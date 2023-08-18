Вони ще не зрозуміли, чи викликає варіант BA.2.86 більш важкий перебіг хвороби, але його виявлення в декількох країнах насторожило вчених.

У Лондоні виявлено новий варіант коронавірусу, який викликає занепокоєння у вчених через велику кількість мутацій.

Варіант, під назвою BA.2.86, вперше був зафіксований в Ізраїлі, але потім він з'явився і в США і в Данії, пише Theguardian. А тепер його виявили і в Великобританії.

Агентство з безпеки охорони здоров'я Великобританії повідомило, що йому відомо про виявлення нового штаму коронавірусу в країні. Там відзначили, що в даний час оцінюють ситуацію. У ВООЗ і в центрі з контролю і профілактиці захворювань США також уважно стежать за новим варіантом коронавірусу.

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Новий варіант коронавірусу: що відомо

Новий штам коронавірусу BA.2.86 має численні генетичні зміни - у нього більше 30 мутацій в шиповидному білку в порівнянні з поточним переважаючим варіантом. Така кількість мутацій дуже насторожила вчених. Саме BA.2.86 став найпомітнішим штамом після Omicron.

Професор Франсуа Баллу, директор Інституту генетики UCL, розповів, що найбільш ймовірний сценарій появи цього штаму полягає в тому, що коронавірус сильно мутував в організмі людини з ослабленим імунітетом, яка до того ж хворіла на COVID-19 дуже тривалий час. Це сталося приблизно рік тому, а потім новий мутований штам увійшов назад у суспільство.

"З тих пір BA.2.86 циркулює у країнах з поганим епіднаглядом і тепер неодноразово поширювався на інші країни світу", - припустив Баллу.

"Навіть у найгіршому сценарії, коли BA.2.86 викличе нову хвилю захворюваності, ми не очікуємо високих рівнів важких перебігів і смертей, як це було, коли поширювалися варіанти Альфа, Дельта або Омікрон", - сказав він.

А за словами біолога-еволюціоніста з католицького університету Левена в Бельгії Тома Вензелірса, прогнозувати, чи велику хвилю заражень викличе цей штам зараз, поки неможливо, також неясно, як він вплине на госпіталізації.

При цьому професор Роуленд Као, епідеміолог з Единбурзького університету, сказав, що поява нового варіанту не стала несподіванкою. "Але, це не означає, що ми добре до цього готові зараз", - зазначив він. Као пояснив, що занепокоєння вчених полягало в тому, чи зможе цей варіант обійти імунний захист і зробити таким чином вакцини менш ефективними.

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