, або ж скаже викликати карету швидкої медичної допомоги.

Як відрізнити застуду від грипу та як скоро можна встановити точний діагноз?

Немає якихось єдиних характерних симптомів окремо для грипу чи ГРВІ. Якщо у людини, незалежно від віку, раптово піднялася температура, є кашель, почервоніння очей, сильний головний біль і слабкість у всьому тілі – усе це може наштовхнути на думку, що це все-таки може бути грип. Для ГРВІ більш характерний поступовий початок хвороби – спочатку турбує гострий нежить, біль у горлі, субфебрильна, тобто до 38 градусів, температура. На відміну від грипу, симптоматика ГРВІ досить змазана. Але поставити точний діагноз може тільки лікар.

На початку осені повідомлялося, що Україна планує закупити 350 тисяч вакцин проти грипу. Епідеміологи повідомляли, що найбільш сприятливий час для вакцинування – жовтень та листопад. Чи є зараз вакцини в аптеках у достатній кількості та чи можливо зараз вберегтися від захворювання на грип та застуду тим, хто ще не вакцинувався?

Ці дози вакцин завезені в Україну і є в наявності. Вони доступні – ми закуповували вакцину «Джі Сі Флю» (Південна Корея) за 220 гривень, «Ваксі Грип Тетра» (Франція) – 250-270 гривень в залежності від аптеки. Жоден із померлих не був щепленим проти грипу. На жаль, в нас дуже низький рівень вакцинації. Хоча вакцини доступні і ми наголошуємо і закликаємо, щоб люди вакцинувалися. І це не пізно зробити зараз, якщо людина не встигла цього зробити напередодні сезону, і навіть пізніше.

Тобто, вакцинуватися не обов’язково на початку сезону?

Я поясню. Ми радимо робити це на початку, тому що, як я вже пояснювала, циркулюють респіраторні віруси. Тобто, у людини є час, приблизно два тижні на те, щоб в організмі виробилися антитіла до вірусу. Зараз, оскільки вірус грипу вже циркулює, а час для вироблення антитіл все одно потрібний, можливий варіант, що людина зробила щеплення, два тижні ще не пройшло, вона заразиться вірусом грипу і скаже, що вакцина її не захистила. Насправді це не так, просто людина зустріла вірус грипу раніше, ніж у неї з’явились захисні антитіла. Проте варто пам’ятати, що вакцина захищає від важких ускладнень – тобто, якщо людина і захворіє, то захворювання протікатиме у легкій формі. Але якщо з якихось причин людина не встигла цього зробити на початку сезону і у вашому регіоні зафіксовано лише спалах грипу, ми все одно радимо вакцинуватися, оскільки можлива і друга хвиля грипу у лютому.

Ви зауважили, що в Україні низька кількість вакцинувань. Чи росте останніми роками їх кількість і чи є дані про тих, скільки людей вже вакцинувалися?

Якщо брати до уваги останні чотири роки, то в нас рівень вакцинованих на все населення – 0,5%. Цього дуже мало і недостатньо, щоб захистити населення від епідемій. Якщо говорити про цей сезон, то на сьогодні 138 261 особа вакцинована. І ця цифра наразі збільшується. Чому взагалі таке низьке покриття? Моя думка така – вакцина коштує грошей, а у населення, на жаль, немає коштів купувати вакцину. Ну і, крім цього, у людей досі дуже низький рівень довіри до вакцини. Сподіваюсь, ми разом зі ЗМІ, зможемо переконати українців у користі вакцинації від грипу.

Чи дійсно вакцинація – це наразі єдиний дієвий спосіб уберегтися від хвороби?

Лише вакцинація допомагає гарантовано захиститися від грипу та його ускладнень. Була проведена велика просвітницька кампанія серед населення – і працівники МОЗ України, і працівники нашого центру власним прикладом показували, що вакцинуватися потрібно, що це безпечно і ефективно. Є стійке переконання в тому, що грип – це несерйозне захворювання. Багато хто вважає, що це одне й те саме, що й застуда, його можна перенести на ногах, і якщо вживаєш часник, п’єш чай з калини, малини, то цього досить. Це найрозповсюдженіший міф, бо це не допомагає. Ми намагаємось розвінчувати ці міфи, і стверджуємо, що допомагає захиститися від грипу тільки вакцинація, усі інші методи є недієвими. Звісно, вживати імбир, мед цієї пори року, не буде зайвим, це додаткове джерело вітамінів для організму. Але це не допоможе захиститися від вірусу грипу. Так само, як і змазування носових ходівок оксоліновою маззю та вживання вітаміну С у великій кількості – жоден із цих методів науково не доведений.

Пані Оксано, а є категорія людей, кому не бажано вакцинуватися та як у такому випадку цим людям не заразитися?

Так, є такі люди. Вакцина вирощується на курячих ембріонах. Тобто вірусами заражають запліднене куряче яйце. Якщо у людини є алергія на куряче яйце, окремо на курячий білок та похідні від курятини продукти, то таким людям вакцинуватися не можна.

Є такі дієві методи захисту, старі, як світ, якими людина часто нехтує. Наприклад, якщо людина бачить, що її співбесідник знаходиться у грипозному стані, то намагайтесь не контактувати з ним і тримайте відстань хоча б у метр одне від одного. Якщо це неможливо, наприклад, коли знаходитеся у громадському транспорті, то одягайте маску, прикриваючи нею і рот, і ніс: якщо не прикрити ніс, то маска не захищатиме. Маску потрібно змінювати кожні чотири години, а якщо вона забруднилася чи стала вологою, то частіше. Також необхідно частіше мити руки, користуватися антисептиком для рук. Якщо ви кашляєте чи у вас нежить, користуйтеся одноразовими серветками, і після використання не складайте їх до кишені, а одразу викидайте, бо вони є джерелом інфекції. Якщо дотримуватись цих правил, то ризик захворіти на грип суттєво зменшується.

Чи можлива цього сезону друга хвиля грипу і коли в цілому має завершитися сезон грипу?

Сезон грипу триває з 40 тижня по 20-й, простіше кажучи, з жовтня по травень. Але варто зазначити, що і влітку вірус грипу так само нікуди не зникає – він є, але його стає набагато менше через вплив сонця та великої кількості вітамінів. Якщо говорити про хвилі грипу, то вони можуть бути. Наприклад, перша хвиля грипу зазвичай буває до Нового року, то друга може прийтися на лютий, березень і навіть квітень. Звісно, на них впливають погодні умови – наприклад, якщо у лютому буде сльота та підвищення температури замість морозу, то це лише сприяє збільшення циркуляції вірусів.

Анастасія Заремба