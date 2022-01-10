Депутати пропонують зобов’язати Кабмін погоджувати з РНБО запровадження карантину на території понад шести областей.

Народні депутати пропонують зобов’язати Кабінет міністрів погоджувати з Радою національної безпеки та оборони питання про запровадження карантину на території, яка розташована у межах більш ніж 6 областей.

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину (№6508). Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту. Його авторами є представники "Слуги народу", "Батьківщини", групи "Партія "За майбутнє" та позафракційні депутати.

Цим документом у законі "Про захист населення від інфекційних хвороб" пропонується передбачити, що встановлення карантину на території, яка розташована у межах більш ніж шести областей (у тому числі міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим), запроваджується за погодженням із Радою національної безпеки і оборони України.

Карантин встановлюється на строк, що не перевищує двох місяців. У разі несприятливої епідемічної ситуації Кабінет міністрів України ухвалює рішення про продовження карантину.

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Поряд з цим в законі залишаються чинними норми про те, що карантин запроваджується, а також продовжується та скасовується Кабміном. Питання про встановлення карантину порушує перед урядом Міністерство охорони здоров'я за поданням головного державного санітарного лікаря України.

Серед іншого, також законопроектом пропонується передбачити, що протиепідемічні заходи можуть включати особливі умови і режим пересування населення та ведення господарської діяльності; підстави та порядок обов'язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервації), госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталів); особливі умови в'їзду та виїзду з території, на якій запроваджено карантин; особливі умови і режим пасажирських перевезень; особливі умови і режим відвідування закладів освіти.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроект розроблений "з метою врегулювання питання запровадження карантину та покращення взаємодії органів державної влади в умовах глобальних викликів, пандемій та епідемій".

Як відомо, згідно з рішенням Кабміну від 15 грудня, карантин в Україні діє щонайменше до кінця березня.