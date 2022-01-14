В Україні за добу виявили 10 476 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 663 дитини та 241 медпрацівник.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1656 осіб; зафіксовано 140 летальних випадків; одужали 7285 особи.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 79 066.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 737 510 осіб;
- одужало – 3 545 111 осіб;
- летальних випадків – 98 068;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1193;
Вінницька область – 648;
Волинська область – 168;
Дніпропетровська область – 427;
Донецька область – 314;
Житомирська область – 252;
Закарпатська область – 278;
Запорізька область – 175;
Івано-Франківська область – 880;
Київська область – 394;
Кіровоградська область – 71;
Луганська область – 98;
Львівська область – 1001;
Миколаївська область – 193;
Одеська область – 516;
Полтавська область – 521;
Рівненська область – 317;
Сумська область – 538;
Тернопільська область – 371;
Харківська область – 691;
Херсонська область – 92;
Хмельницька область – 443;
Черкаська область – 292;
Чернівецька область – 409;
Чернігівська область – 194.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.