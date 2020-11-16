Лікар назвав чотири симптоми перенесеного коронавірусу.

Симптоми коронавірусу в більшості випадків збігаються з симптомами грипу, так що говорити про коронавірус як про діагноз можна тільки при наявності результатів тесту.

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Часто навіть після звернення до лікарів при підозрі на коронавірус тест показує помилково негативні результати і пацієнту можуть поставити діагноз – грип, ГРВІ та багато інших. Ви можете провести два тижні в ліжку, думаючи, що у вас звичайна застуда, проте може виявитися цілком навпаки.

Лікар Сергій Грошев розповів, як визначити, що ви перехворіли на коронавірус, пише видання "Новина.Ю".

Так, лікарі визначили, що багато наслідків COVID-19 присутні в житті людини довгий час навіть після одужання. Саме за цими наслідками можна зрозуміти, що людина була хвора саме коронавірусом. Це актуально для тих, хто хворів у легкій формі і не робив тест.

Грошев розповів, що у перехворілих коронавірусом помічений кашель, задишка, загальна слабкість, а також порушений нюх. Слабкість з'являється через гіпоксію, яку викликає ураження легенів. Тривалість симптомів залежить від кожного випадку.

"Чим більшою мірою була вражена легенева тканина, тим довше будуть зберігатися симптоми перенесеного вірусного захворювання. Тому важливо, щоб заходи з реабілітації починалися вже з перших днів захворювання", – підкреслив лікар.

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Автор: УНІАН