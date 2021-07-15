Лікарка Віолетта Лійка: Тепловий удар можна отримати навіть в приміщенні, якщо немає доступу до свіжого повітря

Сімейна лікарка Віолетта Лійка нагадала читачам УНІАН, як людське тіло реагує на аномальну спеку, чого не варто робити, коли на вулиці +35, як знизити температуру тіла та запобігти тепловим ураженням.

Почавши гуглити "теплові ураження", дивуєшся різноманітності – тепловий удар, теплові судоми, сонячний удар. Чи можна узагальнити, при яких обставинах стаються всі теплові травми?

Потрібно розуміти, що в період спеки може бути сонячний удар чи опік, а може бути тепловий. Сонячний – це шкірна реакція (грубо кажучи, "згоріли"). Тепловий удар – системна реакція, перегрівається все тіло. Все це можна об’єднати визначенням "теплові ураження". Вони стаються через підвищену температуру зовнішнього середовища, її вплив на людину, яка отримує системну реакцію.

Перерахуйте симптоми того, що тіло людини "травмоване" перегріванням?

Системне підвищення температури тіла, всі загальні симптоми інтоксикації - холодний піт, блювання, головний біль, запаморочення, короткочасна втрата свідомості, навіть судоми тіла.

Теплову травму можна отримати у перегрітому приміщенні чи тільки на вулиці?

В перегрітому, душному приміщенні, яке не вентилюється, немає доступу до свіжого повітря, запросто можна отримати тепловий удар. Не обов’язково для цього перебувати на сонці.

Які категорії людей більше за інших ризикують отримати теплову травму?

Вразливими групами є немовлята, літні люди. Всі, хто не можуть уникати виходу на вулицю в небезпечні спекотні години та пересидіти в затінку. Люди, які працюють на відкритих місцевостях, спортсмени, які тренуються в спеку.

Також у багатьох людей є погана звичка вибігати "на п’ять хвилин" у магазин, залишивши маленьких дітей чи тварин в автомобілі. Треба розуміти, що через підвищену температуру всередині припаркованого авто вони мають серйозний ризик отримати тепловий удар.

Чи правда, що тепловий удар може призвести до інвалідності, якщо вчасно не надати людині допомогу?

Це не безпосередній вплив, коли тепло дорівнює інвалідність. Втім, опосередкований вплив можливий. Наприклад, чи можна отримати тепловий удар, втратити свідомість, впасти та щось серйозно пошкодити? – Так. Якщо у людини нелікована артеріальна гіпертензія, а вона отримала тепловий удар, то чи може отримати наслідки в вигляді інфаркту чи інсульту? – Цілком ймовірно.

Що б порадили робити нашим читачам, коли бачать людину з симптомом теплового удару?

Якщо побачили людину з симптомами теплового удару, її потрібно терміново перетягнути в затінок або в приміщення зі свіжим повітрям чи кондиціонером. Далі - охолодити тіло. Можна прикласти якісь холодні предмети, "заморожені овочі" чи лід, змочені у холодній воді рушники. Якщо людина може стояти на ногах, треба допомогти їй прийняти літній душ, занурити людину у воду. Дати людині протизапальний засіб, якщо температура тіла підвищена.

Якщо симптомів теплового удару кілька, у людини нетипова поведінка, можливо, втрачає свідомість – перемістити в прохолодне місце, дати попити та викликати "швидку".

Як уникнути теплової травми під час аномальної спеки?

Уникати перебування у спеку на вулиці, під дією сонячних променів. Якщо потрібно кудись сходити, то обов’язково брати з собою воду. Людині, яка приймає базову терапію (умовно, від артеріальної гіпертензії), ні в ніякому разі не припиняти прийом ліків. Пити воду, користуватися сонцезахисним кремом, носити капелюх з широкими полями, зручний одяг. Краще вдягнути закриту просту сорочку, яка продувається, ніж обтислу майку з ілюзією легкості. Також можна носити з собою парасольку, флакон термальної води з пульверизатором, щоб швидко освіжитися.

Читала, якщо у людини немає вдома кондиціонера, треба хоча б на кілька годин сходити в місце, де він є (умовно, в найближчий торговий центр). Мовляв, навіть кілька годин, проведених в кондиціонованому приміщенні, допоможуть тілу залишатися прохолоднішим, коли знову вийдете на спеку. Як прокоментуєте?

Комфортна температура зовнішнього середовища – +18 - +21. Її потрібно дотримуватися. Якщо людина йде вулицею, відчуває головний біль та розуміє, що перегрілася, то зайти в торговий центр, щоб попити води та подихати холодним повітрям, однозначно, корисно. Але також тіло можна охолодити в затінку, випивши достатню кількість води, чи прийняти літній душ. Бо якщо на вулиці +35, а в торговому центрі чи кафе +16, то про комфорт говорити не можна. Кондиціонери – це не панацея.

Що б сказали тим, хто вірить: "Від кондиціонера можна захворіти"? Це міф?

Від кондиціонера справді можна застудитися. Є момент переохолодження і не можемо казати, що кондиціонер – ідеальний спосіб для охолодження. Проблема в тому, що люди не регулюють температуру. Мало хто зараз поставить у кондиціонері температуру +20 градусів. Всі ставлять +16, а це дуже різкі перепади. Наприклад, люди, які хронічно страждають невралгіями чи захворюваннями суглобів, якщо їдуть в авто з такою температурою повітря, ризикують переохолодитися та застудитися. Знову ж, кондиціонери треба чистити, змінювати фільтри.

Порадьте, як попередити теплову травму людині, яка працює на відкритому повітрі? Наприклад, будівельникам.

Регулювати робочий час. За можливості, робити зовнішні роботи вранці та вже після п’ятої вечора. А в часи аномальної спеки робити якісь внутрішні роботи. Обов’язково вдягатися, небезпечно працювати з голими грудьми чи плечима, адже шкіра палиться, згоряє, отримує опіки. Все це підвищує ризик меланоми. Обов’язково носити головний убір. Пити достатню кількість рідини, час від часу відпочивати десь під деревом в затінку, заходити в приміщення з кондиціонером, чи приймати душ. Максимально старатися вберегти себе від наслідків перебування під дією сонячних променів.

Чи маєте додаткові рекомендації для літніх людей або батьків маленьких дітей?

Будь ласка, не виходьте на вулицю в аномальну спеку без нагальної потреби. Батькам з дітьми непотрібно "кров з носа" гуляти з дитиною на вулиці о дванадцятій дня, бо інші так роблять. Ні в якому разі не накривати візочок дитини якимись "сітками", умовними "захисниками", адже такі речі підвищують температуру у візочку, і дитина точно отримає тепловий удар.

Якщо дитина з червоними щоками, спить кілька годин, не прокидається, монотонно плаче – це не означає, що вона "гарненько приспалася на сонечку", це в неї тепловий удар. Парасолі, затінок, залишайтеся вдома. Краще більше погуляти у вечірній час. Літнім людям, які приймають базову терапію, обов’язково пити всі призначені ліки. У спеку це особливо важливо.

Для багатьох спекотний день – кращий привід випити холодного пива. Про які ризики варто пам’ятати, коли п’єш алкоголь аномально спекотного дня?

Це проблема багатьох. Коли п’єш алкоголь під час спекотного дня, то варто пам’ятати – це ілюзія пиття. Насправді ми отримуємо зневоднення, адже алкоголь призводить до виведення рідини.

Немає нічого хорошого в тому, щоб замінювати воду алкоголем. Якщо людина вирішила пити алкоголь в спекотний день, нехай хоча б надолужує кожен випитий ковток прохолодною водою. Її треба пити разом з алкоголем задля профілактики зневоднення.

Чого ще не можна робити в дуже спекотні дні?

Не варто планувати якісь не нагальні поїздки в автомобілях без кондиціонера дорогами без затінку. Не варто робити пікніки, зовнішні роботи на вулиці, засмагати (така засмага може призвести не тільки до опіків, а й до теплових ударів). За можливості - не перебувати на вулиці. Якщо перебуваєте, то пам’ятати про захист і щонайшвидше повертатися в прохолодне приміщення.

Ірина Петренко

Автор: Ірина Петренко

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