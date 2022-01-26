Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві, Івано-Франківській та Львівській областях.

В Україні за добу виявили 24 321 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2809 дітей та 642 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3073 особи; зафіксовано 141 летальний випадок; одужали 5514 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 157 918.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 913 809 осіб;

одужало – 3 596 715 осіб;

летальних випадків – 99 584;

проведено ПЛР-тестувань – 17 661 202.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1919;

Вінницька область – 1297;

Волинська область – 530;

Дніпропетровська область – 804;

Донецька область – 1018;

Житомирська область – 932;

Закарпатська область – 734;

Запорізька область – 467;

Івано-Франківська область – 1972;

Київська область – 872;

Кіровоградська область – 121;

Луганська область – 478;

Львівська область – 1886;

Миколаївська область – 440;

Одеська область – 1319;

Полтавська область – 831;

Рівненська область – 1110;

Сумська область – 1209;

Тернопільська область – 890;

Харківська область – 1506;

Херсонська область – 508;

Хмельницька область – 1471;

Черкаська область – 690;

Чернівецька область – 1060;

Чернігівська область – 257.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Понад 30 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні від початку вакцинальної кампанії. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 221 тис. 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 млн 221 тис. 306, дві дози – 14 млн 519 тис. 768, додаткову дозу – 14 тис. 237, бустерну – 248 тис. 063. "Загалом проведено 30 млн 003 тис. 374 щеплення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, минулої доби вакциновано 81 тис. 736 людей. Першу дозу отримали 29 тис. 929, другу – 28 тис. 984 людини, додаткову – 628, бустерну – 22 тис. 195.

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.