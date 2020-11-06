Коронавірусна хвороба COVID-19 уже тривалий час лютує по світу. Новий вірус може спричиняти низку ускладнень, серед яких – важка пневмонія (запалення легенів). Легені є тим органом, який отримує чи не найбільше ураження від цього захворювання.
Пневмонія – що це за хвороба
Читайте такожКоронавірус: основні симптоми та ознаки хвороби COVID-19Пневмонія, або запалення легень – форма гострої респіраторної інфекції, що вражає передусім альвеоли (мікропухирці, які є основним функціональним елементом легень).
У здорової людини альвеоли наповнені повітрям. Під час пневмонії у них накопичуються гній та рідина, що ускладнюють газообмін і зумовлюють біль під час дихання. Такий хворий потребує якнайшвидшої діагностики та стаціонарного лікування у спеціалізованих медичних закладах.
Спричиняти пневмонію можуть віруси, бактерії та грибки.
Симптоми пневмонії
Симптоми вірусної та бактеріальної пневмонії загалом подібні. Однак у випадку з вірусною пневмонією ознаки захворювання можуть бути різноманітнішими. У разі появи якихось із нижчевказаних симптомів варто одразу звернутися до лікаря.
Найчастіші симптоми пневмонії:
- підвищення температури тіла (38-39 °C, рідше – 37,2-37,4 °C)
- лихоманка
- кашель із виділенням слизово-гнійного (зеленкуватого) або навіть гнійного мокротиння, інколи може бути "сухе" покашлювання
- відчуття браку повітря, зниження апетиту
- втома, сонливість, пітливість
- задишка внаслідок фізичного навантаження, інколи біль за грудиною
- втягнення грудної клітки — під час вдихання западає її нижня частина (у здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання)
- свистячі хрипи під час дихання (частіше за вірусних інфекцій).
Інколи хворим грудним дітям важко пити або ковтати їжу, у них падає температура тіла, з’являються судоми, можливе навіть знепритомнення.
Під час пневмонії часто вислуховують хрипи в легенях, але це вдається не завжди. Діагностують хворобу за допомогою рентгену і комп’ютерної томографії, пульсоксиметрії, аналізу крові та мокротиння.
Запалення легенів під час COVID-19
Причиною запалення легенів у випадку з COVID-19 є коронавірус SARS-CoV-2.
Коронавірусна пневмонія, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, зазвичай уражає легені в трьох фазах: реплікація (розмноження) вірусу, імунна гіперреактивність, руйнування легень.
У перші дні інфекції новий коронавірус швидко проникає в клітини легенів людини.
Нетяжка пневмонія
Пацієнти з нетяжкою формою пневмонії зазвичай не мають ознак дихальної недостатності. Кашель може бути з мокротинням, можуть вислуховуються вологі хрипи. Під час комп’ютерної томографії виявляється вогнища запалення у легенях, як правило, дрібних за розміром.
Тяжка пневмонія
Читайте такожЯк захиститися від коронавірусу: основні правила та рекомендаціїЗа тяжкої пневмонії у підлітків або дорослих спостерігається гарячка або підозра на респіраторну інфекцію, плюс частота дихання близько 30 вдихів/хв., виражена дихальна недостатність.
У дитини з кашлем або утрудненням дихання може бути також одне із наступного: центральний ціаноз (поява синюшного відтінку шкірних покривів та слизових оболонок); хрипи, напруження грудної клітки; відмова від грудного годування та пиття, млявість чи непритомність, судоми; інші ознаки пневмонії: участь допоміжних м'язів у диханні, часте дихання.
Найважчих пацієнтів з коронавірусною пневмонією підключають до апаратів штучного дихання, проте не всі можуть повернутися з них до самостійного дихання через ураження не лише легень, а також і мозку.
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