Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що разом з дружиною Еміне отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це Ердоган повідомив у мікроблозі Twitter.
Президент Туреччини зазначив, що разом з дружиною отримав позитивний тест після легких симптомів. За його словами, у них незначне захворювання штамом коронавірусу "Омікрон".
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"Ми продовжимо нашу роботу з дому. Ми розраховуємо на ваші молитви", - заявив Ердоган.
Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Ердоган з дружиноюз офіційним візитом відвідав Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
У той же день стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак захворів на COVID-19.