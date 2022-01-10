Найменше мешканців вакциновано на заході України.

Вже майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Так, у лідерах Київська, Полтавська та Дніпропетровська області. Більш ніж половина дорослого населення в цих регіонах щеплена однією чи двома дозами.

Найменше мешканців вакциновано на заході України – в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Як повідомляв УНІАН, Україна ввела бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх охочих вакцинованих віком від 18 років.

Також МОЗ готує рішення щодо скорочення терміну дії COVID-сертифікатів з 365 до 270 днів.

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Коронавірус в Україні

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 1969 осіб: серед них - 94 дитини та 41 медпрацівник. Також зафіксовано 86 летальних випадків, 3517 пацієнтів одужали. До лікарень госпіталізували 1 064 людей з COVID-19 або з наявними ознаками хвороби.

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