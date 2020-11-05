Хвороба COVID-19 уже декілька місяців лютує по світу. Нині важливо знати, що це за захворювання та які симптоми зараження коронавірусом.
Що таке COVID-19
Хвороба COVID-19 – це інфекційне захворювання, яке спричиняє коронавірус SARS-CoV-2, що є респіраторним патогеном. Вірус передається за допомогою крапельок, які людина видихає під час кашлю або чхання.
Перші випадки інфікування новим вірусом почали фіксуватися у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.
Коронавірус: симптоми зараження
Захворювання COVID-19 може мати різний перебіг. У деяких хворих воно проходить у важкій формі (близько 20% хворих). Проте більшість інфікованих коронавірусом усе ж мають тільки легкі або помірні симптоми й одужують без госпіталізації.
Ознаки COVID-19 на ранній стадії
До найбільш поширених симптомів інфікування коронавірусом, за даними Всесвітньої охорони здоров’я, належать:
- лихоманка
- сухий кашель
- втомлюваність
Менш поширеними симптомами, які зустрічаються у низки пацієнтів, є:
- втрата нюху або смакових відчуттів
- закладеність носа
- кон’юнктивіт (або почервоніння очей)
- біль у горлі
- головний біль
- біль у м’язах або суглобах
- різні види висипань на шкірі
- нудота або блювота
- діарея
- озноб або запаморочення
Симптоми, як правило, мають слабо виражений характер. У деяких людей інфекція проявляється стертими симптомами або не супроводжується ними зовсім.
До того ж на ранній стадії симптоми коронавірусу часто схожі на ознаки алергії, грипу, застуди й деяких інших захворювань. Особливо, якщо захворювання проходять у легкій формі. У таких випадках слід надати особливу увагу тривалості вказаних симптомів. Якщо вони не проходять тривалий час, це може свідчити про зараження коронавірусом.
Важка форма хвороби COVID-19
Важкий перебіг COVID-19 зазвичай виявляється такими симптомами:
- задуха
- втрата апетиту
- сплутаність свідомості
- наполегливі болі або відчуття стискання грудної клітки
- висока температура тіла (вище 38°C).
Менш поширеними симптомами є:
- дратівливість
- сплутаність свідомості
- зниження рівня свідомості (іноді супроводжується судомами)
- тривожність
- пригнічений стан
- порушення сну
- важчі і рідкісні неврологічні ускладнення, такі як інсульт, запальне ураження мозку, делірій та ураження нервів.
Люди будь-якого віку, які разом із появою лихоманки і/або кашлю помічають у себе утруднення дихання, задуху, біль, відчуття стискання грудної клітки, порушення мови або рухові розлади, повинні негайно звернутися по медичну допомогу.
Новий симптом коронавірусу
Крім того, згідно з дослідженням Міжнародної ліги дерматологічних спільнот і Американської академії дерматології, приблизно у 50% хворих на COVID-19 людей з’являється набряк та почервоніння пальців ніг. Запалення нагадує обмороження й може тривати впродовж кількох місяців.
Цей симптом проявляється у легкій формі та в більшості випадків зникає впродовж 15 днів без медичного втручання.
Симптоми коронавірусу по днях
У перший день захворювання характерний прояв перших симптомів, серед яких висока температура тіла, гарячковий стан, першіння у горлі, біль в очах, слабкість в тілі, озноб. Все це може супроводжуватися проблемами з диханням, якщо захворювання протікає у важкій формі.
Приблизно на другий день вірус сильно б'є по системі травлення. У багатьох людей з'являються такі симптоми: відмова від їжі та втрата апетиту, частий пронос, блювота і нудота, болі в шлунку. Вони можуть бути виражені не так яскраво, а температура періодично опускається й піднімається.
У наступні дні виникають основні та додаткові симптоми коронавірусної інфекції: висока стійка температура 38-39°С, сухий сильний кашель, слабкість у тілі. Супроводжувати ці симптоми можуть нежить і закладеність, біль у горлі, вологий кашель і мокрота, озноб та біль у тілі. Рідше виникає втрата смаку.
В останній день температура поволі знижується й унормовується, відступають основні симптоми і починається процес одужання. Час лікування для кожної людини різний та триває від однієї до трьох тижнів, залежно від імунітету хворого.
Симптоми коронавірусу в Україні з різницею в півроку
Коронавірус як інфекція в Україні за півроку не змінив своєї "поведінки", однак став дещо агресивнішим. У хворих, зокрема, спостерігаються подібні ознаки інфікування, водночас з’явилися й нові симптоми.
Читайте такожЯк захиститися від коронавірусу: основні правила та рекомендаціїТак, за словами завідувачки приймального відділення Харківської обласної інфекційної лікарні Світлани Молокової, раніше у пацієнтів спочатку з’являвся біль у горлі та слабкість, а потім піднімалася температура тіла. І аж після цього у них з’являлася пневмонія.
Нині ж до симптомів додався нежить і першіння в горлі. Так, два-три дні спостерігається сухий кашель, потім продуктивний кашель та задуха. Крім того, не завжди симптомом коронавірусу є температура.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Коронавірус може спричинити психічні розлади у пацієнтів після одужання - науковці
- Отруєння грибами: як уникнути, симптоми та перша допомога
- Карантин вихідного дня і локдаун: які обмеження незабаром можуть ввести в Україні
- Їстівні гриби: назви, опис та як відрізнити від неїстівних
- "Пішла епоха": від COVID-19 помер видатний український реаніматолог Фелікс Глумчер (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram