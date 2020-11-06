Коронавірусна інфекція у деяких випадках дуже уражає легені.

Коронавірусна хвороба COVID-19 уже тривалий час лютує по світу. Новий вірус може спричиняти низку ускладнень, серед яких – важка пневмонія (запалення легенів). Легені є тим органом, який отримує чи не найбільше ураження від цього захворювання.

Пневмонія – що це за хвороба

Читайте такожКоронавірус: основні симптоми та ознаки хвороби COVID-19Пневмонія, або запалення легень – форма гострої респіраторної інфекції, що вражає передусім альвеоли (мікропухирці, які є основним функціональним елементом легень).

У здорової людини альвеоли наповнені повітрям. Під час пневмонії у них накопичуються гній та рідина, що ускладнюють газообмін і зумовлюють біль під час дихання. Такий хворий потребує якнайшвидшої діагностики та стаціонарного лікування у спеціалізованих медичних закладах.

Спричиняти пневмонію можуть віруси, бактерії та грибки.

Симптоми пневмонії

Симптоми вірусної та бактеріальної пневмонії загалом подібні. Однак у випадку з вірусною пневмонією ознаки захворювання можуть бути різноманітнішими. У разі появи якихось із нижчевказаних симптомів варто одразу звернутися до лікаря.

Найчастіші симптоми пневмонії:

підвищення температури тіла (38-39 °C, рідше – 37,2-37,4 °C)

лихоманка

кашель із виділенням слизово-гнійного (зеленкуватого) або навіть гнійного мокротиння, інколи може бути "сухе" покашлювання

відчуття браку повітря, зниження апетиту

втома, сонливість, пітливість

задишка внаслідок фізичного навантаження, інколи біль за грудиною

втягнення грудної клітки — під час вдихання западає її нижня частина (у здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання)

свистячі хрипи під час дихання (частіше за вірусних інфекцій).

Інколи хворим грудним дітям важко пити або ковтати їжу, у них падає температура тіла, з’являються судоми, можливе навіть знепритомнення.

Під час пневмонії часто вислуховують хрипи в легенях, але це вдається не завжди. Діагностують хворобу за допомогою рентгену і комп’ютерної томографії, пульсоксиметрії, аналізу крові та мокротиння.

Запалення легенів під час COVID-19

Причиною запалення легенів у випадку з COVID-19 є коронавірус SARS-CoV-2.

Коронавірусна пневмонія, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, зазвичай уражає легені в трьох фазах: реплікація (розмноження) вірусу, імунна гіперреактивність, руйнування легень.

У перші дні інфекції новий коронавірус швидко проникає в клітини легенів людини.

Нетяжка пневмонія

Пацієнти з нетяжкою формою пневмонії зазвичай не мають ознак дихальної недостатності. Кашель може бути з мокротинням, можуть вислуховуються вологі хрипи. Під час комп’ютерної томографії виявляється вогнища запалення у легенях, як правило, дрібних за розміром.

Тяжка пневмонія

Читайте такожЯк захиститися від коронавірусу: основні правила та рекомендаціїЗа тяжкої пневмонії у підлітків або дорослих спостерігається гарячка або підозра на респіраторну інфекцію, плюс частота дихання близько 30 вдихів/хв., виражена дихальна недостатність.

У дитини з кашлем або утрудненням дихання може бути також одне із наступного: центральний ціаноз (поява синюшного відтінку шкірних покривів та слизових оболонок); хрипи, напруження грудної клітки; відмова від грудного годування та пиття, млявість чи непритомність, судоми; інші ознаки пневмонії: участь допоміжних м'язів у диханні, часте дихання.

Найважчих пацієнтів з коронавірусною пневмонією підключають до апаратів штучного дихання, проте не всі можуть повернутися з них до самостійного дихання через ураження не лише легень, а також і мозку.

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Автор: Аліна Вишневська