Коронавірус - симптоми запалення легенів / фото ua.depositphotos.com

Коронавірусна хвороба COVID-19 уже тривалий час лютує по світу. Новий вірус може спричиняти низку ускладнень, серед яких – важка пневмонія (запалення легенів). Легені є тим органом, який отримує чи не найбільше ураження від цього захворювання.

Пневмонія – що це за хвороба

Читайте такожКоронавірус: основні симптоми та ознаки хвороби COVID-19Пневмонія, або запалення легень – форма гострої респіраторної інфекції, що вражає передусім альвеоли (мікропухирці, які є основним функціональним елементом легень).

У здорової людини альвеоли наповнені повітрям. Під час пневмонії у них накопичуються гній та рідина, що ускладнюють газообмін і зумовлюють біль під час дихання. Такий хворий потребує якнайшвидшої діагностики та стаціонарного лікування у спеціалізованих медичних закладах.

Спричиняти пневмонію можуть віруси, бактерії та грибки.

Симптоми пневмонії

Симптоми вірусної та бактеріальної пневмонії загалом подібні. Однак у випадку з вірусною пневмонією ознаки захворювання можуть бути різноманітнішими. У разі появи якихось із нижчевказаних симптомів варто одразу звернутися до лікаря.

Найчастіші симптоми пневмонії:

  • підвищення температури тіла (38-39 °C, рідше – 37,2-37,4 °C)
  • лихоманка
  • кашель із виділенням слизово-гнійного (зеленкуватого) або навіть гнійного мокротиння, інколи може бути "сухе" покашлювання
  • відчуття браку повітря, зниження апетиту
  • втома, сонливість, пітливість
  • задишка внаслідок фізичного навантаження, інколи біль за грудиною
  • втягнення грудної клітки — під час вдихання западає її нижня частина (у здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання)
  • свистячі хрипи під час дихання (частіше за вірусних інфекцій).
Симптоми пневмонії при COVID-19 / фото ua.depositphotos.com

Інколи хворим грудним дітям важко пити або ковтати їжу, у них падає температура тіла, з’являються судоми, можливе навіть знепритомнення.

Під час пневмонії часто вислуховують хрипи в легенях, але це вдається не завжди. Діагностують хворобу за допомогою рентгену і комп’ютерної томографії, пульсоксиметрії, аналізу крові та мокротиння.

Запалення легенів під час COVID-19 

Причиною запалення легенів у випадку з COVID-19 є коронавірус SARS-CoV-2.

Коронавірусна пневмонія, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, зазвичай уражає легені в трьох фазах: реплікація (розмноження) вірусу, імунна гіперреактивність, руйнування легень.

У перші дні інфекції новий коронавірус швидко проникає в клітини легенів людини.

Нетяжка пневмонія

Пацієнти з нетяжкою формою пневмонії зазвичай не мають ознак дихальної недостатності. Кашель може бути з мокротинням, можуть вислуховуються вологі хрипи. Під час комп’ютерної томографії виявляється вогнища запалення у легенях, як правило, дрібних за розміром.

Тяжка пневмонія

Читайте такожЯк захиститися від коронавірусу: основні правила та рекомендаціїЗа тяжкої пневмонії у підлітків або дорослих спостерігається гарячка або підозра на респіраторну інфекцію, плюс частота дихання близько 30 вдихів/хв., виражена дихальна недостатність.

У дитини з кашлем або утрудненням дихання може бути також одне із наступного: центральний ціаноз (поява синюшного відтінку шкірних покривів та слизових оболонок); хрипи, напруження грудної клітки; відмова від грудного годування та пиття, млявість чи непритомність, судоми; інші ознаки пневмонії: участь допоміжних м'язів у диханні, часте дихання.

Найважчих пацієнтів з коронавірусною пневмонією підключають до апаратів штучного дихання, проте не всі можуть повернутися з них до самостійного дихання через ураження не лише легень, а також і мозку.

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Автор: Аліна Вишневська