Область поки ще не в "червоній" зоні, проте через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 можуть закрити ресторани та спортзали, а усіх школярів перевести на дистанційне навчання.

На Львівщині через спалах коронавірусу з 26 січня планують посилити карантинні обмеження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Він зазначив, що у зв’язку із збільшенням хворих на коронавірус обласна комісія ТЕБ та НС 25 січня ухвалюватиме рішення щодо посилення карантинних обмежень.

Зокрема, з 26 січня усі заклади освіти, окрім дошкільних, мають перейти на дистанційну форму навчання, адже медики дедалі більше хворих фіксують серед дітей.

"З 11 по 24 січня у 1754 дітей підтвердився COVID-19. Окрім того, є позитивна динаміка наповненості дитячих ліжок, і станом на сьогодні 165 дітей перебувають на лікуванні у стаціонарах", - зазначив Чемерис.

Також регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції на Львівщині Олег Когут зазначив, що від минулої п’ятниці в регіоні дитяча захворюваність на COVID-19 зросла майже в півтора рази.

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"Якщо в п’ятницю було госпіталізовано 102 дитини, то вже у понеділок, 24 січня, - 165 малюків. Тобто за буквально три дні кількість госпіталізацій збільшилася в півтора рази. Є і дорослі, і діти в реанімаційних відділеннях. На вчора таких осіб було 105 осіб, на апаратах ШВЛ – 32 пацієнти", - розповів він.

За словами Когута, кількість людей, які мають позитивний результат ПЛР-тесту, в області зростає щоденно. За 24 січня таких осіб було 2 299, і ще по понад дві тисячі у попередні дні.

"Варто врахувати, що це були вихідні і до медиків люди зверталися менше. Але 21 січня ми побили рекорд – понад 3 200 осіб. Таких цифр не було ні восени, ні навесні минулого року. І я вважаю, що це ще не межа – ми лише піднімаємося до кризової ситуації щодо захворюваності на коронавірус", - сказав Когут.

Також на брифінгу директор Львівського обласного клінічного перинатального центру Марія Малачинська зазначила, що під час цієї хвилі COVID-19 стрімко зросла захворюваність серед вагітних жінок. Зокрема, в обласному перинатальному центрі перебуває 22 жінки із підтвердженим захворюванням на коронавірус, ще 42 – на лікуванні у Центрі легеневого здоров’я.

За словами медика, перебіг захворюваності у вагітних – середньої тяжкості. Але минулого тижня на 16 добу після народження дитини померла жінка, хвора на коронавірус.

Тому, за словами Чемериса, під час засідання комісії ввечері 25 січня департамент охорони здоров’я ЛОДА пропонуватиме заборонити проведення в області будь-яких розважальних заходів, ввести обмеження щодо перевезень у громадському транспорті, зокрема, дозволені будуть лише перевезення із заповненістю не більше 50% пасажирів. А якщо динаміка із захворюваністю в області буде зберігатись або ж далі зростатиме, то з 1 лютого припинять роботу заклади громадського харчування із дозволом працювати лише "на виніс", спортзали та фітнес-клуби.

"Для того, щоб стримати поширення коронавірусної інфекції та статистики до зменшення серед дитячого населення, ми змушені вдаватись до таких дій", - додав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині останнім часом фіксують найбільшу кількість хворих на коронавірус серед усіх регіонів.

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