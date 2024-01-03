Лимони багаті вітаміном C та іншими антиоксидантами, які підтримують здоров'я серця.

Лимони багаті вітаміном C і антиоксидантами, які підтримують різні аспекти здоров'я. Наприклад, лимонна вода набула великої популярності завдяки тому, що допомагає знизити ризик утворення каменів у нирках, сприяє споживанню вітаміну C та підтримує здорове травлення.

Але це далеко не всі його переваги, пише Health. Є цілий ряд порад, як включити його в свій раціон.

1. Допомагає запобігти утворенню каменів у нирках.

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Підвищення рівня кислоти, званої цитратом сечі, і підвищення лужності сечі може допомогти запобігти утворенню каменів у нирках.

За даними Національного фонду нирок, щоденне вживання чотирьох унцій концентрату лимонного соку, змішаного з водою, може допомогти запобігти утворенню каменів у нирках.

2. Підтримує здоров'я серця.

Лимони багаті вітаміном C та іншими антиоксидантами, які підтримують здоров'я серця. Споживання достатньої кількості вітаміну C захищає клітини від пошкодження вільними радикалами. Це може допомогти запобігти атеросклерозу (накопичення бляшок в артеріях), стан, який збільшує ризик серцевого нападу та інсульту.

3. Покращує засвоєння заліза.

В одному лимоні міститься більше 30% денної норми вітаміну C, важливого для засвоєння заліза, а також для зниження ризику серцевих захворювань.

Поєднання харчових джерел заліза з вітаміном C допомагає засвоювати залізо більш ефективно. Це може запобігти залізодефіцитній анемії - стану, який виникає, коли організму не вистачає заліза для вироблення гемоглобіну.

4. Запобігає пошкодженню клітин.

Антиоксиданти в лимонах запобігають пошкодженню клітин, пов'язаному з такими захворюваннями, як серцево-судинні, хронічні захворювання нирок, рак та хронічна обструктивна хвороба легень.

Поради щодо вживання лимона

Додавання невеликої кількості лимона протягом дня може допомогти збільшити споживання вітаміну C та антиоксидантів для підтримки здоров'я. Ось кілька порад, як їсти більше лимонів:

додайте лимонний сік або часточку лимона у воду або чай;

маринуйте м'ясо, рибу або тофу в лимонному соку і прикрасьте скибочками лимона;

приготуйте простий салат з бобових (наприклад, нут) з лимонною заправкою, щоб покращити засвоєння заліза;

використовуйте лимон або цедру лимона, щоб ароматизувати супи, крупи або хлібобулочні вироби.

Інші новини про корисні продукти

Деякі фрукти корисні не тільки через вміст в них вітамінів, мінералів і антиоксидантів, вони також можуть сприяти зниженню ваги.

На думку дієтологів, дотримуючись розумних порцій і поєднуючи фрукти з джерелами жирів і білків, ви можете створити повноцінну поживну дієту, яка ідеально підходить для схуднення. При цьому один фрукт фахівці називають найкращим для таких цілей.

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