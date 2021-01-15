Президент Туреччини Реджеп Ердоган вакцинувався проти коронавірусної інфекції.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram- каналі, пише РБК.
"Мені теж зробили щеплення", - написав Ердоган.
«На сьогодні в рамках нашої успішної програми вакцинації 254 тисячі медичних працівників отримали свої перші дози вакцин. Приєднавшись до них, отримав щеплення», - написав Ердоган в Твіттері.
Він зазначив, що головне прагнення - зробити щеплення всім громадянам за дуже короткий час.
Спостерігати за тим, як Ердоган отримав перше щеплення, можна було в прямому ефірі, який вели з міської лікарні Анкари.
Після отримання щеплення президент закликав громадян брати участь у вакцинації, а політичних лідерів заохочувати до цього і повідомив, що планується закупити ще близько 25-30 млн доз вакцини від COVID-19.
Напередодні першим в Республіці щеплення проти COVID-19 зробив глава Міністерства охорони здоров'я Фахреттін Коджа. Міністру ввели препарат CoronaVac, розроблений китайською компанією Sinovac Biotech.
Раніше Ердоган заявив, що у Туреччині масова вакцинація проти коронавірусу розпочнеться 14 або 15 січня. Весь процес передбачає чотири етапи, на першому будуть вакцинувати медичних працівників, людей у віці від 65 років і дорослих, які проживають в притулках.
Щеплення від коронавірусу вже зробили обраний президент США Джо Байден, президент Словаччини Зузана Чапутова, президент Греції Катерина Сакелларопулу.
Вакцинація від коронавірусу: що відомо
- Туреччина схвалила використання китайської вакцини від коронавірусу, яку купує Україна
- Росіянам заборонили щепитися від COVID-19 визнаною майже у всьому світі вакциною Pfizer
- Польща погодилася на "паспорти вакцинації" для своїх громадян
- 23 людини померли після щеплення вакциною Pfizer в Норвегії
- У Чехії чиновник подав у відставку після скандалу з вакцинацією своїх співробітників
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram