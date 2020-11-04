Дотримуючись низки порад фахівців, мінімізується ризик захворіти на COVID-19.

Уже певний час світ веде боротьбу з хворобою COVID-19. Тим часом кількість випадків коронавірусної інфекції, на жаль, щодня зростає. Тому дуже важливо знати способи профілактики, як мінімізувати ризик зараження коронавірусом.

Як уберегтися від COVID-19

Аби убезпечити себе та своїх близьких від інфікування коронавірусом, Міністерство охорони здоров’я та Всесвітня організація охорони здоров’я закликають чітко дотримуватися вказаних рекомендацій.Читайте такожКоронавірус у дітей: симптоми хвороби і лікування

Соціальна дистанція

Так, слід триматися від людей на відстані щонайменше 1,5 метра, особливо якщо у них спостерігається кашель, нежить і підвищена температура. Всередині приміщення необхідно дотримуватися додаткової дистанції. Чим на більшій відстані від інших людей залишатися – тим безпечніше буде.

Використання захисної маски

Потрібно виробити звичку носити маску в людних місцях. Перш ніж надіти або зняти маску фахівці ВООЗ радять провести гігієнічну обробку рук.

Носити маску потрібно так, щоб вона закривала ніс, рот і підборіддя. Змінювати її слід щочотири години або щойно вона стала вологою.

Заборонено чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо все ж доторкнулися, потрібно помити руки з милом чи обробити спиртовмісним антисептиком.

Знімати маску треба правильно: не торкаючись до її зовнішньої поверхні, зняти маску за гумки, згорнути й викинути у смітник. Не можна повторно її використовувати.

Крім того, у МОЗі не рекомендують використовувати марлеві маски, оскільки вони не забезпечують належного рівня захисту.

Стосовно того, який вид маски підійде в різних ситуаціях, то людям, що належать до однієї з груп ризику, варто носити тканинну маску. Це особливо важливо в разі неможливості дотримання безпечної дистанції, зокрема в закритих і погано вентильованих людних місцях.

Медичну / хірургічну маску треба використовувати в таких випадках: людям віком від 60 років; особам, що мають хронічні захворювання; людям, які відзначили у себе погане самопочуття; тим, хто доглядає за хворим членом сім'ї.

Дотримання елементарних правил гігієни

Потрібно регулярно обробляти руки спиртовмісним засобом або мити їх із милом. Це дозволять усунути можливе мікробне забруднення рук, у тому числі вірусне.

Слід намагатися не чіпати руками очі, ніс та рот. Людина торкається руками до багатьох поверхнях, тому існує ймовірність потрапляння на них вірусних частинок, які можуть потрапити в організм і спричинити захворювання.

Обов’язково треба прикривати рот або ніс згином ліктя або серветкою під час кашлю або чхання. Використану серветку потрібно відразу ж викинути в бак з кришкою і вимити руки.

Не зайвою буде регулярна обробка та дезінфекція поверхонь, особливо тих, до яких часто торкаються люди, наприклад, дверних ручок, кранів і дисплеїв телефонів.

Також серед рекомендацій заклик не їсти сире м’ясо та яйця, вживати їх слід після термічної обробки.

Як гарантувати безпечне епідеміологічне оточення

Фахівці ВООЗ рекомендують уникати критих приміщень, в яких люди тримаються купою або контактують. Натомість краще проводити зустрічі надворі – це значно безпечніше, ніж в приміщенні, особливо, якщо площа приміщення невелика, а природна вентиляція незадовільна.

Загалом потрібно уникати людних місць та закритих приміщень. Якщо це неможливо, то слід дотримуватися профілактичних заходів.

Симптоми коронавірусу: що робити в разі появи

Насамперед медики закликають не займатися самолікуванням і одразу звертатися до сімейного лікаря, щойно відчули симптоми захворювання.

Читайте такожАкадемік НАН: коронавірус може мутувати і зникнути самДо найбільш поширених симптомів COVID-19 відносяться такі: підвищення температури тіла, сухий кашель і стомлюваність. Дещо менш поширеними симптомами є втрата смакових відчуттів або втрата нюху, різні больові відчуття, головний біль, біль у горлі, відчуття закладеності носа, почервоніння очей, діарея або шкірний висип.

За наявності слабо виражених симптомів захворювання (кашель, головний біль, невелике підвищення температури) фахівці ВООЗ закликають залишатися вдома на самоізоляції до одужання.

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Автор: Аліна Вишневська