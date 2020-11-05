Більшість інфікованих коронавірусом мають легкі симптоми й не потребують госпіталізації.

Хвороба COVID-19 уже декілька місяців лютує по світу. Нині важливо знати, що це за захворювання та які симптоми зараження коронавірусом.

Що таке COVID-19

Хвороба COVID-19 – це інфекційне захворювання, яке спричиняє коронавірус SARS-CoV-2, що є респіраторним патогеном. Вірус передається за допомогою крапельок, які людина видихає під час кашлю або чхання.

Перші випадки інфікування новим вірусом почали фіксуватися у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

Коронавірус: симптоми зараження

Захворювання COVID-19 може мати різний перебіг. У деяких хворих воно проходить у важкій формі (близько 20% хворих). Проте більшість інфікованих коронавірусом усе ж мають тільки легкі або помірні симптоми й одужують без госпіталізації.

Ознаки COVID-19 на ранній стадії

До найбільш поширених симптомів інфікування коронавірусом, за даними Всесвітньої охорони здоров’я, належать:

лихоманка

сухий кашель

втомлюваність

Менш поширеними симптомами, які зустрічаються у низки пацієнтів, є:

втрата нюху або смакових відчуттів

закладеність носа

кон’юнктивіт (або почервоніння очей)

біль у горлі

головний біль

біль у м’язах або суглобах

різні види висипань на шкірі

нудота або блювота

діарея

озноб або запаморочення

Симптоми, як правило, мають слабо виражений характер. У деяких людей інфекція проявляється стертими симптомами або не супроводжується ними зовсім.

До того ж на ранній стадії симптоми коронавірусу часто схожі на ознаки алергії, грипу, застуди й деяких інших захворювань. Особливо, якщо захворювання проходять у легкій формі. У таких випадках слід надати особливу увагу тривалості вказаних симптомів. Якщо вони не проходять тривалий час, це може свідчити про зараження коронавірусом.

Важка форма хвороби COVID-19

Важкий перебіг COVID-19 зазвичай виявляється такими симптомами:

задуха

втрата апетиту

сплутаність свідомості

наполегливі болі або відчуття стискання грудної клітки

висока температура тіла (вище 38°C).

Менш поширеними симптомами є:

дратівливість

сплутаність свідомості

зниження рівня свідомості (іноді супроводжується судомами)

тривожність

пригнічений стан

порушення сну

важчі і рідкісні неврологічні ускладнення, такі як інсульт, запальне ураження мозку, делірій та ураження нервів.

Люди будь-якого віку, які разом із появою лихоманки і/або кашлю помічають у себе утруднення дихання, задуху, біль, відчуття стискання грудної клітки, порушення мови або рухові розлади, повинні негайно звернутися по медичну допомогу.

Новий симптом коронавірусу

Крім того, згідно з дослідженням Міжнародної ліги дерматологічних спільнот і Американської академії дерматології, приблизно у 50% хворих на COVID-19 людей з’являється набряк та почервоніння пальців ніг. Запалення нагадує обмороження й може тривати впродовж кількох місяців.

Цей симптом проявляється у легкій формі та в більшості випадків зникає впродовж 15 днів без медичного втручання.

Симптоми коронавірусу по днях

У перший день захворювання характерний прояв перших симптомів, серед яких висока температура тіла, гарячковий стан, першіння у горлі, біль в очах, слабкість в тілі, озноб. Все це може супроводжуватися проблемами з диханням, якщо захворювання протікає у важкій формі.

Приблизно на другий день вірус сильно б'є по системі травлення. У багатьох людей з'являються такі симптоми: відмова від їжі та втрата апетиту, частий пронос, блювота і нудота, болі в шлунку. Вони можуть бути виражені не так яскраво, а температура періодично опускається й піднімається.

У наступні дні виникають основні та додаткові симптоми коронавірусної інфекції: висока стійка температура 38-39°С, сухий сильний кашель, слабкість у тілі. Супроводжувати ці симптоми можуть нежить і закладеність, біль у горлі, вологий кашель і мокрота, озноб та біль у тілі. Рідше виникає втрата смаку.

В останній день температура поволі знижується й унормовується, відступають основні симптоми і починається процес одужання. Час лікування для кожної людини різний та триває від однієї до трьох тижнів, залежно від імунітету хворого.

Симптоми коронавірусу в Україні з різницею в півроку

Коронавірус як інфекція в Україні за півроку не змінив своєї "поведінки", однак став дещо агресивнішим. У хворих, зокрема, спостерігаються подібні ознаки інфікування, водночас з’явилися й нові симптоми.

Читайте такожЯк захиститися від коронавірусу: основні правила та рекомендаціїТак, за словами завідувачки приймального відділення Харківської обласної інфекційної лікарні Світлани Молокової, раніше у пацієнтів спочатку з’являвся біль у горлі та слабкість, а потім піднімалася температура тіла. І аж після цього у них з’являлася пневмонія.

Нині ж до симптомів додався нежить і першіння в горлі. Так, два-три дні спостерігається сухий кашель, потім продуктивний кашель та задуха. Крім того, не завжди симптомом коронавірусу є температура.

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Автор: Аліна Вишневська