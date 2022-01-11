Перевірено на собі. Як отримати "бустерну" дозу вакцини проти COVID-19

Щойно в Україні дозволили отримати "бустерну" дозу вакцини проти COVID-19 усім вакцинованим, кому вже виповнилося 18 років, редакція УНІАН вирішила: "Час щепитися!". Розповідаємо, чи складно потрапити "на бустер", як проходить процедура та про самопочуття після неї.

Попри те, що торік в МОЗ планували запровадити "бустерну" дозу вакцини проти COVID-19 з середини або наприкінці січня 2022 року, вже 6 січня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що третє щеплення можуть отримати усі вакциновані (кому вже виповнилося 18 років і у кого вже сплило шість місяців після останньої дози).

"Час вакцинуватися!", - вирішили ми в УНІАН. І, принагідно, розповімо вам, чи складно потрапити на "бустер", як проходить уся ця "процедура" та чи дійсно мРНК-вакцини переносяться важко. Спойлер: загалом – нічого особливого чи складного.

Коли можна робити "бустерну" дозу?

Медична інформаційна система Helsi у своєму офіційному Telegram-каналі нагадала, що робити "бустерну" дозу можна через 6-9 місяців після другої дози щеплення проти COVID-19. Якщо ви забули, коли робили другу дозу, то це можна подивитися, наприклад, у тому ж сервісі Helsi (з комп’ютера чи у мобільному додатку).

Як записатися?

Якщо півроку з дати останнього щеплення у вас вже минуло, ви можете записатися на "бустерну" дозу вакцини. Тут згодиться те ж Helsi. По суті, ви повторюєте свої дії при записі на першу та другу дози: обираєте місце та час вакцинації – в медичному закладі чи в пункті масової вакцинації.

Я обрала для себе центральну поліклініку свого району в Києві. Вільних місць на вакцинацію в додатку Helsi - купа. Щоправда, прийшовши вранці на місце, я зрозуміла, що так багато вільних місць для запису було тому, що лише я одна в усій черзі була записана на певний час, всі інші, по старій пам’яті, прийшли з розрахунком на "живу" чергу.

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Втім, людей було зовсім не багато, менше десяти, тому сильно ніхто не затримався, процес відбувається швидко. До речі, за словами медиків, які проводять вакцинацію в цій поліклініці, людей на "бустер" тут поки що взагалі було не багато.

Які документи потрібно брати з собою?

Як і в попередні рази, на місці потрібно буде заповнити інформовану згоду, де ви вказуєте, зокрема, коли робили (якщо робили) попередню вакцинацію, а також інформацію про свій стан здоров’я.

Чим вакцинуватися?

Після заповнення цього бланку ви проходите на "співбесіду", де у вас також попросять паспорт та введуть інформацію про ваш візит в комп’ютер. У мене особливо нічого не запитували, адже я сама зайшла і відразу сказала, що перші дві дози у мене були CoronaVac’ом, і перепитала, чи "бустерна" у мене буде Pfizer. Власне, я прийшла підготована, прочитавши напередодні інструкцію від того ж Helsi.

В ній вказано, що рекомендованими вакцинами для "бустерної" дози є:

Moderna або Comirnaty від Pfizer, на вибір, якщо перші дві дози людина отримувала вакцинами Moderna/Pfizer/AstraZeneca.

Виключно Comirnaty від Pfizer, якщо перші дві дози було виконано вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech.

Проте не забувайте, що перед будь-якими медичним маніпуляціями завжди потрібно ще раз проконсультуватися з лікарями!

Як проходить вакцинація і які рекомендації?

Після маніпуляцій з комп’ютером мені видали саморобний номерок з позначенням назви вакцини й відправили у сусідній кабінет на сам укольчик. Принагідно нагадали правила догляду за місцем уколу та попросити кілька днів не пити алкоголь. Також лікарка наголосила, аби я згодом підійшла до свого сімейного лікаря, щоб отримати штамп про "бустерну" дозу на свій паперовий міжнародний документ про вакцинацію.

У кабінеті вакцинації все пройшло так само швидко, як у попередні рази – підставляєш плече й отримуєш укол. Плече сказали давати те, куди мене кололи попередні два щеплення. Дехто також пов’язує це з тим, лівша чи правша пацієнт.

Крім цього мені чомусь рекомендували згодом пройти дослідження крові на її згортання. Щоправда, пояснення, навіщо це потрібно, було не дуже аргументованим і схожим на "щоб було". Ще один нюанс – перед щепленням мене насварили, що не снідала перед вакцинацією, й попросили якнайшвидше поїсти.

Скільки "відпочивати" після уколу?

Після уколу мені, як і в попередні рази, рекомендували 20 хвилин посидіти у коридорі - на випадок, якщо стане погано. Водночас, слухняно сидячи там, я чула, як іншому пацієнту дозволили йти відразу.

Втім, за ці 20 хвилин очікування я допомогла кільком людям заповнити інформовану згоду, адже усім постійно не вистачало то ручки, то окулярів.

Що далі буде з сертифікатом?

Як пояснили в Helsi, після "бустера" додаткового сертифіката про вакцинацію в "Дії" не буде. Але в кінці січня у вашому нинішньому сертифікаті має зʼявитися інформація про третю дозу вакцини. Передбачається, що дія самого сертифікату таким чином продовжиться на 270 днів від дати введення "бустера".

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До слова, як тільки я вийшла з кабінету вакцинації, в моєму Helsi вже була інформація про нову дозу вакцини.

Ну, що, рука болить?

Як і раніше, деякі люди продовжують скаржитися на біль в плечі після уколу чи на самопочуття в цілому. Особливо зауважують, що зле почувалися на вечір дня, коли зробили вакцину, а також на другий день після вакцинації.

У мене з моменту уколу пройшло вже майже п’ять годин: відчуваю трішки більшу втому, ніж зазвичай, але поки що нічого ніде не болить (сподіваюся, так і буде), 5G роздавати не почала, але захотілося "американської" їжі, якщо ви розумієте, про що я. Такою їжею, хоч і не "здоровою", я й поснідала, виконавши рекомендацію лікарів.

P.S. Не забувайте щодо усіх медичних питань особисто консультуватися з лікарями та користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Таня Поляковська