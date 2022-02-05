Президент Туреччини мав незначні симптоми і тепер продовжить роботу з дому.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що разом з дружиною Еміне отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це Ердоган повідомив у мікроблозі Twitter.

Президент Туреччини зазначив, що разом з дружиною отримав позитивний тест після легких симптомів. За його словами, у них незначне захворювання штамом коронавірусу "Омікрон".

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"Ми продовжимо нашу роботу з дому. Ми розраховуємо на ваші молитви", - заявив Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Ердоган з дружиноюз офіційним візитом відвідав Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

У той же день стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак захворів на COVID-19.

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