Це сталося напередодні зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вдруге захворів на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест", - повідомив він.

Очільник президентського офісу додав, що захворів "вкрай невчасно". Тож попри хворобу він продовжує працювати.

"Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги", - зазначив він

Про те, як він почувається, Єрмак не повідомив.

Нагадаємо, 9 листопада 2020 року президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Того ж дня Єрмак також повідомив, що інфікувався коронавірусом. Менш як за два тижні він одужав.

Зауважимо, на наступний тиждень заплановано зустріч радників лідерів країн "нормандського формату". На попередній зустрічі Єрмак брав участь від української сторони.

Поки про перенесення зустріч не оголошували.

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