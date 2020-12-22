Мета плану - протягом 2021–2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення країни.

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

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Як повідомляється на сайті Центру громадського здоров’я, документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

За словами в.о. гендиректора ЦГЗ Ігоря Кузіна, план буде гнучким, його його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних по вакцинам, від доступності самої вакцини проти хвороби.

Мета плану - протягом 2021–2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн людей).План оновлюватимуть щодва тижні, аби він відповідав реальній ситуації.

«Ми готові отримувати вакцину вже у першому кварталі 2021 року. Першочерговою буде вакцинація медиків, особливо тих, хто працює в стаціонарах, де надають лікування від COVID-19. Вакцинація для українців з непідконтрольної території також буде доступна — відповідна процедура буде затверджена окремим планом», — зазначив Кузін.

Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:

січень–квітень 2021 року — люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19; квітень–червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги; червень–вересень 2021 року — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави; вересень 2021 — березень 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

Водночас в уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. У Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Дмитро Захаров