"Ми потрапили у ХІХ століття": майже невакцинований проти COVID-19 Львів заповнює ковід-лікарні й кладовища

Щодоби на Львівщині з діагнозом COVID-19 госпіталізують сотні осіб. "Ковідні" ліжка у стаціонарах вже заповнені майже на 60%. У регіоні щоразу резервують додаткові ліжко-місця і відкривають нові медзаклади для прийому хворих на коронавірус. В яких умовах там перебувають пацієнти, як проходить лікування та через які випробування доводиться пройти і хворим, і медикам, УНІАН розповіли родичі тих, кому довелося там лікуватися.

Батьки львів’янки Уляни потрапили у Львівську обласну інфекційну лікарню з діагнозом COVID-19 на початку вересня. За місяць, поки вони там лікувалися, жінці довелося пройти сім кіл пекла. Хоча вини лікарів у цьому вона не бачить – каже, медики й так працюють на межі, однак медична система, попри те, що коронавірус бушує в країні вже два роки, до пандемії геть не готова.

"Вважаю, що проблеми у нас виникли тому, що батьки не були вакциновані. В іншому випадку, можливо, вони перенесли б хворобу у легшій формі, - розповідає жінка УНІАН. – Лікар, який їх лікував, казав, що за час пандемії ще не мав жодного пацієнта, який був би вакцинований".

Дійсно, статистика щодо кількості вакцинованих на Львівщині дуже сумна. Якщо в абсолютних цифрах, то з початку вакцинальної кампанії в Україні тут щепилися трохи більше ніж 857 тисяч осіб. З них дві дози отримали трохи більше ніж 373 тисячі осіб. Станом на середину жовтня повністю щеплених проти COVID-19 осіб в області приблизно 14,8%.

За даними місцевих ЗМІ, у восени в області попит на вакцини проти коронавірусу значно послаб (лише за минулий тиждень охочих вакцинуватися першими дозами було на 20% менше, ніж тижнем раніше). Натомість кількість хворих лише у вересні збільшилась у понад 6,6 разів у порівнянні з серпнем (кількість померлих від COVID-19 збільшилась у понад 6,1 рази).

Тож не дивно, що з 18 жовтня Львів посилює карантинні обмеження, після чого певні привілеї отримають лише вакциновані особи. При цьому, йдеться не лише про дозвіл відвідувати спортзали чи торговельні центри, в деяких випадках мова йде навіть про можливість відвідувати роботу.

Виписали і посадили в коридорі

Повертаючись до історії Уляни, варто зазначити, що обласна інфекційна лікарня, де лежали її батьки, вважається однією з найкращих у місті. За словами жінки, спочатку все було ніби нормально, а коли розпочалася чергова хвиля захворюваності, почалися проблеми.

"Батьки туди потрапили місяць тому, тоді лікарі вже казали, що ще кілька днів і наш медзаклад буде повністю заповнений. Маму і тата мали виписувати в понеділок, але в п’ятницю сказали: "Терміново на виписку, бо немає місць, куди класти нових хворих. Я навіть ходила скаржитися до головного лікаря, проте мені пояснили, мовляв, була рознарядка: хто лежить кілька тижнів і вже у більш-менш нормальному стані – усіх виписувати, адже багато людей потребують кисню, а його всім не вистачає".

Жінка розповідає, що її батьків виписали і посадили в коридорі, допоки вона за ними приїхала.

"Навіть не дали докрапати крапельницю", - каже Уляна.

Її батьки доволі молоді – мамі 57 років, батькові – 62. Не мали супутніх захворювань і вели активний спосіб життя. Але ковід не оминув і їх.

"У мене немає жодних претензій до лікарів, вони і так буквально витягнули батьків з того світу, просто ситуація критична. Мама розповідала, що медперсонал вже не ходить, а просто бігає. Медреформа пройшла, їх поскорочували, людей бракує, вони зашиваються", - каже жінка.

Варто зазначити, що лікування обійшлося у чималу суму.

"Антибіотик, гормони – це все було у лікарні. В препарати для розрідження крові ми купували самі. Ще додатково щось купували для підтримки шлунку, серця. Скільки в день обходилося лікування, навіть не рахувала. Але посудіть самі: лише доза одного додаткових препаратів коштує 3700 грн, на двох мені цей препарат коштував 44 тисячі гривень. Окрім того, потрібен був ще один для розрідження крові – ця одна "баночка" коштує 500 грн, її вистачало на двох на два дні. От і рахуйте, скільки в середньому за місяць я купила тих баночок", - каже Уляна.

Система не готова до нової хвилі COVID-19

Зараз її батьки вдома, але до повного одужання ще далеко. Вони знесилені, їм важко підійматися по сходах, до того ж батькові жінки ковід дав ускладнення на суглоби, а мамі – на нервову систему.

"Доходить навіть до того, що кажуть: "Не наливай повний графин води. Бо важко буде підняти". Вичухуються потрохи, але до повної адаптації ще далеко", - каже жінка.

Уляна вважає, що проблема у лікуванні коронавірусу в Україні – у первинній ланці.

"Наші сімейні лікарі, навіть найкращі, не готові до цього. Лікарка, яка лікувала батьків, одразу виписала їм антибіотики, але вони проти вірусу не діють. Це коли вже приєдналася бактеріальна інфекція, вони дієві. До того ж лікарка переконувала, мовляв, навіщо вам та лікарня, у вас нормальна сатурація, давайте ще почекаємо. А медсестра взагалі запевняла, що це звичайний вірус і в цьому немає нічого страшного. Думаю, що в Україні багато лікарів початкової ланки поняття зеленого не мають, як лікувати ковід і затягують час. У нашому випадку, коли вже приєдналася бактеріальна інфекція, то ті антибіотики, які їм давали спочатку, вже не допомагали, потрібні були сильніші, адже організм звик".

"Бог сюди забігає не часто"

Батько іншої співрозмовниці агентства - Тетяни – лікувався від COVID-19 в іншій львівській лікарні – швидкої медичної допомоги. Теж не менш потужної у боротьбі з коронавірусом, ніж Львівська обласна.

"У ковідному відділенні він провів приблизно тиждень, згодом його перевели в інше відділення, – розповідає Тетяна. – Те, на що я там надивилася, можна показувати у фільмах жахів, таке враження, що ми потрапили у лікарню ХІХ століття".

За словами жінки, під ковідне відділення переобладнали величезне приміщення медичного коледжу - десятки ліжок, жодних ширм чи перегородок. Жінки, чоловіки, молоді, старі – лежать усі підряд. Біля кожного родичі, які годують, миють, змінюють памперси… І всі оточуючі все бачать.

"Розумію, що тут пріоритет – порятунок людського життя, але ж має бути і якась повага до пацієнта! Ні, до лікарів я жодних претензій не маю – вони бігають, стараються, персоналу катастрофічно бракує. Тут проблема у самій організації на державному рівні, наша медицина не готова до такого виклику. А що вже говорити про тих, хто вмирав – це відбувалося на очах інших хворих, які там лежали! Помер, прийшли санітари, запакували у чорний мішок, повантажили на "каталку" і повезли до моргу. І це на очах тяжкохворих людей, які сподіваються на одужання!", - емоційно розповідає Тетяна.

Нещодавно в Instagram львів’янин Роман Левчик опублікував фоторепортаж з ковідного відділення цієї ж лікарні (швидкої допомоги), куди госпіталізували його батька. У коротких Insta stories хлопець розказав про моторошні речі.

Роман доглядав батька два тижні і фіксував все, що відбувалося. Він щодня бачив смерть людей, які в муках помирали від COVID-19, "таксі", які чекали під моргом, аби вивозити померлих, коридори, в яких складали тіла, і священика, який поспішав висповідати перед смертю.

"Бог сюди забігає нечасто. Лікарі - чи то від утоми, чи то від бездушності - не вельми уважно ставляться до хворих", - констатує Роман.

А ще чоловік описує, що в приміщенні на годину вимкнули світло і пацієнти, підключені до апаратів ШВЛ, мало не задихнулися.

На межі можливостей

У Львівській лікарні швидкої допомоги УНІАН пояснили, що працюють на межі можливостей, і головне для медиків – порятунок людських життів.

"Персонал працює на межі можливостей. Попри те, що в нас сформовано 35 медичних команд для роботи в ковід-зоні, темпи поширення інфекції змушують підсилювати бригади – долучаємо урологів, травматологів, гінекологів, офтальмологів тощо, бо лікарів вкрай бракує, - розповідає УНІАН керівник відділу інформаційної політики медзакладу Христина Каспшишак. – Нам прикро чути про нарікання людей, бо деякі лікарні вже переповнені і не мають можливостей прийняти пацієнтів, ми ж зробили все можливе, аби той, хто потребує меддопомоги, її отримав".

Вона зазначила, що восени 2020 року в медколеджі, який орендує приміщення у лікарні, облаштували додаткові площі для масової госпіталізації пацієнтів.

"Станом на кінець літа – початок вересня цього року у нас було 15-17 хворих на COVID-19, вони перебували в інших приміщеннях. Зараз ситуація кардинально змінилася – у нас понад 300 пацієнтів і ми знову відкрили цю зону у коледжі. Прикро чути, що пацієнти незадоволені, вони отримують допомогу. Так, було б добре, якби умови були кращі, але, думаю, приблизно 95% усіх наших приміщень – з абсолютно нормальним ремонтом. У ситуації з масовою госпіталізацією ми кладемо людей у ті великі приміщення, бо ми насамперед рятуємо життя. До речі, наскільки мені відомо, там є окремо чоловічі і жіночі зони. Іноді ситуація змушує, коли жінок і чоловіків кладуть разом, бо – спалах захворювання. Розумію, що десь некомфортно, але в нас ситуація з масовою госпіталізацією, тому люди мають розуміти, що це - вимушені заходи", - додала Каспшишак.

За словами речниці лікарні, станом на 12 жовтня у медзакладі перебувало 540 пацієнтів з пневмоніями, із них у 488 – підтверджений COVID-19, 38 пацієнтів – у реанімації, 12 підключені до апаратів ШВЛ. За добу до лікарні швидкої допомоги поступило 66 людей, а загалом щодоби тут 50-70 нових хворих із коронавірусом. Тож, за словами медиків, ситуація з COVID-19 лише погіршується.

Мирослава Бзікадзе

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