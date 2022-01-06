Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що відтепер Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх вакцинованих від 18 років.

Про це повідомляє голова МОЗ у соціальній мережі Facebook.

"Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися", - наголосив Ляшко.

Міністр пояснив, навіщо треба щеплюватися бустерною дозою.

Читайте такожУ Києві захворюваність на грип та ГРВІ нижча від епідпорогу на 50%Зокрема, бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Також він зазначив, коли потрібна бустерна доза.

Зокрема, бажаний період введення від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19.

При цьому, для введення бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

"Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer", - заявив Ляшко.

Він додав, що за відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Глава МОЗ підкреслив, що люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.

Читайте такожУкраїна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+"Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію", - наголосив Ляшко.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу, 5 січня, виявили 6632 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 240 дітей та 182 медпрацівники. При цьому госпіталізовано 2028 осіб, зафіксовано 187 летальних випадків та одужали 9121 особа.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 689 291 особа;

одужало – 3 500 914 осіб;

летальних випадків – 96 896.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

5 січня у МОЗ пояснили, як отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу людям віком від 60 років.

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