Дослідники оприлюднили список продуктів, зловживання яким становить смертельну небезпеку.

Експерти в галузі охорони здоров'я уникають оброблених харчових продуктів з високим вмістом цукру і солі - продуктів, які можуть бути особливо поширені під час свят.

М'ясні закуски , цукерки - для багатьох сезон свят означає балування цими нездоровими ласощами, пише NBC News. Але лікарі та дієтологи кажуть, що у своєму житті вони зазвичай уникають напоїв та оброблених продуктів, що містять велику кількість доданого цукру та солі.

Ряд дієтологів, опитаних NBC News, заявили, що намагаються замінити такі продукти, як печиво, сухарики та делікатеси, овочами, фруктами та цільнозерновими продуктами.

Відео дня

Дієтолог Джеймі Девіс сказала, що не дає солодких напоїв своїм дітям. Натомість вони п'ють просту воду, молоко та воду, наприклад, настояну з базиліком та полуницею.

За її словами, деякі алкогольні коктейлі оманливо солодкі і калорійні. Натомість Девіс рекомендує змішати газовану воду з невеликою кількістю міцного алкоголю.

Дієтолог Анхель Планеллс сказав, що уникає "смачних" продуктів, таких як ковбасні вироби, копчена риба, консервовані супи і заморожені обіди. За словами Планеллса, ці продукти, багаті натрієм, можуть призвести до проблем зі здоров'ям серця. Американська асоціація серця припускає, що в ідеалі люди споживають менше 1500 міліграмів натрію на день, а максимум - 2300 міліграмів.

Лорен Ау, професор дієтології Каліфорнійського університету в Девісі, зазначила, що уникає ресторанних страв, щоб не зловживати сіллю, а також дотримується дієти в середземноморському стилі, яка обмежує споживання червоного м'яса і робить упор на овочі, горіхи, цільнозернові продукти і боби. Ау сказала, що її раціон включає оливкову олію, морепродукти, курку та тофу.

Терапевт Лінда Шиуе зазначила, що уникає таких закусок, як упаковане печиво та сухарики. Вона також перевіряє етикетки харчових продуктів на наявність хімічних речовин, які використовуються як добавки або консерванти.

"Якщо ви не знаєте, що це таке, значить, воно насправді не потрібно вашому тілу", - висловила думку фахівець.

Згідно з оглядом опублікованих досліджень 2020 року, вживання великої кількості ультраоброблених продуктів може підвищити ризик ожиріння, серцево-судинних захворювань, раку, діабету, синдрому роздратованого кишківника, депресії та смерті. До цієї категорії продуктів харчування належать газовані напої, хот-доги, цукерки, сухі сніданки та морозиво, які можуть містити високий рівень насичених жирів.

Що таке середземноморська дієта

Фахівці вже давно звернули увагу на цю дієту. Вони рекомендують її не тільки тим, хто хоче схуднути, тримати вагу під контролем, а й тим, хто хоче залишатися здоровим до самої старості. Ця дієта складається з включення в раціон великої кількості фруктів, овочів, горіхів, риби та оливкової олії.

Вас також можуть зацікавити новини: