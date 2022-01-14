Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Львівській області.

В Україні за добу виявили 10 476 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 663 дитини та 241 медпрацівник.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1656 осіб; зафіксовано 140 летальних випадків; одужали 7285 особи.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 79 066.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 737 510 осіб;

одужало – 3 545 111 осіб;

летальних випадків – 98 068;

проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1193;

Вінницька область – 648;

Волинська область – 168;

Дніпропетровська область – 427;

Донецька область – 314;

Житомирська область – 252;

Закарпатська область – 278;

Запорізька область – 175;

Івано-Франківська область – 880;

Київська область – 394;

Кіровоградська область – 71;

Луганська область – 98;

Львівська область – 1001;

Миколаївська область – 193;

Одеська область – 516;

Полтавська область – 521;

Рівненська область – 317;

Сумська область – 538;

Тернопільська область – 371;

Харківська область – 691;

Херсонська область – 92;

Хмельницька область – 443;

Черкаська область – 292;

Чернівецька область – 409;

Чернігівська область – 194.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.